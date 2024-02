Tình sử Lee Kang In hot lại sau vụ đấm Son Heung Min: Hẹn hò cả nữ thần Kpop, bạn gái là kẻ bắt nạt?

Lee Kang In đang là tâm điểm bị chỉ trích vì vụ ẩu đả với "quốc bảo xứ Hàn" Son Heung Min. Thần đồng bóng đá sinh năm 2001 còn bị nhiều đồng đội khác "bóc" thái độ không tốt. Lee Kang In đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc, cầu thủ này còn bị hàng loạt thương hiệu lớn cắt hợp đồng.

Lúc này, lịch sử tình ái của Lee Kang In cũng bị netizen "đào" lại. Chỉ vừa mới tháng trước, Lee Kang In và Lee Naeun (April) đã trở thành cặp đôi năm mới "mở bát" 2024 ở showbiz Hàn. The Fact đã tung ra loạt ảnh độc quyền nữ idol sinh năm 1999 và cầu thủ đình đám sinh năm 2001 hẹn hò tại ký túc xá của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như tại nhà riêng.

Dispatch không ra tay, mà The Fact mới là trang tin "bóc" cặp đôi đầu năm Lee Kang In - Lee Naeun

Cụ thể vào ngày 14/11/2023, trước ngày đội tuyển Hàn Quốc có trận đấu trong vòng loại World Cup thứ 2, Naeun đã đến bãi đậu xe tại 1 khách sạn ở Yeouido, Seoul. Đây là địa điểm ký túc xá của đội tuyển Hàn Quốc toạ lạc. Lee Kang In nhanh chóng lên xe của Lee Naeun rồi cặp đôi lái đến 1 nơi vắng vẻ. Họ ở trong xe và tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn. Ngày hôm sau, họ tiếp tục lặp lại "công thức" hẹn hò như thế.

Nhờ có sự cổ vũ của nữ idol, "thần đồng bóng đá" đã dẫn dắt đội giành chiến thắng 5-0 trước Singapore vào ngày 16/11. Đến ngày 17/11, Lee Kang In đã đến nhà riêng của Naeun ở Guri, tỉnh Gyeonggi. Họ rời nhà vào lúc 7h tối, vẫn đội mũ, đeo kính, che mặt bằng khẩu trang, vội vàng lên xe và tỏ ra cảnh giác với xung quanh. Chiếc xe dừng lại 1 lúc trong hầm khu chung cư, sau đó Lee Kang In đã chu đáo đi mua kem cho bạn gái tin đồn.

Cặp đôi chị em hơn kém nhau 2 tuổi thường xuyên hẹn hò trong xe hơi

Sau khi tin tức được đăng tải, phía Lee Naeun cho biết họ chỉ là người quen, còn đại diện Lee Kang In không đưa ra câu trả lời. Dù Lee Naeun chối đây đẩy mối quan hệ là thế nhưng cô đã bị soi ra hành động xóa ảnh "bằng chứng" đi du lịch với Lee Kang In ở Bali, Indonesia.

Loạt ảnh check-in Bali này được nữ idol đăng tải vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, 1 fan đến Bali vào tháng 6 năm ngoái đã trông thấy Lee Kang In đi cùng 1 cô gái. Hành động xóa ảnh của Naeun giữa lúc tin hẹn hò bị "khui" càng khiến netizen tin rằng cô và Lee Kang In thực sự là 1 đôi.

Lee Kang In và Lee Naeun bị soi bằng chứng cùng đi du lịch ở Bali, Indonesia

Đến ngày 5/1, SPOTV News bất ngờ tiết lộ thông tin gây choáng, đó là cả 2 cặp đôi trên đều đã chia tay trước khi bị truyền thông khui hẹn hò. Theo trang tin này, 2 ngôi sao rất đau đầu vì chuyện hẹn hò bại lộ sau khi đã "đường ai nấy đi".

Điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là profile ồn ào của Lee Naeun. Cô từng là nữ thần Kpop đình đám, được yêu mến với nhan sắc trong veo. Tuy nhiên nữ idol đã bị khán giả tẩy chay suốt 3 năm vì nghi vấn bắt nạt thành viên cùng nhóm Hyunjoo. April cũng phải tan rã vì lùm xùm này. Đến gần đây, Naeun mới trở lại màn ảnh nhưng cũng bị khán giả ghẻ lạnh, thờ ơ.

Lee Naeun đánh mất sự nghiệp sau nghi vấn bắt nạt thành viên cùng nhóm

Lee Kang In cũng đang lao đao vì nghi án dám đấm thẳng mặt đàn anh Son Heung Min tại ASIAN Cup

Nguồn: The Fact