Cường Đô La đang như thế nào?

Những ngày qua, Cường Đô La là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Tối 17.12, nam doanh nhân có động thái trên trang cá nhân. Cường Đô La chia sẻ là khung cảnh bên trong chiếc xe sang quen thuộc, kèm theo đó là dòng trạng thái liên quan đến công việc.

Cường Đô La cho biết anh họp liên tục từ sáng đến chiều, đến khi kết thúc công việc lại tiếp tục ngồi trên xe hơn 1 tiếng đồng hồ vì kẹt đường mới có thể về đến nhà. Chỉ dòng status nhưng có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Cường Đô La vẫn đang tập trung giải quyết công việc dù có những biến động trong những ngày qua.

Cường Đô La check in trên xe sang, chụp lại cảnh tắc đường sau khi làm việc một ngày dài. Ảnh: FBVN

Cường Đô La đang bận rộn với công việc thời điểm cuối năm. Ảnh: FBNV

Cường Đô La sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứ đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Không chỉ ở trong nhà "triệu đô", Cường Đô La còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe không thua kém ai trong showbiz Việt. Nam doanh nhân từng gây chóng khi là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng. Bên trong gara xe của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn có những "chiến mã" đến từ các thương hiệu đắt đỏ như: amborghini Gallardo, Audi R8 V10, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, Porsche 911 Carrera S, Rolls-Royce Wraith, Porsche...

Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, nam doanh nhân thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình, không kín bưng như nhiều đại gia khác. Nam doanh nhân gây chú ý bởi hình ảnh ra ngoài làm doanh nhân, về nhà làm bố bỉm chăm con vô cùng chu đáo.