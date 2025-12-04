Shin Min Ah khóc giữa sự kiện, đám cưới với Kim Woo Bin có biến?

Tối ngày 3/12, Louis Vuitton đã tổ chức sự kiện Visionary Journey Seoul để ra mắt không gian mới tại LV The Place Seoul. Trong số dàn sao góp mặt tại hoạt động mới đây, Shin Min Ah đã nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng, bởi lẽ đây là lần lộ diện đầu tiên của cô sau khi tuyên bố làm đám cưới với tài tử Kim Woo Bin. Được biết, cặp đôi đình đám sẽ chính thức về chung 1 nhà vào hôm 20/12 tới đây tại Seoul.

Ngay sau khi hoạt động của Louis Vuitton kết thúc, đoạn video ghi lại cảnh Shin Min Ah bỗng khóc ngay giữa sự kiện đã trở nên viral và gây xôn xao bàn tán khắp mạng xã hội. Việc 1 nữ nghệ sĩ rơi lệ tại sự kiện lớn ngay trước thềm đám cưới là điều rất hiếm thấy. Chính vì lẽ đó, nhiều khán giả đã không khỏi hoang mang, đồng thời tỏ ra lo lắng cho tình trạng hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Giữa hàng loạt đồn đoán của công chúng, tờ Enews mới đây đã đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra rằng, nguyên nhân Shin Min Ah rơi lệ tại sự kiện của Louis Vuitton hoàn toàn không liên quan tới hôn lễ với Kim Woo Bin. Hóa ra, thời tiết khô hanh và gió mạnh đã dẫn tới tình trạng nữ minh tinh đình đám bị chảy nước mắt.

Đoạn clip ghi lại cảnh Shin Min Ah bỗng rơi lệ ngay giữa sự kiện lớn do Louis Vuitton tổ chức đã được chia sẻ rần rần mới đây

Nhiều khán giả không khỏi lo lắng khi chứng kiến mỹ nhân họ Shin rơi nước mắt trong hoạt động ngay trước thềm đám cưới với Kim Woo Bin

Nhưng hóa ra Shin Min Ah chảy nước mắt ròng ròng do thời tiết khô hanh và gió mạnh chứ không liên quan tới tài tử họ Kim

Trước đó vào trưa 20/11, Kim Woo Bin tuyên bố anh sẽ làm đám cưới với Shin Min Ah vào tháng 12. Trên fancafe, nam tài tử họ Kim đăng lá thư viết tay công bố tin kết hôn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Được biết, cặp đôi vàng sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul. Trước đó, Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng trao lời thề nguyện tại khách sạn nổi tiếng này.

Đại diện phía Shin Min Ah - Kim Woo Bin cho biết 2 ngôi sao chỉ tổ chức 1 lễ cưới riêng tư và mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui. Dù vậy, fan vẫn hy vọng rằng hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ củ sâm.

Kim Woo Bin tuyên bố kết hôn với Shin Min Ah bằng lá thư viết tay

Lễ cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ được diễn ra ở khách sạn The Shilla vào hôm 20/12 tới đây. 2 ngôi sao dự định chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả khắp châu Á

