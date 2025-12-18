Thông tin khẩn liên quan tới con trai cố nghệ sĩ Thương Tín

Vào ngày 8/12 vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Phan Rang. Nghệ sĩ hưởng thọ 70 tuổi, linh cữu được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy. Sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín để lại nỗi tiếc thương, mất mát lớn với gia đình và khán giả.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên tiếng thông báo tin quan trọng, khẳng định con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Nhạc sĩ cho biết các thông tin đang xuất hiện trên mạng xã hội đều giả mạo, nhằm mục đích câu view, trục lợi. Trong tang lễ vừa qua, con trai là Thanh Tùng và người thân đã túc trực lo hậu sự cho nghệ sĩ Thương Tín.

Tô Hiếu chia sẻ: "Hiện trên các nền tảng mạng xã hội, có sự dựng chuyện câu view và kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng, là nhằm mục đích trục lợi. Tô Hiếu kính mong mọi người hãy cảnh giác với các thủ đoạn trên, nếu đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an phường xã gần nhất để có sự hổ trợ cần thiết".

Nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Ảnh: FBNV

Khoảng một tuần trước, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến lễ tang nghệ sĩ Thương Tín. Theo đó, anh cho biết mình được gia đình cố nghệ sĩ ủy quyền làm đại diện phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức về sự ra đi của đàn anh.

Trong lễ tang, gia đình mong muốn Thương Tín được an nghỉ trong không khí trang nghiêm nên không cho phép chụp ảnh, quay video hay livestream dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, phía gia đình cũng khẳng định không kêu gọi quyên góp và cảnh báo khán giả đề cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo.

"Tô Hiếu và gia đình không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hỗ trợ tiền xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo. Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng, để kịp thời điều tra và xử lý theo pháp luật", nhạc sĩ Tô Hiếu nhấn mạnh.

Từng là một trong những tài tử nổi tiếng những năm 1980 - 1990, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thương Tín khiến đông đảo người hâm mộ bàng hoàng. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ bị đột quỵ, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Kể từ đó, ông phải bươn chải với nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, từ làm shipper, đi hát đám cưới, sự kiện cho đến tham gia đóng phim.

Đến năm 2024, Thương Tín tiếp tục bị đột quỵ lần thứ hai, may mắn là không quá nặng nên sức khỏe dần ổn định trở lại. Trong giai đoạn này, nam nghệ sĩ chủ yếu sống nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các mạnh thường quân. Khi tình trạng khá hơn, ông từng làm công việc giao hàng để trang trải cuộc sống, nhưng sau đó buộc phải bỏ nghề vì sức khỏe ngày càng yếu, không còn đủ điều kiện tiếp tục làm việc.