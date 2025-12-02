Clip 17 giây "không chấp nhận nổi" của Rosé

Trong BLACKPINK, Jennie là thành viên thường xuyên bị chỉ trích "lười nhảy". Tuy nhiên mới đây, Rosé cũng mắc lỗi tương tự tại concert DEADLINE ở Singapore cuối tuần qua.

Trong đoạn clip dài 17 giây được lan truyền trên mạng xã hội, Rosé trông uể oải, không có năng lượng, chỉ nhảy quơ quào, khiến khán giả vô cùng thất vọng. Clip này đã thu hút đến 3,8 triệu lượt xem trên TikTok và vô số lời bình luận chỉ trích gay gắt nhắm đến giọng ca chính của BLACKPINK.

17 giây "lười nhảy" của Rosé đại náo mạng xã hội

Trông Rosé nhảy quơ quào, không còn năng lượng

Khán giả không còn nhận ra vũ đạo của bài hát

"Tôi nhớ BLACKPINK ngày xưa quá, rõ ràng là họ không muốn ở lại nhóm nữa", "Rosé lấy cảm hứng từ Jennie sao?", "BLACKPINK đã nghỉ hưu trong 7 năm rồi", "Và người ta nói Jennie không thể nhảy", "Fan nói họ mệt nhưng nếu mệt vì nhảy thì sao còn đi lưu diễn nữa?", "Concert BLACKPINK trông chán thật, có cho tiền tôi cũng không đi xem", "Không còn giống như xưa nữa", "Cứ để họ giải nghệ 1 cách nhẹ nhàng đi. Chẳng ai ngoài Jisoo và đôi khi là Lisa thích thú làm điều này tự nguyện. Cảm giác như họ đang bị chĩa súng vào đầu khi thực hiện chuyến lưu diễn này vậy"... netizen chỉ trích.

Tuy nhiên cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ Rosé. Họ cho rằng nữ idol bị ốm điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến năng lượng của cô trong suốt buổi diễn. Việc các thành viên BLACKPINK trông buồn chán, "lời nhảy", thiếu năng lượng có thể do phải diễn quá nhiều bài hát cũ mà họ đã diễn vô số lần.

Mỹ nhân BLACKPINK vấp phải nhiều tranh cãi

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tour diễn DEADLINE của BLACKPINK trở thành tâm điểm chú ý vì cáo buộc "nhảy lười". 4 thành viên vẫn đang bị soi xét kỹ lưỡng trong từng màn trình diễn và khán giả luôn mong đợi họ sẽ biểu diễn xứng đáng với địa vị nhóm nữ hàng đầu Kpop. Jennie bị chỉ trích vì đôi khi "lười nhảy", Jisoo nhảy cứng, còn Lisa thường xuyên diện trang phục hở hang gây tranh cãi.

Jennie bị chê lười nhảy

Jisoo bị chê nhảy cứng như robot

Còn Lisa thì thường xuyên diện trang phục gây tranh cãi

