Sốc với clip Justin Bieber bị đánh tơi bời ngã lăn quay xuống đất

Tối 17/12, truyền thông Mỹ đưa tin, trên mạng xã hội X bỗng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông cao lớn đánh Justin Bieber tơi bời, khiến công chúng sốc nặng. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội còn đồng loạt khẳng định cô gái áo vàng trong clip là Hailey Bieber - vợ Justin.

Theo dõi hết đoạn video, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi cô gái được cho là bà xã Justin Bieber lại chỉ đứng nhìn nam ngôi sao bị đánh tớp tấp. Ngay cả khi giọng ca Baby bị xô mạnh tới mức ngã lăn quay ra đất, nhân vật nữ nghi là Hailey vẫn chẳng thèm vào can ngăn và hỗ trợ nam ca sĩ thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đã đưa ra nhiều lời đồn đoán không hay về tình trạng hôn nhân của vợ chồng Justin Bieber ở thời điểm hiện tại. Trên mạng xã hội X, đoạn video ghi lại cảnh nghi Hailey trơ mắt nhìn ông xã bị đánh đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt tài khoản hiện đang lan truyền rầm rộ clip này và thu về lượt tương tác cực khủng.

Clip ghi lại cảnh Justin bị người đàn ông to xác đánh tới tấp đã khiến công chúng dậy sóng. Đáng chú ý, cô gái nghi là Hailey đứng ngay gần đó nhưng lại tỏ thái độ bàng quan trước việc Justin bị tấn công dữ dội

Nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng hôn nhân của vợ chồng Justin sau khi xem đoạn clip gây sốc. Ảnh: Vogue

Thế nhưng trên thực tế, đoạn video nói trên không phải ghi lại cảnh tượng vừa mới xảy ra. Hóa ra, clip này bắt trọn khoảnh khắc Justin bị đánh bên ngoài 1 khách sạn hồi tháng 6/2016 trong lần xảy ra cãi vã với 1 người đàn ông to lớn gần gấp rưỡi so với nam ca sĩ. Tại thời điểm đó, nhân viên khách sạn đã vội lao vào ngăn cản người đàn ông to xác đang tấn công giọng ca Baby. Ngoài ra, cô gái áo vàng xuất hiện trong clip cũng chẳng phải Hailey. Nói cách khác, hoàn toàn không có chuyện vợ Justin chống cằm, trơ mắt đứng nhìn chồng mình bị người lạ đánh tới tấp như nhiều tài khoản mạng xã hội X đang loan tin.

Không có chuyện nam ca sĩ sinh năm 1994 bị vợ bỏ rơi trong tình cảnh nguy hiểm. Ảnh: People

Justin gặp Hailey lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey là fan cuồng của Justin Bieber và cả cặp đôi Jelena. Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ. Mặc dù có những tin đồn hẹn hò, cả 2 đều khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Vào cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò 1 cách nghiêm túc hơn. Họ công khai vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016. Trong thời gian này, Justin vẫn còn vướng bận với mối quan hệ hợp tan với Selena Gomez, khiến chuyện tình của anh với Hailey chưa đi đến đâu.

Phải tới năm 2018, Justin - Hailey mới bất ngờ tái hợp. Mối tình lần này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài tuần sau khi quay lại, Justin đã cầu hôn Hailey. Tháng 9/2018, cả 2 đăng ký kết hôn tại tòa án ở New York, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina. Tới tháng 8 năm ngoái, Justin - Hailey đã chào đón con trai đầu lòng trong sự chúc mừng của người hâm mộ.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà cách đây 7 năm. Ảnh: Sưu tầm

Nguồn: TMZ, X