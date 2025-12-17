4 ngày trước "đám cưới thế kỷ": Kim Woo Bin lộ diện, Shin Min Ah đang ở đâu?

Chỉ còn ít ngày nữa là chính thức bước vào lễ đường cùng bạn gái lâu năm Shin Min Ah, nhưng Kim Woo Bin vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi bất ngờ lộ diện với diện mạo cực kỳ phong độ. Xuất hiện tại sự kiện thời trang vào tối ngày 16/12, nam tài tử nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual bảnh bao, khí chất đĩnh đạc đúng chuẩn “chú rể tương lai”.

Ngay khi loạt hình ảnh tại sự kiện được chia sẻ, cộng đồng mạng đã không ngớt lời khen dành cho Kim Woo Bin. Anh diện trang phục đen lịch lãm, thần thái tự tin, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với phong thái điềm đạm và vóc dáng nổi bật, nam diễn viên đã đủ khiến khung hình “sáng bừng”.

Kim Woo Bin tham dự sự kiện thời trang vào ngày 16/12, trước hôn lễ chỉ 4 ngày (clip: Instagram)

Kim Woo Bin diện trang phục đen, tôn lên thân hình cao lớn chuẩn từng centimet (ảnh: Instagram)

Nam tài tử nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual bảnh bao, khí chất đĩnh đạc đúng chuẩn “chú rể tương lai” (ảnh: Instagram)

Nhiều người nhận xét rằng Kim Woo Bin ở thời điểm hiện tại toát lên sự chín chắn, viên mãn – điều dễ thấy ở một người đàn ông đang bước vào chương mới của cuộc đời. Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng Shin Min Ah, vượt qua không ít thăng trầm, hình ảnh của anh giờ đây càng khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc thay cho cặp đôi.

Từ visual ngày càng thăng hạng đến khí chất “chồng người ta” rõ rệt, Kim Woo Bin một lần nữa chứng minh: đúng là chú rể tương lai có khác! Fan đang đếm ngược từng ngày đến 20/12, hy vọng sẽ có thêm những khoảnh khắc đẹp từ "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi vàng làng giải trí Hàn Quốc.

Nhiều người nhận xét rằng Kim Woo Bin ở thời điểm hiện tại toát lên sự chín chắn, viên mãn – điều dễ thấy ở một người đàn ông đang bước vào chương mới của cuộc đời (ảnh: Instagran)

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua gần 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 20/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc".

Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả. Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã trải qua 10 năm thăng trầm bên nhau (ảnh: Pinterest)

Nguồn: Instagram