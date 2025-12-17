Showbiz Việt không thiếu những cặp đôi yêu nhau trong âm thầm để bảo vệ sự riêng tư. Giữa môi trường nhiều thị phi, việc lựa chọn không công khai tình cảm, không phô trương hạnh phúc được xem là cách để giữ gìn mối quan hệ và sự bình yên cho người trong cuộc. Và Thanh Trúc - Châu Khải Phong chính là một trong những trường hợp khiến công chúng bất ngờ nhất, khi câu chuyện tình yêu kín tiếng của họ chỉ thực sự được công khai khi cả hai sẵn sàng và có "trái ngọt".

Thanh Trúc và Châu Khải Phong là cặp đôi kín tiếng nhất nhì Vbiz (Ảnh: FBNV)

Thanh Trúc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với loạt phim truyền hình như Tình Án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung Kỳ Án... Những năm gần đây, nữ diễn viên ít xuất hiện trên phim ảnh, lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng và hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân trước truyền thông.

Trong khi đó, Châu Khải Phong là ca sĩ quen mặt với khán giả. Sinh năm 1986, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được khán giả tỉnh thành yêu thích, sở hữu lượng fan ổn định và lịch chạy show dày đặc. Tương tự Thanh Trúc, Châu Khải Phong cũng thuộc nhóm nghệ sĩ hiếm hoi chia sẻ đời tư, không ồn ào tình ái, không để lộ chuyện yêu đương trên mạng xã hội.

Họ đã bên nhau từ năm 2020 nhưng đến khi có con gái đầu lòng mối quan hệ này mới được công khai (Ảnh: FBNV)

Trước đây, Thanh Trúc và Châu Khải Phong chỉ được biết đến là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Cả hai từng xuất hiện trong những buổi tụ họp bạn bè, có tương tác thoải mái nhưng không vượt quá ranh giới khiến công chúng nghi ngờ. Chính sự kín kẽ này khiến suốt một thời gian dài, mối quan hệ của họ không hề nằm trong "tầm ngắm" của netizen.

Thanh Trúc "cất kho" những khoảnh khắc tình tứ, khi gặp ở sự kiện thì giữ khoảng cách nhất định (Ảnh: FBNV)

Cho đến tháng 7/2025, Thanh Trúc và Châu Khải Phong bất ngờ xác nhận đã đăng ký kết hôn và có con gái chung. Cụ thể, tại tiệc sinh nhật con gái đầu lòng tên Kỳ Kỳ, Thanh Trúc chính thức xá nhận chồng của cô chính là ca sĩ Châu Khải Phong. Cả hai đã đăng kí kết hôn từ năm 2023 sau đó thực hiện IVF con đầu lòng. Đây cũng chính là lần đầu tiên gia đình nhỏ của Châu Khải Phong - Thanh Trúc xác nhận mối quan hệ và ra mắt công chúng.

Thông tin này lập tức gây xôn xao bởi trước đó, Thanh Trúc chỉ chia sẻ hành trình mang thai một cách độc lập, không nhắc đến bạn đời. Trong khi đó, Châu Khải Phong cũng hoàn toàn không để lộ bất kỳ “hint” nào cho thấy mình đã lập gia đình hay chuẩn bị làm cha. Châu Khải Phong đại diện gia đình chia sẻ: "Ngày hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Khi con gái tròn 1 tuổi, Thanh Trúc và Châu Khải Phong xác nhận là vợ chồng (Ảnh: FBNV)

Sau khi mối quan hệ được công khai, cư dân mạng mới bắt đầu soi lại loạt chi tiết trong quá khứ và nhận ra cả hai thực chất đã đồng hành cùng nhau từ rất lâu. Từ những lần xuất hiện trùng thời điểm, mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm cho đến việc cả hai gần như ở ẩn cùng giai đoạn, tất cả ghép lại thành một câu chuyện tình âm thầm nhưng bền bỉ. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, cùng chăm sóc con gái nhỏ và tiếp tục công việc riêng.

Hoá ra cả hai đã nhiều lần tung hint trước đó nhưng ít người nhận ra (Ảnh: FBNV)

Thanh Trúc từng để lộ chuyện ở cữ tại nhà Châu Khải Phong (Ảnh: FBNV)

Cả hai nắm tay đi sự kiện sau khi công khai tình yêu (Ảnh: FBNV)