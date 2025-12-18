Bán kết Miss Cosmo 2025: Hoa hậu Phương Linh gặp sự cố hú vía

Tối 17/12, đêm bán kết Miss Cosmo 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu nhan sắc. Các thí sinh lần lượt bước vào những phần thi quan trọng gồm trình diễn dạ hội, hô tên và bikini để tích luỹ điểm trước khi vào đêm thi chung kết. Sân khấu Miss Cosmo tối nay liên tục nóng lên bởi những màn thể hiện giàu năng lượng, thần thái và bản lĩnh của dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Phương Linh là một trong những cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Ở phần thi dạ hội, người đẹp xuất hiện trong thiết kế ôm sát, tông đỏ ánh kim nổi bật, giúp tôn trọn vóc dáng cùng đường catwalk chắc chắn. Ngay khi bước ra sân khấu, Phương Linh hô vang đầy tự hào hai tiếng Việt Nam, khoảnh khắc khiến khán đài bùng nổ tiếng reo hò cổ vũ. Thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo và những bước đi dứt khoát giúp đại diện Việt Nam ghi điểm mạnh trong mắt khán giả.

Phần thi dạ hội của Hoa hậu Phương Linh tại bán kết Miss Cosmo 2025

Tuy nhiên, khi catwalk đến giữa sân khấu, Phương Linh bất ngờ gặp sự cố nhỏ về trang phục. Phần giày và váy vướng vào nhau khiến cô loạng choạng trong giây lát, làm nhiều người không khỏi thót tim.

Dù vậy, Hoa hậu Phương Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xử lý tình huống gọn gàng và tiếp tục phần trình diễn một cách trọn vẹn. Sự chuyên nghiệp của cô nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả có mặt tại khán phòng.

Sự cố trang phục khiến Phương Linh loạng choạng đôi chút nhưng sau đó bình tĩnh tiếp tục phần thi

Khép lại phần thi dạ hội, Phương Linh vẫn giữ phong độ ổn định, hoàn thành trọn vẹn các phần thi tiếp theo trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Màn thể hiện tại đêm bán kết Miss Cosmo được đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận của đại diện Việt Nam, cho thấy bản lĩnh sân khấu cũng như tinh thần thi đấu không bỏ cuộc dù gặp sự cố ngoài ý muốn.

Bên cạnh phần tranh tài của các thí sinh, đêm bán kết Miss Cosmo còn trở thành tâm điểm quy tụ dàn Hoa - Á hậu đình đám. Trên hàng ghế khách mời, nhiều gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt xuất hiện như Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Xuân Hạnh cùng hai đương kim Hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid và Mook Karnruethai Tassabut. Sự góp mặt của dàn người đẹp khiến không khí sự kiện thêm phần rực rỡ, đồng thời thu hút sự chú ý lớn từ khán giả và truyền thông,

Dàn Hoa - Á hậu Vbiz xuất hiện trong đêm thi bán kết Miss Cosmo

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Miss Cosmo Vietnam. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng Line2Life, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Trước đó, ở phần thi áo dài trong khuôn khổ Miss Cosmo, Phương Linh được công bố nằm trong top 5 thí sinh có màn thể hiện ấn tượng nhất. Sau phong độ ở bán kết mới đây, nhiều người hâm mộ kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ có thành tích tốt trong đêm chung kết diễn ra 20/12 tới đây.