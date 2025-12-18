Những người theo dõi cuộc sống Tăng Thanh Hà đều biết, bên cạnh niềm vui chăm sóc gia đình thì nữ diễn viên còn dành một tình cảm đặc biệt cho thú cưng. Suốt hơn một thập kỷ qua, hai chú chó Molly và April không chỉ là vật nuôi, mà như những người bạn đồng hành lặng lẽ bên Hà Tăng, từ những chuyến du lịch, ảnh gia đình cho đến những bức ảnh đời thường cũng thường xuyên xuất hiện 2 nhân vật đặc biệt này. Tăng Thanh Hà còn ngọt ngào xưng hô với 2 chú cún cưng là "mẹ - con".

Cho đến sáng 18/12, Tăng Thanh Hà nghẹn ngào nói lời tạm biệt với chú chó cưng Molly. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ đoạn clip tổng hợp lại những khoảnh khắc gắn bó bên Molly, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong clip, Hà Tăng liên tục thủ thỉ với Molly bằng giọng nghẹn ngào: “Mẹ đừng quên Molly là baby của mẹ nha”, “Yêu lắm, cái tay nè, cái chân nè, cái bụng nè…”, những câu nói giản dị nhưng đủ cho thấy Molly được yêu thương như một thành viên trong nhà.

Chú chó tên Molly về sống cùng gia đình Hà Tăng từ năm 2013, gắn bó trọn vẹn 12 năm, đây là quãng thời gian không ngắn với một chú chó và càng không ngắn với những kỷ niệm đã trở thành một phần đời sống của gia đình. Trong giây phút cuối đời của Molly, Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đều bật khóc, nhẹ nhàng vuốt ve tiễn biệt.

Hà Tăng đau lòng khi chú cún cưng gắn bó 12 năm vừa mất (Nguồn: Instagram nhân vật)

Hà Tăng xưng hô mẹ - con, hôn Molly vô cùng tình cảm (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tăng Thanh Hà bật khóc khi phải nói lời tạm biệt (Ảnh: Instagram nhân vật)

Louis Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve Molly khi chú cún mệt mõi, nằm ra sàn (Ảnh: Instagram nhân vật)

Bên dưới bài đăng của Tăng Thanh Hà thì Lệ Quyên, Hoa hậu Phương Khánh cùng nhiều người bạn động viên cô. Ngoài ra, nhiều khán giả gửi lời an ủi, bởi ai từng nuôi thú cưng đều hiểu cảm giác đau lòng khi phải chia tay một người bạn đã gắn bó nhiều năm.

Với Hà Tăng, việc yêu thương thú cưng không dừng lại ở việc nuôi dưỡng, mà là sự gắn bó trọn vẹn như người thân. Cô dành thời gian chăm sóc, đưa đi chơi, cho xuất hiện trong các khoảnh khắc gia đình và không ngần ngại gọi Molly là baby, con và còn tổ chức sinh nhật cho các bé hằng năm. Chính sự nhẹ nhàng, đầy yêu thương ấy khiến hình ảnh Tăng Thanh Hà trong mắt công chúng càng trở nên gần gũi, ấm áp.

Lệ Quyên, Phương Khánh chia buồn với Tăng Thanh Hà (Ảnh: Instagram nhân vật)

Molly là chó giống Labrador - một giống chó có nguồn gốc từ Canada, xuất thân từ giống chó Greater Newfoundland. Ban đầu, chúng được huấn luyện để hỗ trợ trong các cuộc đi săn, với khả năng đánh hơi và tha mồi xuất sắc. Vào thế kỷ 18 và 19, chó Labrador trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các thủy thủ trên những con tàu đánh cá. Chúng không chỉ giúp kéo lưới mà còn sẵn sàng nhảy xuống làn nước lạnh giá để lùa cá vào lưới hoặc gỡ lưới. Đến những năm 1920 và 1930, chó Labrador nhanh chóng trở thành thú cưng được yêu thích tại Mỹ và hiện là giống chó được nuôi phổ biến nhất trong các gia đình Mỹ.

Khi trưởng thành, chó Labrador có chiều cao dao động từ 52-60cm và cân nặng từ 25-32kg. Cụ thể, con đực thường cao từ 55-60cm và nặng từ 27-32kg, trong khi con cái có chiều cao từ 52-58cm và nặng từ 25-30kg. Về tính cách, Labrador nổi tiếng với sự ngọt ngào, thân thiện và hòa đồng với cả con người và các động vật khác. Đây là giống chó thể thao, yêu thích các hoạt động vận động như chạy, nhảy, bơi lội, và đặc biệt là chúng rất thích nước. Sự thông minh và dễ huấn luyện khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công việc nghiệp vụ hoặc hỗ trợ con người.

Tăng Thanh Hà hiểu tính cách từng chú cún mà cô nuôi, Molly là "em bé" hiền nhất nhà và rất ngọt ngào (Ảnh: Instagram nhân vật)