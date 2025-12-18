Nốt trầm buồn khó quên của showbiz châu Á trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của làn sóng Hallyu và văn hóa châu Á trên toàn cầu, với Kpop, phim Hàn, Trung tiếp tục chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công rực rỡ, showbiz châu Á cũng phải đối mặt với những "nốt trầm" đau lòng liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử chủng tộc tại các sự kiện lớn ở châu Âu – nơi được coi là "thiên đường" của thời trang và điện ảnh. Hai sự kiện nổi bật nhất chính là vụ việc liên quan đến Rosé (BLACKPINK) tại Paris Fashion Week và tình trạng các ngôi sao châu Á bị "đuổi khéo" trên thảm đỏ LHP Cannes.

Rosé bị dàn sao USUK ghẻ lạnh tại Paris Fashion Week

Vào cuối tháng 9/2025, Rosé - nàng đại sứ toàn cầu của Saint Laurent đã xuất hiện rạng rỡ tại show Xuân Hè 2026 của thương hiệu trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Cô ngồi hàng ghế đầu bên cạnh các tên tuổi lớn như Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX.

Được mệnh danh là "con cưng" của các nhà mốt xa xỉ, thế nhưng sự hiện diện của Rosé tại Tuần lễ thời trang Paris năm nay lại vướng phải một sự cố gây tranh cãi dữ dội. Sự việc nhanh chóng biến thành cơn bão dư luận khi các ngôi sao phương Tây dường như cố tình "bơ đẹp" cô, quay lưng nói chuyện mà không mời Rosé tham gia, khiến cô trông cô lập và lúng túng.

Netizen sục sôi phẫn nộ khi Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp" Rosé, coi như cô không tồn tại ở show diễn Saint Laurent (clip: W Magazine)

Ồn ào Rosé bị 3 ngôi sao "bơ đẹp" chiếm sóng truyền thông hồi tháng 10 (ảnh: W Magazine)

Như đổ thêm dầu vào lửa, tạp chí ELLE UK đăng tải ảnh nhóm trên Instagram nhưng... cắt hẳn Rosé ra khỏi khung hình, chỉ giữ lại Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX. Nhiều ấn phẩm khác như W Magazine hay Harper's Bazaar đều đăng ảnh đầy đủ, khiến hành động của ELLE UK bị nghi ngờ là cố ý.

Fan toàn cầu ngay lập tức "nổi cơn thịnh nộ", cáo buộc tạp chí phân biệt chủng tộc và thiên vị. ELLE UK sau đó phải xóa bài đăng, đăng ảnh riêng của Rosé kèm lời khen ngợi, và cuối cùng đưa ra lời xin lỗi chính thức: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã cắt Rosé khỏi ảnh nhóm để phù hợp kích thước bài đăng. Không hề có ý xúc phạm". Tuy nhiên, nhiều netizen vẫn không chấp nhận, cho rằng lời biện minh quá yếu ớt và "ý đồ đã rõ ràng".

Tạp chí Elle UK lên tiếng xin lỗi vì cắt bỏ Rosé khỏi khung hình, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng phẫn nộ (ảnh: Elle UK)

Thảm đỏ Cannes 2025: Các sao châu Á liên tục bị "đuổi" khỏi sân khấu

Không chỉ thời trang, lĩnh vực điện ảnh cũng để lại một nốt trầm tương tự tại Liên hoan phim Cannes 2025. Tại LHP Cannes lần thứ 78, một loạt ngôi sao châu Á lại trở thành tâm điểm của tranh cãi tương tự. Theo quy định nghiêm ngặt của ban tổ chức, mỗi khách mời chỉ được phép pose trên thảm đỏ khoảng 30-60 giây để đảm bảo lịch trình.

Tuy nhiên thảm đỏ Cannes năm nay chứng kiến cảnh tượng đầy mâu thuẫn trong khi các minh tinh phương Tây thong thả sải bước, nở nụ cười trọn vẹn trước hàng trăm ống kính, thì 1 loạt nghệ sĩ Hoa ngữ lại bị nhân viên an ninh mời rời đi chỉ sau vài giây xuất hiện trên thảm đỏ. Không có hành động thô bạo, nhưng ánh mắt lạnh lùng, động tác vẫy tay vội vã của các nhân viên an ninh sự kiện đủ để biến màn chào sân của dàn sao châu Á trở thành 1 cuộc rút lui đầy bối rối. Vạn Thiên Huệ, Đường Yên, Ôn Vân Tranh, Triệu Anh Tử... đã phải "muối mặt" rời đi theo cách này.

Vạn Thiên Huệ 2 lần bị mời khỏi thảm đỏ (ảnh: Getty Images)

Đường Yên...

... và Ôn Vanh Tranh cũng chịu cảnh tương tự (ảnh: Weibo)

Netizen châu Á đặt câu hỏi: "Tại sao sao phương Tây được thoải mái pose lâu hơn, còn sao châu Á thì bị đối xử như vậy?". Một số ý kiến cho rằng đây là sự khác biệt văn hóa – sao châu Á quen với việc chụp ảnh kỹ lưỡng tại các sự kiện trong nước nên "cà kê", câu giờ mất nhiều thời gian trên thảm đỏ. Nhưng nhiều người khác khẳng định đây là biểu hiện của phân biệt đối xử ngầm, coi nghệ sĩ châu Á là "khách mời hạng hai". Vụ việc lặp lại từ các năm trước (Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Han So Hee, Yoona... từng chịu cảnh tương tự), khiến cộng đồng fan châu Á càng thêm thất vọng về sự thiếu công bằng tại các sự kiện quốc tế danh giá.

Đến Phạm Băng Băng...

... và Yoona cũng từng bị ghẻ lạnh ở Cannes (ảnh: Sina)

Vì đâu nên nỗi?

Những vụ việc kể trên không phải hiện tượng cá biệt, mà là phần nổi của một tảng băng chìm. Sự phân biệt đối xử đối với sao châu Á trong ngành giải trí phương Tây bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như quan niệm cũ kỹ coi Hollywood và châu Âu được coi là trung tâm của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Từ đó, nghệ sĩ châu Á được coi như khách mời đến dự, người ngoài cuộc chứ không phải nhân vật chính.

Vì quan niệm cũ kỹ nên nhiều sự cố cũng xuất phát từ sự thiếu nhạy cảm hoặc thiếu hiểu biết. 1 số phóng viên, đồng nghiệp, chương trình phương Tây không tìm hiểu về tên tuổi và thành tựu của các nghệ sĩ châu Á, dẫn đến sự cố "coi thường" các ngôi sao này.

Ngoài ra, còn có rào cản ngôn ngữ và truyền thông. Không ít ngôi sao châu Á gặp bất lợi khi tham gia sự kiện quốc tế do khác biệt ngôn ngữ. Điều này dễ khiến họ bị đánh giá thấp hoặc không nhận được sự quan tâm ngang bằng với đồng nghiệp bản địa. Truyền thông phương Tây thường ít đưa tin về nghệ sĩ châu Á, càng khiến khoảng cách thêm lớn.

Những sự cố này như "nốt trầm buồn" trong năm 2025 rực rỡ của showbiz châu Á. Dù Rosé, BLACKPINK hay các sao Hàn-Trung đã đạt được vị thế toàn cầu đáng mơ ước, vấn đề phân biệt đối xử ngầm vẫn tồn tại, đặc biệt tại "trời Tây". Nhiều ý kiến cho rằng, ngành giải trí châu Âu cần thay đổi nhận thức, tôn trọng đa dạng văn hóa hơn để tránh lặp lại những tổn thương không đáng có. Dù những "nốt trầm" này mang lại cảm giác buồn bã, nhưng nó cũng là động lực để các nghệ sĩ và người hâm mộ châu Á cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế và lòng tự tôn dân tộc trên bản đồ giải trí thế giới.