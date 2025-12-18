Bàng hoàng tin nam diễn viên điển trai vừa qua đời đột ngột vì tai nạn xe máy ở tuổi 31

Sáng 18/12, tờ TMZ đưa tin, nam diễn viên người Mỹ Blake Mitchell vừa đột ngột qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 31. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nam nghệ sĩ đang điều khiển xe máy tới thăm bạn bè ở 2 thành phố Los Angeles và Ventura. Khi nam diễn viên sinh năm 1994 đang lưu thông trên đoạn đường gần Oxnard, California thì không may va chạm mạnh với 1 chiếc xe tải thùng. Blake Mitchell được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng. Theo nguồn tin do TMZ nhận được mới đây, vẫn chưa rõ liệu ma túy hay đồ uống có cồn có liên quan tới vụ việc hay không. Người lái xe tải cũng đã ở lại hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát và khắc phục hậu quả từ vụ tai nạn.

Blake Mitchell đột ngột qua đời sau 1 vụ tai nạn xe máy kinh hoàng. Ảnh: Instagram nhân vật

Người thân vô cùng bàng hoàng tới mức không nói lên lời trước cái chết đột ngột của nam diễn viên Blake Mitchell. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ cũng không giấu nổi niềm tiếc thương vô hạn, âu cũng là bởi chỉ khoảng 1 tuần trước, Blake Mitchell đã gây sốt với đoạn clip chia sẻ về khoảng thời gian 5 năm qua của anh theo 1 cách vô cùng hài hước.

Đồng thời, công chúng cũng gửi nhiều lời động viên tới gia đình và những người thân yêu của nam diễn viên xấu số, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Cái chết của Blake Mitchell đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả. Ảnh: Instagram nhân vật

Blake Mitchell sinh năm 1994, trở nên nổi tiếng từ năm 2016 khi mới chỉ 22 tuổi. Nam nghệ sĩ có tên thật là Lane V Rogers, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội như X, Instagram,...

Nam diễn viên trở nên nổi tiếng khi mới 22 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa và phát triển thuận lợi là cú sốc lớn đối với công chúng

Nguồn: TMZ