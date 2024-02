Trớ trêu Ahn Bo Hyun chỉ công khai yêu Jisoo nhưng từng bị bà ruột hiểu lầm hẹn hò Kim Go Eun

Trong suốt sự nghiệp, Ahn Bo Hyun mới chỉ công khai hẹn hò với duy nhất Jisoo (BLACKPINK). Dù chuyện tình này chỉ kéo dài 2 tháng nhưng không thể phủ nhận rằng Ahn Bo Hyun đã nhận được nhiều lợi ích từ danh xưng "bạn trai Jisoo". Thế nhưng hóa ra nam diễn viên đình đám lại từng bị bà ruột hiểu lầm là đang hẹn hò với... Kim Go Eun!

Trong chương trình My Little Old Boy số mới nhất, Ahn Bo Hyun đã chia sẻ lại tình huống dở khóc dở cười này. Vào năm 2021, Ahn Bo Hyun và Kim Go Eun đã trở thành đôi tình nhân màn ảnh của phim Yumi's Cells. Bà của Ahn Bo Hyun vì lớn tuổi nên đã tưởng những màn tình tứ của cặp đôi trong phim là thật và tin rằng cháu trai đang hẹn hò với Kim Go Eun. Bà thậm chí còn khen Kim Go Eun xinh đẹp, hỏi Ahn Bo Hyun rằng "bạn gái" có thích ăn sashimi không và mời cô những món đặc sản Busan.

Bà của Ahn Bo Hyun đã tưởng rằng cháu trai đang hẹn hò với Kim Go Eun và những màn tình tứ trong Yumi's Cells đều là thật

Câu chuyện này khiến các khách mời tại trường quay cũng như khán giả bật cười. Điều này chứng tỏ rằng Ahn Bo Hyun và Kim Go Eun có "phản ứng hóa học" cực kỳ ăn ý, đến mức làm người lớn tuổi hiểu lầm.

Trên thực tế, Ahn Bo Hyun mới chỉ công khai với Jisoo. Vào tháng 8/2023, công chúng chấn động trước loạt ảnh Ahn Bo Hyun - Jisoo hẹn hò do Dispatch đăng tải. Tuy nhiên cặp đôi không nhận được nhiều sự ủng hộ, do nhiều fan cho rằng Ahn Bo Hyun chỉ là diễn viên kém nổi, không xứng với nữ thần Kpop hàng đầu Jisoo. Nam diễn viên bị "mổ xẻ" từ ngoại hình, gia thế cho đến sự nghiệp, thậm chí còn bị "đào" lại những tranh cãi trong quá khứ. Cuối cùng sau 2 tháng, cặp đôi đã chia tay với lý do lịch trình bận rộn.

Ahn Bo Hyun và Jisoo chia tay chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò

Nguồn: Koreaboo