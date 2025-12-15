Hoa hậu Jamaica ngồi xe lăn sau cú ngã ở Miss Universe

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025 Gabrielle Henry đã đáp xuống sân bay quốc tế Norman Manley ở Kingston, Jamaica. Mẹ và chị gái của cô cũng có mặt trên chuyến bay từ Thái Lan, quá cảnh tại Mỹ.

Gabrielle Henry được nhìn thấy mặc bộ trang phục màu trắng, ngồi trên xe lăn. Sau khi xuống máy bay, cô trò chuyện vui vẻ với những người chào đón mình trong khu vực tiếp đón hạn chế.

Gabrielle Henry ngồi xe lăn trở về quê nhà Jamaica.

Tại sân bay, Gabrielle được chào đón bởi cha mình - cố vấn pháp lý Marc Ramsay và các giám đốc quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica. Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ từ công chúng và cho biết dần trở lại các hoạt động xã hội khi tình trạng sức khỏe cho phép.

Gabrielle được chuyển lên cáng và đưa bằng xe cứu thương đến một cơ sở y tế. Sau đó, cô nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong khu vực dưới sự giám sát của bác sĩ thần kinh. Gabrielle Henry vẫn cần được theo dõi y tế 24/24 vì những chấn thương nghiêm trọng.

Chuyến bay trở về quê nhà của Gabrielle do tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đài thọ. MUO cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế liên quan trong tương lai cho người đẹp.

Ngày 8/12, tổ chức Miss Universe đăng thông báo cập nhật tình hình sức khỏe của Gabrielle Henry sau hơn 20 ngày nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Thái Lan.

Thông báo cho biết sau cú ngã xuống hố sân khấu trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 19/11, Henry đã bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương đáng kể khác.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã chi trả toàn bộ chi phí bệnh viện, điều trị và phục hồi chức năng của Henry tại Thái Lan. MUO cũng hỗ trợ chi phí sinh hoạt, lưu trú cho mẹ và chị gái Henry trong thời gian cô điều trị ở Thái Lan.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc của Gabrielle Henry, chính phủ Jamaica đã ra lệnh cấm các người đẹp Jamaica không được tham dự các cuộc thi quốc tế.