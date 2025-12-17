Suy nghĩ của Jun Phạm sau khi ông nội xuất hiện trong Gia đình Haha qua đời

Khoảng 1 ngày trước, chị Vàng Thị Thông thông báo tin buồn bố chồng đã qua đời. "Vĩnh biệt bố của con, ông nội của các cháu. Cảm ơn bố một đời nuôi nấng các con, cháu, mong bố sang thế giới bên kia không ốm đau nữa", chị chia sẻ. Trong chương trình Gia đình Haha, gia đình của chị Vàng Thị Thông được khán giả yêu mến vì sự chân chất mộc mạc.

Trên trang cá nhân, Jun Phạm bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của bố chồng chị Vàng Thị Thông. Trong group chat có hơn 65.000 thành viên, anh còn chia sẻ lại câu chuyện đầy tiếc nuối của anh Hà - chồng của chị Thông với bố. Anh Hà từng bộc bạch với Jun Phạm khi bản thân giỏi hơn một chút thì ông lại không còn có sức khỏe để hưởng niềm vui bên cạnh con cháu.

Jun Phạm chia sẻ: "Hôm nay bố anh Hà mất làm Jun suy nghĩ nhiều hơn một chút. Anh từng nói với Jun, năm nay anh giỏi hơn 1 chút thì bố lại không khỏe để hưởng. Gia đình anh rất buồn nhưng đã giấu cảm xúc rất nhiều để đón gia đình Haha trở về thăm bản. Đời là vô thường, quay đi một khắc là người ta đã hóa tro tàn. Hãy luôn trân trọng những người yêu thương cả nhà nhé".

Chị Vàng Thị Thông báo tin bố chồng qua đời vào ngày 16/12 (Ảnh: Gia đình Haha)

Jun Phạm chia sẻ câu chuyện đầy tiếc nuối của anh Hà trong group chat với fan (Ảnh: Chụp màn hình)

Khi biết thông tin bố chồng chị Thông qua đời, dàn cast của chương trình Gia đình Haha đã đồng loạt chia buồn. Dưới bài đăng, Jun Phạm bày tỏ: “Thương ông, thương gia đình mình". Rhymastic gửi lời tiễn biệt: “Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình mình. Mong ông an nghỉ ạ". Duy Khánh cũng viết: “Thương ông. Em xin phép được chia buồn cùng chị Thông, anh Hà và gia đình mình".

Khi biết thông tin bố chồng chị Thông qua đời, dàn cast của chương trình Gia đình Haha đã đồng loạt chia buồn (Ảnh: Chụp màn hình)

Gia đình Haha là chương trình được khán giả nhận xét để chữa lành tâm hồn trong năm 2025. Chương trình có dàn cast là Duy Khánh, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic.

Trong quá trình ghi hình chương trình Gia đình Haha, bố chồng chị Thông từng góp mặt ở một số phân đoạn. Thời điểm đó, ông vẫn còn khá yếu sau ca phẫu thuật ruột thừa. Chứng kiến tình trạng sức khỏe của ông, Jun Phạm đã chủ động dìu đỡ, hỗ trợ đưa ông ra xe để gia đình kịp thời đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Bố chồng chị Thông từng xuất hiện trong một vài phân cảnh của chương trình Gia đình Haha (Ảnh: Gia đình Haha)