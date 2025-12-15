1 Chị Đẹp bắt tại trận chồng doanh nhân tập đoàn thép đưa gái lạ về nhà sau 19 tháng cưới

Năm 2019, Lý Thể Hoa - nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - kết hôn doanh nhân Eric Hoàng Ngạn Thư, ông chủ một tập đoàn thép có xuất thân bề thế, sở hữu 1 căn tứ hợp viện có giá hơn 140 triệu USD (3.430 tỷ đồng) tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Họ về chung nhà chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Việc kết hôn chóng vánh khiến Lý Thể Hoa trả giá. Mối quan hệ của Lý Thể Hoa và Eric Hoàng Ngạn Thư kết thúc chỉ sau 19 tháng chung sống. Thời điểm ly dị, nữ diễn viên không hé lộ nguyên nhân cô đổ vỡ với chồng.

Đến ngày 15/12, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Lý Thể Hoa mới tiết lộ sự thật cay đắng, bẽ bàng mà cô phải trải qua sau khi cưới Eric Hoàng Ngạn Thư. Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) nghẹn ngào chia sẻ phải đến khi chung sống cô mới biết chồng mình là người trăng hoa, gia trưởng và ghen tuông quá đà. Theo Lý Thể Hoa, cô bị chồng cấm đóng cảnh hôn, cảnh thân mật, thân thiết với đối tượng khác giới, thậm chí không được khen ngợi bất kỳ người đàn ông nào. "Chúng tôi có lối sống, tính cách khác biệt rất lớn. Đến mẹ tôi còn không chịu nổi và sợ hãi chồng tôi", Lý Thể Hoa nói.

Lý Thể Hoa cưới phải người chồng gia trưởng, ghen tuông thái quá và trăng hoa

Không chỉ vậy, Lý Thể Hoa còn bắt quả tang chồng đưa nhân tình về nhà hú hí. Sự phản bội của chồng sau 1 năm 7 tháng chung sống và việc bất đồng sâu sắc trong quá trình thực hiện kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực mỹ phẩm - chăm sóc da, khiến nữ diễn viên thất vọng. Cô chủ động đệ đơn ly hôn chồng để chấm dứt mối quan hệ tổn thương. Theo Lý Thể Hoa, sau khi kết thúc được 1 thời gian ngắn, Eric Hoàng Ngạn Thư từng đề nghị tái hôn, nhưng cô dứt khoát từ chối chồng cũ bằng 1 câu: "Dẹp suy nghĩ đó đi".

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và chồng doanh nhân chỉ kéo dài đúng 1 năm 7 tháng

Hiện tại, Lý Thể Hoa vẫn độc thân. Nữ diễn viên chia sẻ cô vẫn tin tưởng vào tình yêu, hôn nhân sau biến cố. Tuy nhiên, nếu phải tái hôn, cô sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương của mình để không phải đến lúc về sống chung nhà mới nhận ra tính cách, lối sống không phù hợp.

Lý Thể Hoa sinh năm 1981, là nữ diễn viên hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Cô lọt vào mắt xanh của các nhà tìm kiếm tài năng từ năm 15 tuổi khi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Với vẻ đẹp trong sáng, Lý Thể Hoa nhanh chóng nổi tiếng trong vai trò người mẫu quảng cáo. Từ năm 17 tuổi, cô vào showbiz đóng phim và ca hát. Cô nổi tiếng với Vương Chiêu Quân trong Chiêu Quân tái xuất (2008), Hoa hồng có gai, Đại nha hoàn, Đại kỳ anh hùng truyện, Đỗ Lạp Lạp thăng chức kí... Năm 2023, Lý Thể Hoa tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Lý Thể Hoa được mệnh danh là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Nguồn: Sina, Sohu