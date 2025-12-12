Nam diễn viên nhà nhà biết mặt bị đột quỵ lần 3, tình hình đang rất đáng ngại

Ngày 12/12, tờ China Times đưa tin nam diễn viên gạo cội Liêu Tuấn đã bị đột quỵ lần 3 vào giữa tháng 4 năm nay. Khi đó, ông được chẩn đoán bị xuất huyết não, có cục máu đông tụ trong não và tính mạng rơi vào thế "nghìn cân treo sợi tóc". Trong lúc cấp cứu, Liêu Tuấn có tỉnh lại, nhưng thời gian rất ngắn và sau đó lại rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ. Sao nam kỳ cựu này có tiền sử bị đột quỵ 2 lần trước đó, vào năm 2018 và 2022. Do đó, sức khỏe của ông rất yếu, phải được kiểm tra huyết áp mỗi ngày, luôn cần có người kề cận chăm sóc để phòng trường hợp bất trắc.

Sau 8 tháng được điều trị tích cực để giảm áp lực nội sọ ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), Liêu Tuấn đã tỉnh lại, có ý thức và ăn uống trở lại. Tuy nhiên, tình trạng của nam diễn viên vẫn rất đáng ngại. Theo nữ nghệ sĩ Bành Bành - bạn thân Liêu Tuấn, ngôi sao phim truyền hình giờ vàng hiện tại hơi thở yếu không ổn định, nói chuyện rất khó khăn, tạm thời mất khả năng đi lại và cầm nắm. Khi nhìn thấy các đồng nghiệp và đàn em trong nghề vào viện thăm mình, Liêu Tuấn đã bật khóc, khiến ai cũng xúc động.

Nam diễn viên Liêu Tuấn bị đột quỵ lần 3. Sau 8 tháng nhập viện, tình trạng của ông vẫn rất đáng lo ngại. Sau 3 cơn bạo bệnh, nam diễn viên nói chuyện rất khó khăn, tạm thời mất khả năng đi lại và cầm nắm



Điều đáng buồn là sau khi Liêu Tuấn ngã bệnh và rơi vào nguy kịch, gia đình ông đã xảy ra tranh chấp gia sản thừa kế. Các con nam diễn viên đã mâu thuẫn tiền bạc gay gắt với bảo mẫu và cũng là người tình tuổi xế chiều của Liêu Tuấn. Con trai của ngôi sao gạo cội xứ Đài đã chỉ trích bảo mẫu bòn rút, dụ dỗ cha anh để chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ vậy, trong lúc Liêu Tuấn nhập viện cấp cứu và người thân ở xa chưa kịp về Đài Loan (Trung Quốc), hình ảnh ông bất tỉnh nằm trên giường bệnh với dây nhợ chằng chịt và thở oxy đã bị phát tán khắp MXH. Điện thoại cá nhân của ngôi sao kỳ cựu này cũng biến mất. Vụ việc khiến con trai của Liêu Tuấn vô cùng bức xúc, công khai chỉ trích quản lý của cha thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ hình ảnh và tài sản nghệ sĩ. Anh kêu gọi công chúng không lan truyền hình ảnh bệnh tật của cha.

"Xin mọi người đừng lan truyền ảnh cha tôi nằm trên giường bệnh. Bức ảnh đó bị rò rỉ trái phép, không có sự đồng ý của gia đình. Cha tôi cũng bất tỉnh không hay biết gì vào thời điểm đó. Mọi người xin thương cha tôi mà giữ gìn hình ảnh đẹp cho ông được không", con trai Liêu Tuấn khẩn thiết cầu xin.

Sau khi bị chỉ trích, quản lý của Liêu Tuấn giải thích chỉ công khai bệnh tình sau khi nam diễn viên tỉnh lại và gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, con trai sao gạo cội đáp trả gay gắt rằng cha anh gật đầu trong trạng thái không tỉnh táo, sức khỏe kém và nghi vấn quản lý có ý đồ trục lợi. Trong vụ việc này khán giả cũng đứng về con trai của Liêu Tuấn, cho rằng người đại diện cần hỏi ý kiến người thân trước khi công khai hình ảnh nằm viện của nghệ sĩ.

Sau khi Liêu Tuấn lâm bệnh nặng, ông bị quản lý lợi dụng hình ảnh. Các con của nam diễn viên cũng xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế với người tình của cha

Liêu Tuấn 73 tuổi, là diễn viên kỳ cựu với hơn 50 năm sự nghiệp tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ông là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc, được khán giả yêu mến và đồng nghiệp kính trọng. Nam diễn viên từng diễn xuất trong Tinh Võ Môn (đóng với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long), Tiểu Quyền Quái Chiêu, Tử Cấm Thành, Cô dâu Hạ Môn, Câu Chuyện xứ Đài... Dù tuổi cao sức yếu, Liêu Tuấn vẫn cố gắng cống hiến cho nghệ thuật. Gần đây, ông có tham gia vai phụ trong 1 phim truyền hình.

Liêu Tuấn là nghệ sĩ kỳ cựu, được kính trọng ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Nguồn: China Times