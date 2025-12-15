Đây chính là nhân vật có màn tái xuất show thực tế "vuýp" nhất năm 2025!

Năm 2025 chứng kiến nhiều sự trở lại đáng chú ý của các nghệ sĩ trên mặt trận truyền hình thực tế, nhưng nếu phải gọi tên một màn tái xuất tạo hiệu ứng rõ rệt, lan tỏa mạnh mẽ và tác động trực tiếp đến sức sống của chương trình, Trấn Thành tại Running Man Vietnam là trường hợp gần như không cần tranh cãi. Không ồn ào chiêu trò, không đánh bóng bằng phát ngôn, sự xuất hiện của Trấn Thành mang lại cho Runnning Man Việt Nam thứ mà chương trình này cần nhất sau nhiều mùa chính là sự kết nối dàn cast, 1 người chịu chơi hết mình, pha trò hết cỡ.

Running Man Vietnam khó có thể thiếu Trấn Thành bởi anh là mảnh ghép hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố mà một gameshow vận động, giải trí cần có: kinh nghiệm, năng lượng và khả năng dẫn dắt tập thể. Trong một format đòi hỏi nhịp nhanh, va chạm liên tục và tương tác đông người, chỉ một cá nhân "chơi tốt" là chưa đủ, cần một người biết giữ không khí, xử lý tình huống phát sinh và kết nối các cá tính khác nhau thành một tổng thể liền mạch. Trấn Thành làm được điều đó nhờ khả năng hoạt ngôn, giỏi ứng biến, biết khi nào nên đẩy cao trào, khi nào nên lùi lại để người khác tỏa sáng. Quan trọng hơn, anh giúp Running Man Việt giữ được tinh thần giải trí, vừa đủ ồn ào để cuốn hút, vừa đủ tiết chế để không gây mệt cho người xem. Trong bối cảnh gameshow ngày càng cạnh tranh, một nhân tố có thể vừa tạo nội dung, vừa giữ cấu trúc chương trình như Trấn Thành trở thành điểm tựa mà RNM khó tìm được người thay thế tương đương.

Sau 6 năm, Trấn Thành trở lại Running Man Việt tạo nên 1 cơn bão truyền thông

Trấn Thành tái xuất "cứu" Running Man Việt

Running Man Vietnam vốn đã là format có nền tảng khán giả lớn. Tuy nhiên, sau mùa 2 với nhiều ý kiến trái chiều về nhịp độ và tính giải trí, Running Man mùa mới đứng trước bài toán không nhỏ, làm sao để lấy lại phong độ mà không lặp lại chính mình. Việc mời Trấn Thành tái xuất vì thế không chỉ là lựa chọn nhân sự, mà là một quyết định chiến lược.

Ngay từ những tập đầu, hiệu ứng Trấn Thành đã thể hiện rõ. Lượng thảo luận xoay quanh chương trình tăng mạnh, các trích đoạn liên quan đến anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là Trấn Thành mang đến cho khán giả cảm xúc nguồn năng lượng thật sự của Running Man đã quay trở lại. Từ mùa 1, Trấn Thành đã xây dựng hình ảnh một "chiến binh" khủng long, chiến hết mình. Đến mùa 2, cách chơi của Trường Giang vướng nhiều tranh cãi nên việc Trấn Thành tái xuất tạo sự quan tâm dữ dội.

Trấn Thành liên tục dẫn đầu top những nhân vật gây chú ý trong gameshow

Trong lần trở lại này, Trấn Thành không chỉ là người chơi mà đóng vai trò giữ nhịp, kết nối và xử lý tình huống. Trong một dàn cast đông, nhiều màu sắc và cá tính khác nhau, Trấn Thành trở thành điểm tựa để mọi thứ không bị rơi vào trạng thái rời rạc. Nhiều tình huống tưởng chừng "gãy nhịp" được anh kéo lại bằng phản xạ nhanh và kinh nghiệm dày dạn. Đây là điểm khác biệt lớn giữa Trấn Thành và phần lớn các nghệ sĩ tham gia show thực tế.

Trấn Thành có khả năng kết nối, dẫn dắt tốt khiến dàn cast có những màu sắc khác nhau lại vô cùng hoà hợp

Running Man đã "tận dụng", thậm chí có thể nói là "vắt kiệt" Trấn Thành để sản xuất content. Kết quả sau 5 tập phát sóng cho thấy, đây là 1 hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Trấn Thành chứng minh mình là MC - host - người dẫn dắt truyền hình thực tế số 1 của Việt Nam. Thay vì tỏ ra cọc cằn hay khó chịu vì bị mang ra mua vui anh đối diện mọi tình huống bằng sự cởi mở và tinh thần của một người làm nghề thật sự, "bất chấp" tất cả miễn khán giả được giải trí. Từ những lần bị dìm hàng vòng hai "bé mỡ", bị cắt ghép meme lan truyền khắp mạng xã hội, cho đến khi trở thành tâm điểm trêu chọc của cả dàn cast, Trấn Thành vẫn hòa nhịp với cuộc vui một cách duyên dáng. Chính sự thoải mái đó khiến khán giả thấy ở anh không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, mà là một người chơi biết tận hưởng niềm vui đúng nghĩa.

Sự trở lại của Trấn Thành ở Running Man Vietnam mùa mới có thể xem là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ekip. Ở một chương trình có dàn cast đa thế hệ cần một người đủ bản lĩnh, đủ duyên và đủ tinh tế để giữ nhịp cảm xúc, tránh việc show bị "đứt mạch" giữa những tính cách khác biệt. Và người đó, không ai phù hợp hơn Trấn Thành.

Trấn Thành không ngại lấy chính mình làm content, vui vẻ pha trò với các thành viên

Khó thay thế được Trấn Thành

Không chỉ tạo ra nhiều khoảnh khắc viral, Trấn Thành còn kéo theo sự chú ý cho các thành viên khác, giúp dàn cast mới không bị "lọt thỏm". Một chi tiết đáng chú ý là nhiều thành viên trong dàn cast đã công khai bày tỏ sự cảm phục và biết ơn Trấn Thành. Không phải vì danh tiếng, mà vì cách anh làm việc luôn sẵn sàng "cháy" để giữ không khí, hỗ trợ đồng đội và không ngại lùi lại khi cần thiết. Trong môi trường gameshow thực tế vốn khắc nghiệt về thể lực lẫn tinh thần, nguồn năng lượng ổn định như vậy là điều không dễ có.

Lan Ngọc từng nhận xét về Trấn Thành: "Anh Thành như cái xe tải phóng bon bon bon trên đường. Nói đùa thế thôi chứ Ngọc không nghĩ sau khoảng thời gian dài, đặc biệt là anh cũng có những chấn thương, căn bệnh riêng mà bước vào chương trình... những điều đó hình như không hề có. Mỗi khi ngồi nghỉ ngơi ảnh hay nói: "Trời ơi hôm nay anh mất ngủ quá, anh mệt lắm rồi, nay bị đau lưng rồi rồi nào là nhẹ thôi nha Phát, hôm nay chơi nhẹ nương nương nhau nha Phát". Thế nhưng, vô đến vòng xé bảng tên là ảnh là người đầu tiên lao vô người ta.

Trời ơi mọi người có biết không, Ngọc run sợ, Ngọc với Quang Trung phải nép ở đằng sau cầu nguyện là "Anh đừng thấy, anh đừng thấy". Bởi vì chỉ cần thấy thôi, anh không cần kiêng nể điều gì hết, anh sẽ xông vào và xé. Đó là tinh thần mà anh Thành truyền lửa lại cho mọi người rất tốt. Ngọc cũng học hỏi được tinh thần đó, cũng lao vào vài người... và ra đi".

Quang Tuấn lần đầu xuất hiện ở một show thực tế như Running Man Việt cũng thừa nhận chính Trấn Thành là người luôn san sẻ, động viên và giúp anh hoà nhịp với các thành viên còn lại. Quang Tuấn từng tâm sự với chúng tôi: "Trấn Thành là người đầu tiên đến động viên tôi, Thành nói: 'Tui nghĩ vậy nè, tiền người ta mình cũng lấy rồi, bây giờ chắc đổ vô tã sữa cho mấy đứa nhỏ hết rồi. Vậy nên ông cứ chơi đi, gameshow thì cứ chơi hết mình, hết sức có thể. Con người thật của ông như thế nào thì cứ thể hiện hết ra như thế, không cần diễn, chỉ cần chân thành khán giả sẽ thương'. Từ câu nói đó, tôi nghe theo lời Trấn Thành. Tôi bắt đầu học quen với việc hơn 100 máy quay phim xung quanh mình, không áp lực nữa mà chỉ thể hiện mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Trước đây tôi biết Trấn Thành là người rất thông minh và dí dỏm, khi vào show này tôi mới cảm nhận được năng lượng đó. Trấn Thành 'cứu Công chúa' không biết bao nhiêu lần. Tôi nhớ hoài, cứ sơ hở là Trấn Thành nhắc: 'Công chúa ơi, Công chúa nói giùm tui được hông để ta lấy hình? Công chúa hông biết nói gì hả, rồi để tui nó nói, tui quăng miếng cho'".

Running Man Vietnam có chiếc lược thật sự đúng đắn khi mời Trấn Thành trở lại trong năm 2025. Anh mang đến hiệu ứng truyền thông, giữ được sự quan tâm của khán giả đại chúng, đồng thời góp phần ổn định nhịp chương trình ở giai đoạn quan trọng. Và đó là lý do vì sao, trong bức tranh show thực tế năm 2025, Trấn Thành được xem là cái tên có màn tái xuất nổi bật nhất, cả về hiệu ứng lẫn giá trị thực tế.

Trong địa hạt tv show năm 2025, Trấn Thành đích thị là 1 nhân tố "bình cũ rượu mới" vô cùng nổi bật



