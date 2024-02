Tài tử Secret Garden bất ngờ bị cuốn vào drama của Son Heung Min - Lee Kang In và cách anh thâm thúy đáp trả dư luận

Thần đồng bóng đá Lee Kang In đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Hàn vì vụ ẩu đả với Son Heung Min. Giữa tâm bão ồn ào, nam diễn viên người Pháp Fabien Yoon (Secret Garden) bỗng bị 1 bộ phận Knet chỉ trích tơi bời trong 2 ngày qua vì là fan của Lee Kang In.

Trên trang cá nhân của Fabien Yoon, netizen xứ Hàn đã để lại hàng loạt bình luận “khủng bố”: “Cút xéo về nước đi”, “Chúng tôi không chào đón những người nước ngoài ủng hộ Lee Kang In”, “Vì quá phẫn nộ nên tôi quyết định ngừng theo dõi kênh YouTube của anh rồi”... Được biết, nam nghệ sĩ hiện đang hoạt động nghệ thuật ở Hàn.

Tài tử Fabien Yoon bỗng bị một bộ phận khán giả Hàn tẩy chay chỉ vì là fan của Lee Kang In

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Secret Garden chia sẻ nhiều hình ảnh liên quan tới thần đồng bóng đá Lee Kang In

Nghi vấn Lee Kang In đấm Son Heung Min đã gây xôn xao dư luận châu Á suốt 1 tuần qua

Giữa làn sóng chỉ trích hướng về mình, nam diễn viên người Pháp tỏ ra vô cùng bình thản. Trên trang Instagram cá nhân vào hôm 19/2, Fabien Yoon đăng ảnh check-in tại sân bay Incheon (Hàn Quốc), đồng thời thông báo anh vừa từ Qatar trở về Hàn kèm chú thích đầy thâm thúy: “Nhiều người bảo tôi về nước. Nên tôi về đây như những gì họ yêu cầu rồi nè”. Qua đây, sao nam ám chỉ việc xem Hàn Quốc là quê hương thứ 2 của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Fabien Yoon tỏ ra vô cùng lạc quan, vui vẻ dù vừa bất ngờ bị kéo vào vóng xoáy thị phi của Son Heung Min - Lee Kang In: “Lịch trình ở Qatar - Pháp vô cùng bận rộn nhưng tôi đã làm quen được thêm nhiều người bạn mới và hoàn thành tốt đẹp mọi thứ. Không phải cuộc sống là phải kịp thời thích nghi với những thay đổi bất ngờ và những việc không theo kế hoạch hay sao?”.

Phản ứng đầy thâm thúy cùng thái độ lạc quan, tích cực của nam diễn viên Secret Garden đã gây bão cộng đồng mạng xứ kim chi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả gửi tới Fabien Yoon những lời động viên chân thành: “Mong anh không bị tổn thương”, “Hãy chỉ lắng nghe những lời tích cực thôi anh”, “Đừng để ý tới những bình luận ác ý đó”...

Fabien Yoon đăng ảnh check-in ở sân bay, thông báo với khán giả anh vừa trở về Hàn Quốc từ nước ngoài

Fabien Yoon tên thật là Fabien Corbineau, sinh năm 1987. Anh được cấp thẻ thường trú tại Hàn hồi năm 2022 sau khi sinh sống ở quốc gia này được 14 năm. Fabien Yoon từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của làn sóng Hallyu như Phía Đông vườn địa đàng, Secret Garden, Missing You, The King 2 Hearts... Bên cạnh đó, nam diễn viên còn góp mặt ở nhiều MV của các ca sĩ, nhóm nhạc Kpop như Seo In Young, NIA...

Nam diễn viên khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm đình đám của làng phim Hàn

Nguồn: Kbizoom