Bí mật chôn vùi suốt 8 năm của Khởi My - Kelvin Khánh

Khởi My và Kelvin Khánh là cặp đôi kỳ lạ của showbiz Việt, thời điểm cả hai tuyên bố tổ chức lễ cưới nhiều người còn không tin, ngỡ như đóng MV. Tính đến hiện tại, cặp đôi đã có gần 1 thập kỷ gắn bó, cùng nhau tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cho đến dạo gần đây, Khởi My và Kelvin Khánh liên tục vướng phải những đồn đoán liên quan đến hôn nhân.

Mới đây nhất, Khởi My có động thái dập tắt mọi đồn đoán xoay quanh mình. Theo đó, Khởi My đã đăng bức ảnh cưới chụp tại Hàn Quốc cách đây 8 năm. Thời điểm đó, cả hai bí mật sang Hàn để làm việc kết hợp với chụp ảnh nhưng quyết giữ kín bưng, chỉ vài khoảnh khắc hậu trường bị lộ. Sau 8 năm, cư dân mạng mới được nhìn thấy bức ảnh cưới thứ 2 trong bộ ảnh chụp tại Hàn Quốc của cặp đôi.

Khởi My "dở khóc dở cười" chia sẻ: "Hình cổ đánh đổ dân chơi, bộ ảnh cưới ở Hàn Quốc sau 8 năm mới đăng 1 tấm. Tại lúc cưới mọi người không tin giờ mọi người tin nên mới đăng đó, quá là đã".

Khởi My giữ kín ảnh cưới suốt 8 năm mới công bố

Thời điểm cả hai tổ chức lễ cưới, chỉ có bức ảnh này được lộ ra ngoài

Cách đây 8 năm, Khởi My và Kelvin Khánh gây sốt khi bất ngờ "đánh úp" bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Thời điểm đó, cả hai đã được nhiều người "đẩy thuyền" nhưng chỉ mập mờ chứ chưa tiết lộ mối quan hệ công khai. Chính vì thế, việc cả hai bất thình lình về chung mà nhà khiến nhiều sao Việt lẫn khán giả vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi trở thành vợ chồng, cuộc sống của Khởi My và Kelvin Khánh cũng có nhiều chuyển biến.

Dù có sức hút nhất định trong lòng công chúng, nhưng đôi vợ chồng này rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Khởi My cũng lui về hậu trường và tận hưởng cuộc sống êm đềm bên ông xã. Kelvin Khánh hạn chế xuất hiện với vai trò dẫn dắt trong các gameshow. Facebook cá nhân đã rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Việc "ở ẩn", gần rút khỏi các hoạt động showbiz của Khởi My và Kelvin Khánh khiến nhiều người tiếc nuối. Mỗi khi Khởi My có bài đăng mới, netizen đều gửi bình luận hỏi thăm và mong cả hai suy nghĩ về chuyện tái xuất showbiz.

Khởi My và chồng đã có 8 năm bên nhau sau màn "đánh úp" gây xôn xao

Về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi sinh sống bên trong căn penthouse sang trọng, đắt đỏ. Cả hai không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi còn rủ rê nhau tập thể thao, nâng cấp body xịn cả đôi. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".