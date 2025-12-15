Nam ca sĩ hạng A công khai hẹn hò giữa concert: Đàng gái ngồi trên khán đài cổ vũ, fan thấy liền bỏ về hết

Tại làng giải trí Hàn Quốc, thông thường các nghệ sĩ không tự mình công khai tin tức hẹn hò. Thế nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, đó chính là nam ca sĩ đình đám Oh Jong Hyuk của nhóm nhạc huyền thoại Click B.

Mọi chuyện xảy ra cách đây 22 năm vào đúng thời điểm Oh Jong Hyuk cùng nhóm Click B đang ở trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp. Ngay giữa concert của nhóm diễn ra hồi tháng 7/2003, Oh Jong Hyuk đã gây sốc khi đứng trước hàng vạn khán giả công khai chuyện hẹn hò với bạn gái bí mật là nữ diễn viên kiêm người mẫu Lee Da Hee.

Oh Jong Hyuk phá vỡ thông lệ truyền thống ở Kbiz với màn tự công khai hẹn hò mỹ nhân Lee Da Hee ngay giữa concert

Sau khi Click B hát xong và đến phần giao lưu khán giả, Oh Jong Hyuk bất ngờ tuyên bố rằng, người con anh yêu cũng đang có mặt trên khán đài của đêm nhạc. Người hâm mộ ban đầu chỉ nghĩ Oh Jong Hyuk đang nói đùa như 1 hình thức tương tác với fan. Thế nhưng, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi ngay sau đó khi nam ca sĩ họ Oh đi thẳng đến chỗ Lee Da Hee đang ngồi rồi tỏ tình với người thương ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ trong concert: "Đây chính là người con gái tôi yêu".

Chính Lee Da Hee cũng rất bất ngờ, cô thậm chí còn không kiềm được những giọt nước mắt xúc động. Nhưng trái với niềm hạnh phúc của cặp đôi lại là sự phẫn nộ của người hâm mộ. Đông đảo fan sau khi chứng kiến màn "phát cẩu lương" của Oh Jong Hyuk - Lee Da Hee đã đùng đùng bỏ về giữa concert vì cảm thấy đang bị xúc phạm, bị chà đạp lên tình cảm. Đồng thời, nhiều người hâm mộ còn tuyên bố "thoát fan" ngay sau đó.

Động thái gây sốc của Oh Jong Hyuk ngay giữa concert nhóm đã vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội từ fan

Để làm dịu tình hình, Lee Da Hee ngay sau đó đã đăng tải tâm thư gửi tới người hâm mộ của Oh Jong Hyuk. Trong tâm thư có đoạn: "Tôi tới concert vì yêu anh ấy. Mọi người ơi, bên cạnh việc yêu anh Jong Hyuk trong vai trò 1 nghệ sĩ, thì mong các bạn hãy ủng hộ anh ấy trong vai trò 1 người đàn ông đang hẹn hò có được không ạ? Chúng tôi mới hẹn hò được 1 thời gian ngắn thôi, nhưng theo thời gian tôi càng thích anh ấy hơn. Càng hiểu về anh Jong Hyuk, tôi càng yêu anh ấy sâu đậm hơn. Mặc dù tôi biết anh Jong Hyuk muộn hơn các fan, nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không hề thua kém so với người hâm mộ đâu ạ. Tôi chân thành yêu anh Jong Hyuk từ tận đáy lòng, hy vọng mọi người đừng nghĩ xấu về mối quan hệ của chúng tôi".

Lee Da Hee viết tâm thư với mong muốn xoa dịu căng thẳng giữa Oh Jong Hyuk và fan nhưng tình hình thực tế lại không được cải thiện như kỳ vọng.

Trước áp lực dữ dội từ người hâm mộ, cặp đôi sau đó đã chia tay trong lặng lẽ. Sự nghiệp Oh Jong Hyuk cũng dần đi xuống kể từ sau màn tỏ tình táo bạo giữa đêm nhạc. Anh hẹn hò rồi chia tay chóng vánh Soyeon (T-ara) trước khi kết hôn với 1 người phụ nữ ngoài ngành giải trí hồi năm 2021. Về phần Lee Da Hee, nữ diễn viên không công khai hẹn hò với bất cứ ai sau mối tình buồn với Oh Jong Hyuk.

Oh Jong Hyuk kết hôn cách đây 4 năm

Trong khi đó, Lee Da Hee hiện vẫn độc thân

Nguồn: Kbizoom