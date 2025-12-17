Từng có thời điểm Kim Go Eun bị một bộ phận khán giả chê bai ngoại hình, cho rằng cô “không đủ đẹp” và “không xứng đôi” với nam thần Gong Yoo trong siêu phẩm Goblin (Yêu tinh). Khi bộ phim lên sóng năm 2016, giữa làn sóng yêu mến cuồng nhiệt dành cho Gong Yoo, Kim Go Eun lại trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì không sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực kiểu búp bê, mắt to mũi cao như nhiều nữ diễn viên khác. Thế nhưng, những định kiến ấy dường như đang bị “lật ngược” hoàn toàn khi loạt ảnh thời đi học của Kim Go Eun bất ngờ được chia sẻ trở lại.

Trong những bức ảnh cũ những năm 2010, Kim Go Eun lúc này mới là sinh viên và làm người mẫu cho trang thương mại điện tử. Cô gây ấn tượng mạnh với gương mặt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và thần thái tươi sáng đúng chuẩn “mối tình đầu”. Không son phấn cầu kỳ, không tạo dáng kiểu cách, vẻ đẹp tự nhiên và đầy sức sống của cô khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng phải thốt lên: “Đây mà là cô gái từng bị chê xấu sao?” hay “Khí chất này nhìn một lần là nhớ mãi”. Rõ ràng, Kim Go Eun sở hữu nét đẹp rất riêng, càng ngắm càng cuốn hút, thứ vẻ đẹp không cần chạy theo chuẩn mực mà vẫn đủ sức ghi dấu ấn đậm sâu.

Thực tế, Kim Go Eun chưa bao giờ là mẫu diễn viên dựa vào ngoại hình để gây chú ý. Ngay từ khi ra mắt với A Muse , cô đã được đánh giá cao nhờ diễn xuất bản năng và chiều sâu cảm xúc. Đến Goblin , dù vấp phải tranh cãi về tạo hình và “phản ứng hóa học” ban đầu, Kim Go Eun vẫn dần chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, chân thành, khiến mối tình giữa Ji Eun Tak và Kim Shin trở nên thuyết phục và giàu cảm xúc. Theo thời gian, chính cô mới là người để lại dư âm bền bỉ trong lòng người xem, bên cạnh Gong Yoo.

Có lẽ loạt ảnh thời đi học được “đào lại” không chỉ để minh oan cho nhan sắc của Kim Go Eun, mà còn là minh chứng rằng vẻ đẹp không nằm ở việc có xứng với ai hay không, mà ở thần thái, cá tính và giá trị riêng của mỗi người. Từ cô gái từng bị chê bai ngoại hình đến nữ diễn viên được công nhận cả về tài năng lẫn khí chất, Kim Go Eun đã chứng minh rằng: thời gian và thực lực mới là câu trả lời thuyết phục nhất cho mọi định kiến.

Kim Go Eun sinh ngày 2/7/1991 tại Seoul, là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đương đại, được đánh giá cao nhờ năng lực diễn xuất thực lực, cá tính nghệ thuật rõ rệt và vẻ đẹp không rập khuôn. Cô có quãng thời gian tuổi thơ sống tại Trung Quốc, sau đó trở về Hàn Quốc và theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc – ngôi trường danh giá đào tạo nhiều diễn viên hàng đầu, chuyên ngành Diễn xuất. Kim Go Eun chính thức ra mắt năm 2012 với bộ phim điện ảnh A Muse, đảm nhận một vai diễn gai góc và đầy thách thức, giúp cô gây chấn động giới chuyên môn và giành hàng loạt giải thưởng Tân binh xuất sắc, nhanh chóng được xếp vào hàng “quái vật diễn xuất” của điện ảnh Hàn.

Không đóng khung bản thân trong một hình tượng cố định, Kim Go Eun liên tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Trên màn ảnh nhỏ, cô được khán giả biết đến rộng rãi qua Cheese in the Trap, Goblin, The King: Eternal Monarch, Yumi’s Cells. Đặc biệt, vai Ji Eun Tak trong Goblin từng gây tranh cãi vì ngoại hình không theo chuẩn “nữ chính ngôn tình”, nhưng chính diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc của Kim Go Eun đã khiến nhân vật trở nên sống động và để lại dấu ấn sâu đậm. Ở mảng điện ảnh, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Coin Locker Girl, Tune in for Love, Exhuma…, cho thấy khả năng đào sâu nội tâm nhân vật và sự biến hóa linh hoạt giữa các thể loại tâm lý, lãng mạn, hình sự, kinh dị.

Về đời tư, Kim Go Eun là người kín tiếng, hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trước truyền thông. Cô từng công khai hẹn hò với nam diễn viên Shin Ha Kyun nhưng cả hai chia tay trong êm đẹp và giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Sau đó, Kim Go Eun gần như không đề cập đến chuyện tình cảm, tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất. Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, cô là người nghiêm túc với nghề, sống giản dị, không chạy theo hào quang hay hình ảnh ngôi sao hào nhoáng. Với nền tảng học vấn bài bản, tài năng được công nhận qua giải thưởng và sự yêu mến bền bỉ của công chúng, Kim Go Eun được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nữ diễn viên Hàn Quốc đặt thực lực và giá trị nghệ thuật lên hàng đầu.

