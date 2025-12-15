Cường Đô La giàu thế nào?

Nhắc đến giới doanh nhân Việt Nam thì Cường Đô La là cái tên có độ phủ sóng bậc nhất. Nam "doanh nhân phố núi" nổi tiếng vừa bởi sự nghiệp kinh doanh, vừa bởi phong cách sống xa hoa và khối tài sản "không phải dạng vừa".

Đầu tiên phải kể đến biệt thự nằm ở quận 7 (TP.HCM) của Cường Đô La. Biệt thự được hoàn thành vào năm 2019, có diện tích rộng rãi. Ngôi nhà được thiết kế độc đáo với mặt tiền có đường dốc thoai thoải để dễ di chuyển những chiếc xe gầm thấp vào gara ngay tầng 1. Với tone màu xám - đen ấn tượng, mặt tiền tầng 1 không khác gì khách sạn sang trọng. Tận dụng không gian, gara có thể chứa tối đa 6 chiếc xế hộp.

Trong một vài lần chia sẻ, netizen từng xuýt xoa trước bộ sưu tập xe tiền tỷ được Cường Đô La xếp dài ở gara. Đặc biệt hơn cả, phía cuối gara là vị trí cầu nâng thủy lực. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2, cũng là không gian tiếp khách chính.

Toàn cảnh biệt thự bề thế của Cường Đô La. Ảnh: FBNV

Gara xe cực hoành tráng, có cả cầu nâng thủy lực. Ảnh: FBNV

Không gian bên trong biệt thự lấy màu trắng và nâu làm tông màu chủ đạo và xen kẽ cây xanh. Từ khu vực bàn ăn có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài nhờ lớp cửa kính trong suốt. Không gian mở bên ngoài cũng là nơi gia đình sinh hoạt.

Bên cạnh đó, vợ chồng Cường Đô La còn thiết kế nhiều không gian để trưng bày bộ sưu tập yêu thích, thiết kế phòng xem phim mini để cả nhà giải trí. Ngoài ra còn có phòng tập gym để phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện thể lực.

Không gian bên trong cơ ngơi của nam doanh nhân. Ảnh: FBNV

Có cả phòng chiếu phim để gia đình giải trí. Ảnh: FBNV

Không chỉ ở trong nhà "triệu đô", Cường Đô La còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe không thua kém ai trong showbiz Việt. Nam doanh nhân từng gây chóng khi là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng. Bên trong gara xe của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn có những "chiến mã" đến từ các thương hiệu đắt đỏ như: amborghini Gallardo, Audi R8 V10, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, Porsche 911 Carrera S, Rolls-Royce Wraith, Porsche...

Cường Đô La nổi tiếng là doanh nhân sở hữu bộ sưu tập xe tiền tỷ