Dậy sóng clip phú bà "bao nuôi" tình tứ bên thiếu gia đẹp nhất showbiz

Sáng 17/12, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á dậy sóng khi đăng tải nghi vấn xung quanh mối quan hệ giữa thiếu gia đẹp trai nhất nhì Kbiz Suho (EXO) và 1 nữ giám đốc cấp cao tại công ty giải trí hàng đầu châu Á SM Entertainment.

Theo nguồn tin, Suho đã lọt vào ống kính của "team qua đường" trong lần tham dự lễ trao giải Grammy 2025. Được biết, nam thần tượng tới địa điểm tổ chức Grammy khi đang trong chuyến du lịch cá nhân chứ không phải đi biểu diễn hay tham gia với tư cách khách mời theo lịch trình chính thức. Đáng chú ý, công chúng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Suho trong chuyến đi. Trước ống kính, mỹ nam EXO lộ vẻ rạng rỡ khi sánh đôi cùng người phụ nữ như thể đang đắm đuối trong 1 mối tình hạnh phúc.

Theo Koreaboo, người phụ nữ dính nghi vấn hẹn hò Suho ở nước ngoài là Choi Jung Min - nhân vật quyền lực hiện đảm nhận vị trí giám đốc nội bộ ở công ty giải trí SM Entertainment. Choi Jung Min đã làm việc ở SM được 3 năm và từng giữ vị trí người đứng đầu tại Trung tâm hỗ trợ Quốc tế và Trung tâm kinh doanh toàn cầu tại công ty này.

Suho lộ hẳn clip sánh đôi cùng nữ giám đốc Choi Jung Min trên đất Mỹ

Mối quan hệ giữa Suho và nữ giám đốc họ Choi bỗng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Ảnh: Naver

Từ sự trung thành của Suho với "ông lớn" SM Entertainment cộng thêm tin đồn tình ái giữa nam idol và vị giám đốc quyền lực Choi Jung Min, netizen đã không ngừng đồn đoán, đồng thời đưa ra các giả thuyết khác nhau. Trong đó, 1 bộ phận khán giả thậm chí còn nhận định, Choi Jung Min chính là phú bà bao nuôi Suho trong suốt thời gian qua, khiến nam nghệ sĩ trở nên tuyệt đối trung thành với SM.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thảo luận sôi nổi xung quanh nghi vấn về mối quan hệ giữa Suho và giám đốc nội bộ của SM: "Suho và phú bà của anh ấy chắn hẳn đã sống chung với nhau rồi nhỉ?", "Là trưởng nhóm EXO đấy ư? Còn cùng với phú bà của anh ấy nữa chứ. Thật là lãng mạn làm sao, chắc anh ấy muốn giành được 1 vị trí quản lý trong công ty", "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Suho lại trung thành với SM như vậy",...

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Suho lẫn nữ giám đốc Choi Jung Min vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán xung quanh mối quan hệ của họ.

Suho chưa có động thái phản hồi về những tin đồn đời tư mới đây. Ảnh: Nate

Suho sinh năm 1991, có tên thật là Kim Jun Myeon. Anh ra mắt cùng EXO năm 2012 với tư cách trưởng nhóm. Bên cạnh sự nghiệp sáng chói với EXO, Suho còn là nghệ sĩ solo thành công với loạt ca khúc Grey Suit, Hurdle, Let’s Love... Trưởng nhóm EXO cũng diễn nhạc kịch, góp mặt trong loạt phim Rich Man, How Are You Bread, The Universe's Star...

Suho cũng được biết tới là 1 trong những thiếu gia ở Kbiz. Cha nam idol là giáo sư nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Suho lớn lên ở Apgujeong, 1 trong những khu phố giàu có nhất ở Hàn Quốc. Theo lời các thành viên trong nhóm, Suho có niềm yêu thích với môn đánh golf - bộ môn thể thao tiêu khiển của giới nhà giàu. Anh được nhiều bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn đánh giá có gương mặt đạt tỷ lệ vàng. Vậy nên, nhiều khán giả đã trìu mến gọi thủ lĩnh EXO là thiếu gia đẹp trai nhất nhì tại showbiz xứ kim chi.

Suho sở hữu diện mạo điển trai ngời ngời và có xuất thân giàu có. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo