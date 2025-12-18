Lần gặp cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung với con gái trước khi qua đời

Phi Nhung là ca sĩ chuyên hát các dòng nhạc đồng quê, trữ tình. Cô bắt đầu nổi tiếng từ khi đi hát ở các sân khấu hải ngoại. Tháng 9/2021, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau 40 ngày điều trị trong bệnh viện vì bệnh COVID-19. Sự ra đi đột ngột của cô đã để lại nỗi mất mát sâu sắc và niềm tiếc thương lớn.

Sau hơn 4 năm mẹ qua đời, Wendy Phạm - con gái của cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trên trang cá nhân. Cô cho biết đó lần cuối cùng cô được ở bên mẹ Phi Nhung. Wendy Phạm chia sẻ: "Tháng 12/2019. Những phút giây cuối cùng còn được nằm cạnh mẹ, được nghe hơi thở, được chạm vào hơi ấm quen thuộc. Con đâu biết đó là lần cuối mình được gần nhau như vậy. Nhớ mẹ vô cùng". Chia sẻ của con gái Phi Nhung khiến netizen xúc động và nghẹn ngào.

Con gái chia sẻ khoảnh khắc cuối bên Phi Nhung trước khi cô qua đời (Ảnh: FBNV)

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời động viên tới Wendy Phạm. Con gái ca sĩ Phi Nhung sau đó đã gửi lời cảm ơn tới khán giả đã dành sự quan tâm. "Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì tình yêu thương dành cho mẹ và cho con.

Cảm ơn vì vẫn luôn nhớ mẹ, yêu mẹ và đồng hành cùng con trên chặng đường này. Tình cảm của cả nhà là điều giúp con vững lòng hơn mỗi ngày", cô viết. Thời gian qua, con gái ca sĩ Phi Nhung thường xuyên chía ẻ những khoảnh khắc cũ bên mẹ trên mạng xã hội.

Kể từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm thay mặt cố nghệ sĩ hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở. Cô tiếp tục triển khai dự án xây dựng trường Việt ngữ dành cho con em cộng đồng người Việt tại California (Mỹ), đồng thời đứng ra lo liệu, chăm sóc các con nuôi của Phi Nhung hiện đang sinh sống và được nuôi dưỡng tại một ngôi chùa ở Việt Nam.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung còn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn quan tâm đến cô và mẹ (Ảnh: FBNV)

Sau khi mẹ qua đời, Wendy Phạm cũng thay mẹ tiếp tục thực hiện nguyện vọng thiện nguyện của cố ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Phi Nhung gần như không chia sẻ về đời sống riêng tư. Nữ ca sĩ kín tiếng tuyệt đối về mối quan hệ cũ, danh tính người chồng của cô vẫn là một ẩn số với công chúng.

Khi còn sống, Phi Nhung từng cho biết cha ruột của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tử tế. Một người thân cận với nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ, bố của con gái ruột Phi Nhung là người Việt Nam.