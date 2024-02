Son Heung Min - Lee Kang In có điểm chung bất ngờ: Toàn dính tin yêu nữ thần Kbiz, Jisoo - Kim Go Eun đến dàn mỹ nhân bốc lửa

Vụ ẩu đả chấn động châu Á giữa "quốc bảo xứ Hàn" Son Heung Min và "thần đồng bóng đá" Lee Kang In đã gần như khép lại với 2 bức tâm thư. Trong khi Lee Kang In xin lỗi đội trưởng, Son Heung Min cũng bày tỏ rõ lập trường tích cực và mong công chúng tha thứ cho đàn em. Dù drama vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, khán giả cũng thấy được mối quan hệ của 2 chân sút tài năng xứ Hàn đã trở về trạng thái hoà hảo.

Lúc này người hâm mộ bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào điểm chung về đời sống tình cảm của 2 ngôi sao bóng đá, đó là cả Son và Lee đều từng dính nghi vấn hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân hot nhất nhìn Kbiz. Hết nữ thần quyền lực nhất Kpop Jisoo (BLACKPINK), Minah (Girl's Day), Naeun (April), cho đến dàn nữ diễn viên Kim Go Eun, Moon Ga Young, Yoo So Young. Tuy nhiên nếu đặt hồ sơ tình ái lên bàn cân, Lee Kang In thật sự bị Son Heung Min bỏ xa.

Lee Kang In và Son Heung Min đều từng dính tin đồn hẹn hò loạt mỹ nhân đình đám showbiz Hàn

Đường tình của Son Heung Min: Chính thức yêu 2 sao nữ bốc lửa, tình tin đồn toàn mỹ nhân quyền lực

Jisoo (BLACKPINK)

Nữ thần sắc đẹp hot nhất thế hệ Kpop thứ 3 lần đầu dính tin đồn tình ái với Son Heung Min vào năm 2021, khi cả hai bị soi cùng về Hàn từ Paris vào ngày 5/10 và đeo vòng tay đôi - tín vật được nam cầu thủ đặt nụ hôn đặc biệt mỗi khi ghi bàn trên sân đấu. Từ năm 2019, Jisoo đã đến sân vận động ở London để cổ vũ nam cầu thủ này.

Nghi vấn hẹn hò này ầm ĩ đến nỗi đài truyền hình quyền lực xứ Hàn SBS cũng đã phải vào cuộc điều tra. Theo đó, trên thực tế, vòng của Son Heung Min không phải vòng đôi với Jisoo, mà là vòng tình bạn giữa các cầu thủ. Còn vòng của chị cả BLACKPINK là quà của 1 nhà thiết kế nổi tiếng gửi tặng. Chỉ sau 2 ngày, YG Entertainment đã phải lên tiếng phủ nhận. Đáng nói, YG rất ít khi lên tiếng về tin đồn hẹn hò của nghệ sĩ, chỉ trừ khi họ hẹn hò thật hoặc sự việc quá nghiêm trọng mà thôi. Hoá ra do tin đồn đã lan ra tận nước ngoài nên công ty phải lên tiếng đính chính, bảo vệ hình ảnh của Jisoo. Đích thân chị cả BLACKPINK cũng trả lời rằng: "Thậm chí chúng tôi còn không thân thiết với nhau".

Công chúng không biết nên vui hay buồn khi nghe tin Jisoo phủ nhận hẹn hò Son Heung Min. Không ít người hâm mộ cho rằng cặp đôi này trông rất hợp nhau, từ địa vị, sự nghiệp cho đến ngoại hình

Jisoo là cái tên hot nhất lộ diện trong danh sách bạn gái tin đồn của Son...

... song cô chỉ đơn giản là người hâm mộ của nam cầu thủ, không hề quen biết anh chàng ngoài đời

Minah (Girl's Day)

Tuy đứng đầu danh sách bạn gái tin đồn về độ hot, Jisoo lại không phải là người đẹp đầu tiên dính nghi vấn tình cảm với Son. Năm 2014, Son Heung Min bất ngờ bị công khai chuyện hẹn hò với nữ idol xinh đẹp, nóng bỏng bậc nhất Kpop một thời Minah (Girl's Day). Cả hai lộ ảnh gặp gỡ thân mật ở sông Hàn và ga Gangnam, tờ The Fact còn chụp được hẳn ảnh bằng chứng. Đây là lần đầu tiên và duy nhất nam cầu thủ của Tottenham Hotspur lộ ảnh hẹn hò rõ ràng. Những tưởng nam cầu thủ đào hoa này sẽ gắn bó với bóng hồng đình đám Kpop, ai dè vài tháng sau, cả hai đã "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của công chúng.

Minah là người đẹp hiếm hoi trong showbiz chính thức công khai yêu cầu thủ số 1 Hàn Quốc

Minah lộ ảnh tình cảm với Son Heung Min, khiến cả giới giải trí và thể thao dậy sóng

Minah từng là người đẹp nóng bỏng nhất nhì làng nhạc trong thế hệ Kpop thứ 2, tuy nhiên cô nàng giờ đây lại chìm nghỉm và thỉnh thoảng tham gia diễn xuất

Kim Go Eun

Tháng 12/2022, trên mạng xã hội xứ Hàn Quốc rầm rộ tin đồn nữ diễn viên Kim Go Eun có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Son Heung Min. Netizen đã soi được Kim Go Eun theo dõi tài khoản Instagram riêng tư của Son, và cặp đôi thậm chí còn để lộ lovestagram trên tài khoản bí mật.

Chưa hết, tài khoản chính thức của đội trưởng Đội tuyển Hàn Quốc công khai "thả tim" ảnh của Kim Go Eun đến 2 lần. Trong số các bức ảnh nhiếp ảnh gia Hong Jang Hyun tung lên Instagram, Kim Go Eun là sao nữ duy nhất được Son Heung Min thả tim. Từ loạt chi tiết này, cư dân mạng càng thêm tin rằng 2 ngôi sao đình đám hẹn hò. Nhưng vào chiều ngày 20/12, công ty quản lý của Kim Go Eun - BH Entertainment đã chính thức lên tiếng khẳng định tin đồn này là sai sự thật.

Bài đăng bóc loạt bằng chứng nghi vấn Kim Go Eun và Son Heung Min hẹn hò bỗng hot trên Twitter

Son bị phát hiện bấm like ảnh của Kim Go Eun

Son chỉ đơn giản là thích ảnh hoặc hâm mộ Kim Go Eun. Cả hai không hề có tình cảm cá nhân, thậm chí còn chẳng có liên hệ mật thiết ngoài đời

Yoo So Young (cựu thành viên After School)

Sau cuộc tình chóng vánh với Minah, Son Heung Min lại gây chú ý khi xác nhận hẹn hò với một idol nữ khác, đó chính là cựu thành viên After School - Yoo So Young. Đúng vào ngày 11/11/2015, The Fact tiếp tục trở thành đơn vị truyền thông khui ảnh hẹn hò độc quyền của Son Heung Min và Yoo So Young. Họ hẹn hò theo đúng kiểu "Pepero Date" (tại Hàn Quốc, ngày 11/11 là Pepero Date, giống như biểu tượng hình chiếc bánh Pepero). Son Heung Min cũng tặng cho bạn gái mới món quà đặc biệt - bánh Pepero.

Trong cuộc điện thoại với The Fact, Yoo So Young chia sẻ: "Heung Min và tôi đều có tình cảm tốt đẹp với đối phương. Tôi muốn truyền năng lượng cho Heung Min. Tôi muốn tiếp tục duy trì tình cảm sâu nặng theo cách tốt đẹp". Tuy nhiên sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã đi đến kết thúc. Được biết, bố của Son Heung Min, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Son Woong Jun là người nghiêm khắc và không muốn con mình tiếp tục mối quan hệ phức tạp này.

Mối tình thứ 2 của Son là người đẹp nóng bỏng Yoo So Young

Yoo So Young là cựu idol của nhóm nhạc nữ huyền thoại một thời After School và diễn viên. Cô sở hữu body bốc lửa, đối lập hẳn với gương mặt dễ thương. Yoo từng tham gia vào bộ phim học đường nổi tiếng Dream High 2

Moon Ga Young

Tháng 11/2023, tin đồn tình cảm bị cho là vô lý nhất trong tình sử của Son Heung Min rộ lên trên khắp mạng xã hội. Nhân vật nữ chính trong nghi vấn này là Moon Ga Young - nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1996, từ sao nhí lột xác thành mỹ nhân được công nhận về cả diễn xuất và nhan sắc qua bộ phim True Beauty. Moon và Son không chỉ thành tâm điểm trong nghi vấn hẹn hò, mà còn cả tin đồn... kết hôn.

1 tài khoản trên Twitter tuyên bố Son và Moon Ga Young đã liên hệ với 1 chuyên gia tổ chức đám cưới, rục rịch chuẩn bị cho ngày trọng đại. Sự việc càng nóng hơn bao giờ hết khi netizen đồng loạt "đào" lại thông tin giáo sư Park Jung Ho bóng gió về đám cưới chuẩn bị xảy ra của 1 ngôi sao thể thao nổi tiếng xứ Hàn. Sau tin đồn, Son giữ im lặng và tập trung vào các trận đấu. Trong khi đó, nữ diễn viên xinh đẹp lại tự đăng ảnh của người tình màn ảnh Cha Eun Woo, cho thấy cô xuất hiện ở cùng bãi biển với nam thần họ Cha. Đây được cho là động thái gián tiếp phủ nhận chuyện cưới xin với Son Heung Min của Moon Ga Young.

Hết vướng tin đồn hẹn hò, Son lại dính nghi vấn đưa Moon Ga Young về dinh. Tuy nhiên thay vì lên tiếng làm rõ, nam cầu thủ và nữ diễn viên đình đám đều đồng loạt im lặng, gián tiếp phủ nhận bằng thái độ ám chỉ

Nữ diễn viên quyến rũ Moon Ga Young tiếp tục giúp danh sách tình ái của Son thêm phong phú

Đường tình của Lee Kang In: Chỉ duy nhất 1 nữ thần Kpop nhưng sao chóng vánh quá

Không được phong phú như Son Heung Min, tình sử của Lee Kang In lại chỉ mới gắn liền với 1 mỹ nhân, đó là Naeun. Đúng ngày 1/1, The Fact quyết định "mở bát" năm mới 2024 khi tung ra ảnh "tóm sống" cặp đôi Lee Kang In và Lee Naeun. Được biết vào ngày 14/11 năm ngoái, trước ngày đội tuyển Hàn Quốc có trận đấu trong vòng loại World Cup thứ 2, Naeun đã đến bãi đậu xe tại 1 khách sạn ở Yeouido, Seoul. Đây là địa điểm ký túc xá của đội tuyển Hàn Quốc toạ lạc. Lee Kang In nhanh chóng lên xe của Lee Naeun rồi cặp đôi lái đến 1 nơi vắng vẻ. Họ ở trong xe và tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn. Ngày hôm sau, họ tiếp tục lặp lại "công thức" hẹn hò như thế.

Nhờ có sự cổ vũ của nữ idol, "thần đồng bóng đá" đã dẫn dắt đội giành chiến thắng 5-0 trước Singapore vào ngày 16/11/2023. Đến ngày 17/11, Lee Kang In đã đến nhà riêng của Naeun ở Guri, tỉnh Gyeonggi. Họ rời nhà vào lúc 7h tối, vẫn đội mũ, đeo kính, che mặt bằng khẩu trang, vội vàng lên xe và tỏ ra cảnh giác với xung quanh. Chiếc xe dừng lại 1 lúc trong hầm khu chung cư, sau đó Lee Kang In đã chu đáo đi mua kem cho bạn gái tin đồn. Nhưng sau khi tin bị tung lên các trang truyền thông, Naeun lại chối đây đẩy, phủ nhận có liên hệ với Lee.

Cả hai bị The Fact tung ra ảnh hẹn hò

Nữ thần tai tiếng Naeun dính tin đồn với Lee Kang In

Sự việc càng thêm phức tạp khi Naeun tự giấu đầu hở đuôi, vội xoá dấu vết tình cảm là hình ảnh đi du lịch với bạn trai tin đồn ở Bali, Indonesia. Không để công chúng mất thời gian đoán mò, vào ngày 5/1, kênh SPOTV News đã tiết lộ thông tin gây sốc: Naeun và Lee Kang In đã chia tay trước khi bị truyền thông khui hẹn hò. Theo trang tin này, 2 ngôi sao rất đau đầu vì chuyện hẹn hò bại lộ sau khi đã "đường ai nấy đi".

Chưa hết, Naeun và Lee Kang Kin còn được cho là quen nhau qua lời giới thiệu của nữ idol Yena (April). Yena đã yêu cầu thủ Seol Young Woo (Ulsan Hyundai) từ lâu, không hề có ý định che giấu. Đáng nói, "Park Hyung Sik của bóng đá Hàn Quốc" cũng đã chia tay Yena trước khi tin tức bị phát tán.

Naeun càng khiến netizen chú ý vì vội xoá ảnh du lịch đôi với Lee Kang In

Yena hẹn hò cầu thủ Seol Young Woo (Ulsan Hyundai), được cho là "bà mối" cho Naeun và Lee Kang In

Sau khi Lee Kang In dính phốt ẩu đả với Son Heung Min và bị tẩy chay, Naeun cũng bị netizen réo gọi. Quá khứ bắt nạt của nữ idol kiêm diễn bị "đào" lại. Nữ thần làng nhạc Hàn từng bị khán giả tẩy chay suốt 3 năm vì nghi vấn bắt nạt thành viên cùng nhóm Hyunjoo. April cũng phải tan rã vì lùm xùm này.

Lee Naeun từng được yêu mến vì sở hữu ngoại hình trong veo và tính cách hiền dịu. Tuy nhiên sau scandal bắt nạt nội bộ, cô đã bị khán giả thơ ơ dù cố gắng theo đuổi cả sự nghiệp diễn xuất và ca hát

Nguồn ảnh: Naver