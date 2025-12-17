Sooyoung nói gì khi bị Tiffany “nẫng” mất chức cô dâu đầu tiên của SNSD?

Trong SNSD, ai cũng nghĩ Sooyoung sẽ trở thành cô dâu đầu tiên. Lý do là bởi Sooyoung đã hẹn hò với nam diễn viên Jung Kyung Ho được 13 năm. Thế nhưng đến ngày 13.12 vừa qua, Tiffany bất ngờ "đánh úp" khi thông báo sẽ kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han. Như vậy, Sooyoung dù hẹn hò lâu hơn nhưng đã mất chức "cô dâu đầu tiên của SNSD".

Tuy nhiền điều này không làm Sooyoung khó chịu. Trong họp báo ra mắt phim mới I Do I ngày 16.12, nữ idol đình đám đã nói về hôn sự của Tiffany: "Tôi thực sự rất hạnh phúc. Thành thật mà nói, đây là một điều vô cùng vui vẻ, và là điều khiến bạn muốn reo hò một cách tự nhiên. Những người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời tôi chính là các thành viên SNSD. Dù họ lựa chọn điều gì, đó cũng là điều đáng để ăn mừng".

Câu trả lời của Sooyoung khiến các fan nức lòng. Trải qua 2 thập kỷ bên nhau, các thành viên SNSD trở nên thân thiết như gia đình và luôn ủng hộ nhau. Việc không trở thành cô dâu đầu tiên của nhóm không khiến Sooyoung khó chịu, mà cô còn mừng cho hạnh phúc của Tiffany.

Sooyoung tại họp báo ra mắt phim I Do I (Ảnh: Osen)

Sooyoung vui vẻ hạnh phúc cho Tiffanyb bất chấp bị "nẫng" mất chức cô dâu đầu tiên của SNSD (ảnh: Instagram)

Tình bạn của Tiffany - Sooyoung vô cùng khăng khít sau 2 thập kỷ bên nhau (ảnh: Pinterest)

Vào ngày 13.12, Tiffany - Byun Yo Han gây sốc khi thông báo kết hôn. Theo nguồn tin, cặp đôi gặp nhau qua tác phẩm Uncle Samsik (Disney+) ra mắt hồi tháng 5/2024. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 ngôi sao giờ đây đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm tới. Tiffany sẽ trở thành cô dâu đầu tiên của SNSD.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi Tiffany - Byun Yo Han chưa từng bị "khui" hẹn hò đã đi thẳng đến bước thông báo kết hôn. Trên trang cá nhân, cả 2 ngôi sao đình đám đều viết thư tay thông báo kết hôn, giãi bày tình cảm và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ.

Mối quan hệ của họ được xác nhận trong sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, bởi cả hai đều đã ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và cuộc sống. Với hình ảnh kín tiếng, trưởng thành và nghiêm túc, cặp đôi này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong danh sách “cô dâu – chú rể vàng” của showbiz Hàn.

Tiffany - Byun Yo Han từng có cảnh hôn nóng bỏng trong phim Uncle Samsik (ảnh: Disney+)

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi và trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trỏ chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Tiffany - Byun Yo Han có khoảng cách 3 tuổi (ảnh: Instagram)

Nguồn: Allkpop