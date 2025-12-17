Sự thật khiến Trương Bá Chi bật khóc tại tòa

Trang 163 đưa tin Trương Bá Chi đã hai lần trình diện tại Tòa án tối cao Hong Kong (Trung Quốc) để tham gia vụ kiện với quản lý cũ Dư Dục Hưng. Ông Dư Dục Hưng nhiều lần tố cáo Trương Bá Chi là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả và hiện tại yêu cầu ngọc nữ Hong Kong bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Hiện tại vụ kiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông Trung Quốc. Lời khai của các bên và nhân chứng đã hé lộ nhiều góc khuất của giới giải trí.

Trương Bá Chi bị quản lý cũ Dư Dục Hưng kiện ra tòa.

Phóng viên của tờ Đối thoại Bắc Kinh đã tiết lộ một số thông tin cho biết Dư Dục Hưng từng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim Sư tử Hà Đông 2 do Trương Bá Chi đóng chính năm 2011, qua đó cả hai gặp gỡ và dần tiến tới hợp tác.

Thời điểm đó, Trương Bá Chi thiếu 40 triệu HKD để mua bất động sản, Dư Duc Hưng cho biết đã liên hệ với Tập đoàn điện ảnh Bona, sẽ trả trước cho Trương Bá Chi số tiền đó, coi như thù lao đóng 4 bộ phim. Sau đó, Dư Dục Hưng đề nghị làm quản lý cho các hoạt động nghệ thuật của Trương Bá Chi. Nữ diễn viên nhận thấy Dư Dục Hưng có các mối quan hệ, dễ dàng kêu gọi số tiền vốn khổng lồ và cô cũng cần một quản lý để thúc đẩy công việc vì vậy đã đồng ý. Đến năm 2012, họ ký thêm một hợp đồng bổ sung khác, theo đó Trương Bá Chi tiếp tục đóng thêm hai phim do Dư Dục Hưng chỉ định.

Theo tờ Đối thoại Bắc Kinh, hợp đồng quản lý của Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi kéo dài 8 năm, nhưng đến năm 2013, công ty của Dư là Tập đoàn Giải trí Tân Á Châu Hong Kong bị tòa án Hong Kong thanh lý. Điều này có nghĩa hợp đồng giữa Trương Bá Chi và công ty đã chấm dứt vì bên ký hợp đồng đã thay đổi.

Tuy nhiên, Dư Dục Hưng đã giấu thông tin này và chuyển nhượng hợp đồng "trả nợ đóng phim" của Trương Bá Chi sang một công ty khác mà nữ diễn viên không hay biết. Vì vậy, Trương Bá Chi liên tục khẳng định chữ ký trong bản hợp đồng bổ sung của cô là giả. Hiện tại, phía Trương Bá Chi yêu cầu phân tích chữ viết tay, nếu chữ ký là giả mạo thì thỏa thuận sẽ vô hiệu.

Phóng viên phân tích thêm dù chữ ký của Trương Bá Chi là thật, thời điểm cô ký hợp đồng đã bị che giấu tình hình công ty. Theo luật pháp Trung Quốc đại lục, đây có thể coi là văn bản được ký kết trong hoàn cảnh hiểu lầm nghiêm trọng, tính hợp lệ bị thiếu sót và có thể bị hủy bỏ. Quyết định cuối cùng của tòa án có thể phụ thuộc vào khả năng cung cấp bằng chứng của cả hai bên.

Trương Bá Chi bị Dư Dục Hưng giấu nhiều thông tin, vì vậy cô cho rằng chữ ký trong hợp đồng đóng phim mới là giả mạo.

Mặt khác, tại tòa án, Trương Bá Chi cho biết khi còn làm người đại diện cho cô Dư Dục Hưng có nhiều hành vi gian dối. Năm 2014, đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc mời Trương Bá Chi tham gia chương trình Bộ quần áo mới của nữ thần, Dư Dục Hưng thay mặt Trương Bá Chi nhận trước khoản thù lao 2 triệu NDT. Tuy nhiên, sau đó Trương Bá Chi không tham gia, khi ban tổ chức liên hệ trực tiếp với nữ diễn viên và muốn kiện cô ra tòa thì mới biết được Trương Bá Chi không nhận số tiền 2 triệu NDT. Tại tòa Trương Bá Chi cho biết "vụ việc này đã khiến tôi thiệt hại 7 triệu NDT".

Phía đài truyền hình Đông Phương sau đó đã kiện Dư Dục Hưng, còn Trương Bá Chi đã cắt đứt hợp đồng làm quản lý của Dư. Tuy nhiên, Trương Bá Chi không kiện Dư Dục Hưng vì Dư than khóc tiết lộ đang bị ung thư khiến Trương Bá Chi mủi lòng.

Đối thoại Bắc Kinh tiết lộ thêm từ năm 2016 Dư Dục Hưng đã rời giỏi ngành giải trí, sang Trung Quốc đại lục kinh doanh bất động sản và không liên hệ với Trương Bá Chi. Đến năm 2020, khi kinh doanh thất bại, Dư Dục Hưng quay về Hong Kong và kiện Trương Bá Chi ra tòa vì thất hứa nhận tiền nhưng không đóng phim trả nợ.

Ngoài ra, theo phân tích từ tờ Đối thoại Bắc Kinh, Dư Dục Hưng ký với Trương Bá Chi 6 dự án, nhưng chỉ đưa ra được một dự án phim, trong đó 5 bộ phim điện ảnh khác không có thông tin. Vì vậy, không phải Trương Bá Chi không đóng phim trả nợ cho Dư Dục Hưng, đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý, mà chính phía Dư Dục Hưng không đủ sức lập các dự án để Trương Bá Chi tham gia.

Theo 163 , Trương Bá Chi nhận được sự ủng hộ của công chúng sau khi công khai những hành động của Dư Dục Hưng trong quãng thời gian hợp tác với cô. Tuy nhiên, việc bị kiện và bị chỉ trích là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát khiến tâm lý của nữ diễn viên suy sụp, cô đã bật khóc tại tòa mà không biết bào chữa cho mình.

Dư Dục Hưng không đủ sức sản xuất phim mới, nhưng lại đổ lỗi cho Trương Bá Chi quỵt nợ không đóng phim.

Bên cạnh đó, vụ kiện giữa Trương Bá Chi và quản lý Dư Dục Hưng cũng phơi bày góc tối của ngành giải trí, khi các nghệ sĩ rất dễ rơi vào bẫy của các ông trùm. Do không có sự hỗ trợ tốt về pháp lý, hoặc bị dụ dỗ, thậm chí vì tình cảm, nhiều ngôi sao đã ký những bản hợp đồng nô lệ với điều khoản bất công để rồi sau đó trở thành cỗ máy kiếm tiền cho các ông chủ. Họ bị ràng buộc bởi hợp đồng và bào mòn sức lực chỉ để làm giàu cho những người quản lý.

Trương Bá Chi là ngôi sao lớn, được mệnh danh là ngọc nữ Hong Kong, nhưng vì lòng thương hại với Dư Dục Hưng, cô đã không giải quyết hợp đồng quản lý rõ ràng, hiện tại, cô có nguy cơ mất hàng tỷ đồng.