Sao nữ kém sắc bị netizen công kích dữ dội hơn 10 năm vì cưới nam thần đẹp nhất showbiz

Sáng 18/12, tờ 163 gây xôn xao khi đăng tải bài viết về cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của tài tử Lâm Chí Dĩnh và nữ người mẫu Trần Nhược Nghi. Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2004 tại 1 bữa tiệc cuối năm. Sau đó, họ hẹn hò bí mật trong vòng 5 năm. Phải tới tận năm 2009 khi đã có con đầu lòng, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng, khiến dư luận châu Á chấn động. Tại thời điểm xác nhận chuyện tình cảm, nam thần họ Lâm cho biết anh đã đính hôn với Trần Nhược Nghi từ năm 2008. Sau nhiều lần trì hoãn, 2 nghệ sĩ tổ chức hôn lễ rình rang ở Thái Lan trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

Theo 163, cuộc hôn nhân của Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng, âu cũng là bởi nam thần họ Lâm được hàng triệu cô gái yêu mến, hâm mộ cuồng nhiệt. Trong đó, nữ người mẫu họ Trần bị khán giả khắp Trung Quốc chê bai thậm tệ vì cho rằng cô sở hữu diện mạo kém sắc, không xứng với Lâm Chí Dĩnh. Chưa dừng lại ở đó, vợ Lâm Chí Dĩnh còn bị gán mác "đào mỏ", dính luôn cả tin đồn dùng cái thai trong bụng để ép tài tử họ Lâm phải cưới mình.

Trần Nhược Nghi bỗng trở thành "cái gai" trong mắt dư luận xứ Trung sau khi tuyên bố hẹn hò, kết hôn với nam thần đẹp trai nhất nhì Cbiz Lâm Chí Dĩnh. Ảnh: Sina

Xuất hiện trong 1 tập của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Trần Nhược Nghi bật khóc nức nở cho biết cô bị netizen công kích dữ dội suốt hơn 10 năm sau khi cưới Lâm Chí Dĩnh: "Tôi là 1 người rất dễ suy sụp. Hơn 10 năm qua, tôi liên tục bị dư luận công kích bằng nhiều ngôn từ khó nghe như: ‘Cô kém sắc quá’, ‘Cô dựa vào cái gì để cưới được Lâm Chí Dĩnh?’, ‘Đồ bất tài’,... Thậm chí, có người còn công kích cả gia đình tôi, nói tôi dựa hơi ông xã để tiến thân trong giới giải trí. Công chúng dùng rất nhiều lời lẽ mang tính công kích cá nhân nhắm thẳng vào tôi".

Sự soi mói ác ý của khán giả khiến Trần Nhược Nghi trong suốt thời gian dài cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng mỗi khi đi dạo phố hay shopping cùng chồng.

Trần Nhược Nghi không cầm được nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: 163

Trong khi đó, Lâm Chí Dĩnh tự trách bản thân vì không thể bảo vệ tuyệt đối cho vợ yêu: "Tôi đã tự trách bản thân mình. Là người của công chúng, tôi đã không thể hoàn toàn bảo vệ được cô ấy trước những lời công kích từ dư luận".

Được biết, nam thần Thiên Long Bát Bộ nhiều lần lên tiếng và có động thái bảo vệ Trần Nhược Nghi trong suốt hơn 10 năm qua. Trong 1 cuốn tự truyện, Lâm Chí Dĩnh khẳng định chính bản thân mình mới là người chủ động theo đuổi Trần Nhược Nghi. Kể từ khi Trần Nhược Nghi quyết định rời xa giới giải trí để tập trung chăm lo cho tổ ẩm tới nay, tài tử họ Lâm đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh thầm lặng mà bà xã dành cho gia đình.

Nhận được sự ủng hộ lớn lao từ ông xã, Trần Nhược Nghi dần học được cách buông bỏ. Nữ người mẫu cho biết: "Từ lâu tôi đã học được cách không để ý đến cái nhìn và sự đánh giá của người khác nữa rồi".

Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi từng bước vượt qua sóng gió dư luận và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Cặp đôi đã có với nhau 3 cậu con trai sở hữu diện mạo đẹp ngời ngời. Ảnh: Sina

Nguồn: 163