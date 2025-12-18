Sốc: Ca sĩ hạng S bị tố làm nhân tình cho đại gia, cùng người yêu làm màu ở đêm từ thiện không biết ngượng

Chiều 17/12, tờ Koreaboo đưa tin, nghi vấn ca sĩ hạng S xứ Hàn D.O. (EXO) làm nhân tình cho nữ CEO quyền lực Nam Kyung Soo đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á mới đây. Theo nguồn tin, ngay sau khi rời khỏi SM Entertainment, D.O. đã ngay lập tức gia nhập công ty quản lý Company Soosoo do Nam Kyung Soo sáng lập. Đáng nói, CEO họ Nam được cho là đã sử dụng tên mình và tên D.O. (tên thật là Do Kyung Soo) để ghép lại thành tên công ty Company Soosoo.

D.O. còn bị tố cùng CEO Nam Kyung Soo làm màu ở 1 sự kiện từ thiện của nhóm EXO. Cụ thể, D.O. được cho là cùng "sugar mommy" của mình tới đêm từ thiện nhưng chỉ tập trung tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau và không quyên góp dù chỉ 1 xu.

Hóa ra Nam Kyung Soo cũng "dây mơ rễ má" với SM và có mối nhân duyên sâu đậm với D.O. từ trước. Theo đó, người phụ nữ quyền lực này có 1 khoảng thời gian làm giám đốc ở SM trước khi lập nên đế chế cho riêng mình. Đồng thời, cô còn từng làm quản lý lâu năm của D.O.

D.O. và CEO Nam Kyung Soo "dính nhau như sam" trong nhiều hoạt động. Ảnh: Koreaboo

Đời sống tình ái của D.O. bỗng trở thành đề tài nóng gây bàn tán xôn xao mới đây. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện tranh cãi rôm rả xung quanh nghi vấn D.O. làm "sugar baby", còn cùng "sugar mommy" của mình làm màu ở sự kiện từ thiện của nhóm EXO. Đáng chú ý, không ít fan chỉ trích D.O. dữ dội vì cho rằng nam idol đình đám đã "đâm sau lưng" những người đồng đội cùng nhóm. Song song với đó, nhiều khán giả lại tỏ thái độ mềm mỏng hơn hẳn khi tuyên bố rằng, họ sẵn sàng chờ đợi phản ứng chính thức từ D.O. trước khi phán xét, đánh giá tình hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả D.O. lẫn CEO Nam Kyung Soo vẫn chưa chính thức có động thái phản hồi về những tin tức tiêu cực liên quan tới họ trong ngày hôm nay (17/12).

D.O. tên thật là Do Kyung Soo, sinh ngày 12/1/1993. D.O. gia nhập SM vào năm 2010 sau khi chiến thắng tại 1 cuộc thi hát. Chất giọng của nam idol đặc biệt và rất truyền cảm. Anh là 1 trong những thành viên hát chính của EXO, cùng nhóm gặt hái vô số thành tích khủng trong suốt sự nghiệp. Bên cạnh các hoạt động nhóm thành công, D.O. còn ghi dấu ấn chói lọi qua nhiều dự án solo gây tiếng vang lớn.

Không chỉ ca hát, anh còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng với nhiều vai diễn nặng ký ở loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như It's Okay, That's Love (2014), Pure Love (2015), 100 Days My Prince (2018),... Dù đã rời khỏi SM nhưng đến nay, nam idol 9X vẫn tiếp tục hoạt động cùng EXO.

D.O. tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với nhiều hoạt động đa dạng từ âm nhạc tới phim ảnh. Ảnh: Nate

Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn tiếp tục các hoạt động cùng EXO dù đã rời khỏi SM. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo