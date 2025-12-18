Nhiều lần chết hụt, 41 tuổi tốt nghiệp đại học

Lương Bích Hữu bước vào làng giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu hoạt động solo và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ây da ây da, Cún yêu…

Thành công trong sự nghiệp nhưng nữ ca sĩ trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt trong đời. Báo Đời sống & Pháp luật viết, cô từng gặp tai nạn hỏa hoạn năm 2011 khi đang ngồi trong cánh gà chờ ra diễn thì sân khấu bên ngoài bốc cháy do diễn viên xiếc gặp sự cố. Vì bất ngờ, không phản ứng kịp nên cô bị bỏng nặng.

Lương Bích Hữu kể trong chương trình Ca sĩ ẩn danh: "Biển lửa đó đã thiêu đốt toàn thân tôi. Chính bố là người lấy áo dập lửa cháy trên người và đưa tôi vào bệnh viện. Tóc, mặt, lông mày xuống đến mình, tay, chân của tôi đều bị cháy và bỏng nặng cấp độ 2". Vì vụ tai nạn này đã khiến nữ ca sĩ phải tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz để chữa trị trong một thời gian dài.

Lương Bích Hữu vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học khoa Sư phạm âm nhạc của Học viện Âm nhạc TPHCM.

Sau đó, Lương Bích Hữu cũng chết hụt trong một chuyến đi du lịch nước ngoài, từng bị tai nạn nghiêm trọng ở đèo Hải Vân trong một chuyến đi diễn. Hồi năm 2024, nữ ca sĩ phát hiện mình bị u não.

Hôm đó, cô đang đi quay phim thì gặp tai nạn. Vì diễn quá nhập tâm nên mặt của Lương Bích Hữu đập vào cánh cửa, mất một miếng thịt ngay sụn mũi. Tuy không chảy máu nhưng nữ ca sĩ bị choáng.

Sau đó, cô được nhà sản xuất đưa đi khám ở bệnh viện lớn, chụp cắt các lớp, thực hiện các xét nghiệm. Cũng nhờ vậy mà cô phát hiện trong đầu có khối u.

Lúc biết, cô có phần hốt hoảng. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ cho biết khối u của cô là u lành và không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Hiện tại, nữ ca sĩ sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, đến bệnh viện kiểm tra nếu có triệu chứng đau đầu, choáng váng.

Dù gặp nhiều biến cố nhưng Lương Bích Hữu vẫn miệt mài làm nghệ thuật. Cô từng đánh dấu sự trở lại khi tham gia “Ca sĩ mặt nạ” và chương trình “Our song Vietnam”.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn trở lại điện ảnh sau hơn 10 năm với vai chính trong phim “Án mạng lầu 4”, đóng cùng Trương Thế Vinh.

Trong thời gian học, cô nhận nhiều bằng khen từ nhà trường.

Chăm chỉ làm nghệ thuật, Lương Bích Hữu vẫn không ngừng học hỏi, mới đây ở tuổi 41, cô hoàn thành chương trình đại học tại Nhạc viện TPHCM khoa Sư phạm âm nhạc.

Báo Dân Trí viết, cô tốt nghiệp loại giỏi, đồng thời nhận giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường. Trước đó, cô từng bày tỏ mong muốn theo đuổi công việc giảng dạy, truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc cho thế hệ ca sĩ trẻ.

Một mình ra nước ngoài sinh con, hơn chục năm làm mẹ đơn thân

Lương Bích Hữu từng có mối tình sâu đậm với nhạc sĩ Khánh Đơn. Nam nhạc sĩ từng cưới vợ và có một cậu con trai trước khi yêu và chung sống với Lương Bích Hữu.

Năm 2014, Khánh Đơn công khai cầu hôn Lương Bích Hữu ngay tại một lễ trao giải âm nhạc và tuyên bố hai người đã yêu nhau hơn 4 năm.

Bất chấp những ý kiến trái chiều từ dư luận, hai người về chung sống mà không đính hôn, không đám cưới, cũng không đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp.

Vậy nhưng, chuyện tình của họ kết thúc 1 năm sau đó khi Lương Bích Hữu một mình sang Canada sinh con, tuyên bố chia tay Khánh Đơn, làm mẹ đơn thân và không cho nam nhạc sĩ thăm cũng như chu cấp cho con.

Lương Bích Hữu trẻ trung xinh đẹp ở tuổi 41.

Một thời gian dài, Lương Bích Hữu đi đi về về giữa Việt Nam và Canada. Ở nước ngoài, nữ ca sĩ sống giản dị, ít khi khoe ảnh con, có thể nói là không tiết lộ thông tin, hình ảnh của con lên trang cá nhân cũng như với truyền thông.

Mãi năm 2019, hiếm hoi Lương Bích Hữu chia sẻ hình ảnh con gái lên trang cá nhân. Cô bé xinh xắn, nước da trắng, sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ.

Tờ tạp chí Saostar viết, dù chưa từng được gặp mặt con gái thì hàng năm vào mỗi dịp sinh nhật của cô bé, Khánh Đơn vẫn duy trì chúc mừng sinh nhật và chuẩn bị quà cho con.

Bà xã hiện tại của Khánh Đơn là diễn viên Huỳnh Như từng bộc bạch: "Tôi biết, anh ấy có nhiều tâm tư tình cảm nhưng chỉ biết gói gọn vào đó. Tôi cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho chồng trong việc này. Tôi cố gắng sinh thêm một bé gái, giúp chồng được an ủi phần nào và đỡ nhớ con gái riêng của mình", tờ Saostar dẫn lời diễn viên Huỳnh Như chia sẻ.

Về phần Lương Bích Hữu, hiện tại cô vẫn là mẹ đơn thân. Dù đã 41 tuổi nhưng nữ ca sĩ được khen trẻ trung so với tuổi thật. Hiện cô duy trì nhịp sống năng động, tích cực nhận show biểu diễn và tự tin thử nghiệm nhiều phong cách thời trang trẻ trung.