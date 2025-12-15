Tại showbiz Trung Quốc, việc các nghệ sĩ yêu nhau nhưng không công khai chẳng còn mấy xa lạ. Mới đây, 1 blogger hàng đầu xứ tỷ dân cho biết Cbiz đã có thêm 1 cặp tình nhân trai tài gái sắc đang bí mật yêu đương. Nhà trai là ca sĩ - diễn viên trẻ hàng đầu hiện nay, nhà gái là ca sĩ xinh đẹp. Họ quen biết nhau từ lần hợp tác vào năm 2024. Sau khi bên nhau, nhà gái đã "kế thừa" không ít hợp đồng quảng cáo lớn vốn từng thuộc về nhà trai.

Từ những dữ kiện của blogger, truyền thông Trung Quốc lập tức vào cuộc tìm hiểu và nhanh chóng xác định được cặp sao khả nghi là Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần. Thiên Tỉ sinh năm 2000, là ca sĩ kiêm diễn viên được o bế nhất Trung Quốc hiện tại. Anh cũng là Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử Kim Kê - giải thưởng điện ảnh được ví như “Oscar xứ Trung”. Đan Y Thuần sinh năm 2001, từng là quán quân của cuộc thi The Voice Trung Quốc. Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần đều là những ngôi sao 10X nổi bật ở xứ tỷ dân.

Showbiz Trung Quốc đang râm ran tin Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần bí mật hẹn hò

Theo tờ Sohu, Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần quen biết nhau vào năm 2024. Khi đó, họ cùng thể hiện ca khúc chủ đề của Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á. Không chỉ cùng hòa ca, họ còn xuất hiện trong MV quảng bá và có cảnh chung khung hình với nhau.

Truyền thông cũng phát hiện Đan Y Thuần và Dịch Dương Thiên Tỉ có hợp đồng quảng cáo trùng nhau như Sassoon hay Huawei. Theo blogger, nhà trai từng đến xem nhà gái ghi hình 1 show truyền hình nổi tiếng, trùng hợp là Đan Y Thuần năm qua có ghi hình show Ca Sĩ từ tháng 5 đến tháng 8. Vào tháng 7, Thiên Tỉ cũng có lịch trình ở địa điểm Đan Y Thuần quay chương trình Ca Sĩ. Người đẹp 2K1 có ngoại hình tương đồng với "tình tin đồn" Châu Đông Vũ trước đây của Thiên Tỉ. So sánh Châu Đông Vũ và Đan Y Thuần, có thể thấy hai người có ngoại hình khá giống nhau khi đều sở hữu mắt một mí, gương mặt trẻ thơ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần trong MV ca khúc chủ đề của Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á

Sự trùng hợp này khiến truyền thông và công chúng đặt nghi vấn Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, người hâm mộ của 2 ngôi sao 10X lên tiếng phủ nhận, cho biết họ chỉ là đồng nghiệp trong nghề. Trước nghi vấn tình ái rầm rộ, Dịch Dương Thiên Tỉ và Đan Y Thuần vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Nguồn: 163, Sohu