Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay gameshow như thời đỉnh cao, nhưng tên tuổi của cô vẫn luôn được công chúng nhắc đến với sự yêu mến đặc biệt.

Không chỉ bởi những bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X, mà còn bởi cuộc hôn nhân viên mãn cùng Kelvin Khánh, nam ca sĩ kém cô 4 tuổi. 8 năm bên nhau, không áp lực con cái, Khởi My vẫn giữ được năng lượng tích cực, vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ khi bước sang ngưỡng U40.

Dù đã ở tuổi U40, Khởi My vẫn trẻ đẹp như chỉ mới ngoài 20

Chuyện tình của cặp đôi ca sĩ đình đám một thời

Khởi My và Kelvin Khánh quen biết nhau khi cùng tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động trong môi trường giải trí sôi động. Thời điểm đó, Khởi My đã là cái tên rất "hot" với loạt ca khúc như Gửi cho anh, Vì sao, Đôi cánh..., còn Kelvin Khánh được yêu mến qua hình ảnh chàng ca sĩ, diễn viên điển trai, vui tính, đặc biệt nổi bật trong nhóm La Thăng.

Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là đồng nghiệp thân thiết. Khán giả từng quen với hình ảnh Khởi My - Kelvin Khánh tung hứng ăn ý trên sóng truyền hình, nhất là trong các chương trình dành cho giới trẻ. Chính sự tự nhiên, hài hước và thấu hiểu trong cách trò chuyện khiến nhiều người "đẩy thuyền" cho cặp đôi, dù khi đó họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Khởi My và Kelvin Khánh là cặp đôi đẹp của showbiz Việt

Phải đến năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh mới chính thức công khai mối quan hệ, khiến người hâm mộ vỡ òa. Không phô trương, không chiêu trò, chuyện tình của họ diễn ra nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Tháng 11/2017, cả hai tổ chức đám cưới ấm cúng tại TP.HCM với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đám cưới không quá xa hoa nhưng tràn ngập tiếng cười, đúng với tính cách vui vẻ của cô dâu và chú rể.

Việc Khởi My kết hôn với người chồng kém 4 tuổi từng khiến dư luận chú ý, song chính cách sống văn minh, tôn trọng lẫn nhau của cặp đôi đã nhanh chóng xóa tan mọi định kiến.

Ảnh cưới của cặp đôi 8 năm trước gần đây mới được Khởi My hé lộ

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Khởi My chia sẻ cô không đặt nặng chuyện ai lớn hơn ai, bởi điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự đồng điệu và cảm giác bình yên khi ở bên nhau. Kelvin Khánh cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng với vợ, cho rằng Khởi My là người hiểu anh nhất và luôn mang lại năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Cuộc sống hạnh phúc trong penthouse 300m²

Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh lựa chọn lối sống khá kín tiếng. Cả hai hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành phần lớn thời gian cho gia đình, thú cưng và những sở thích chung. Một trong những điều khiến khán giả đặc biệt tò mò là không gian sống của cặp đôi - căn penthouse rộng khoảng 300m2 tại TP.HCM.

Penthouse 300m2 sang đẹp của vợ chồng Khởi My

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng. Khởi My từng chia sẻ, đây là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất sau những năm tháng bận rộn với công việc. Không gian rộng rãi giúp hai vợ chồng có thể vừa nghỉ ngơi, vừa thỏa mãn đam mê chơi game - sở thích nổi tiếng của Khởi My. Trong nhà, cặp đôi dành riêng một khu vực để đặt dàn máy chơi game, máy tính và các thiết bị giải trí hiện đại.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là suốt 8 năm chung sống, Khởi My và Kelvin Khánh chưa có con nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Khởi My từng thẳng thắn chia sẻ rằng cả hai không đặt áp lực phải sinh con theo một mốc thời gian cụ thể. Với cô, hôn nhân trước hết cần sự thoải mái, thấu hiểu và tôn trọng lựa chọn của nhau. Chính suy nghĩ cởi mở này giúp cuộc sống vợ chồng của họ luôn nhẹ nhàng, ít căng thẳng.

Bên cạnh đó, Khởi My còn được khen ngợi bởi vẻ ngoài "hack tuổi" đáng kinh ngạc. Dù đã bước sang U40, cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, phong cách năng động như cô gái đôi mươi. Bí quyết của Khởi My không nằm ở những phương pháp làm đẹp cầu kỳ, mà đến từ tinh thần vui vẻ, lối sống tích cực và việc không để bản thân bị áp lực bởi những chuẩn mực xã hội.

8 năm bên nhau, Khởi My và Kelvin không đặt nặng chuyện con cái, thích cuộc sống vui vẻ, thoải mái

Hiện tại, Khởi My ít tham gia hoạt động âm nhạc, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các livestream, chương trình giải trí hoặc những dự án phù hợp với sở thích cá nhân. Kelvin Khánh cũng lựa chọn cuộc sống chậm rãi hơn, tập trung cho gia đình và các công việc riêng. Cả hai không chạy theo hào quang, nhưng lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách tận hưởng hạnh phúc rất riêng.

Có thể nói, giữa showbiz nhiều biến động, chuyện tình và hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh là minh chứng cho việc hạnh phúc không đến từ sự ồn ào hay đủ đầy vật chất, mà nằm ở sự đồng hành, tôn trọng và niềm vui giản dị mỗi ngày. 8 năm không con cái, sống yên ấm trong penthouse 300m2, Khởi My vẫn là cô ca sĩ trẻ trung, yêu đời, và là hình mẫu hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Vbiz.