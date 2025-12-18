Angelababy đang làm gì với gương mặt của mình vậy?

Ngày 17.12, tờ Sohu đưa tin Angelababy đăng tải loạt ảnh đời thường, đội mũ và quàng khăn lông đón mùa đông trên cá nhân. Dù chùm ảnh chỉ ghi lại khoảnh khắc thường nhật bình thường, không qua chỉnh sửa kỹ càng, song hình ảnh mới nhất về tiểu hoa đán 85 hàng đầu này vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, có hơn 500 nghìn lượt yêu thích.

Lý do đến từ việc Angelababy trang điểm tone hồng ngọt ngào, mắt khói bí ẩn, tôn sống mũi cao và làm nổi bật đường nét gương mặt lai Tây, khiến khán giả ngắm mãi không chán và khó lòng rời mắt. Không chỉ vậy, đ ặt lên bàn cân so sánh diện mạo hiện tại và cách đây 10 năm về trước - tức thời nữ diễn viên mới vào nghề, nhiều khán giả đã phải thốt lên "thánh thần thiên địa ơi" trước visual không hề có dấu hiệu già đi, như bị thời gian bỏ quên của Angelababy. Các netizen cho biết nếu không xem ngày đăng bài, họ đã nhầm hình ảnh này được chụp từ thuở minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) mới vào nghề. Không ít fan nữ đặt câu hỏi Angelababy đã làm gì để gương mặt mãi trẻ trung như gái đôi mươi, đồng xin bí quyết chăm da, trang điểm của nữ diễn viên.

Hình ảnh "gơ xinh mắt khói" của Angelababy đang viral khắp MXH Weibo. Ảnh: Sohu.

Nữ diễn viên gây sốc với nhan sắc "hack tuổi" thần sầu, visual không có dấu hiệu già đi theo thời gian. Nhiều khán giả đã nhầm lẫn tưởng đây là ảnh lúc Angelababy mới vào showbiz. Ảnh: Weibo.

Hình ảnh Angelababy trang điểm tone mắt khói bí ẩn năm 17 tuổi, tôn lên hẳn nét đẹp lai Tây cũng được chia sẻ trở lại, để chứng minh visual như bị thời gian bỏ quên của cô. Ảnh: Weibo.

Cùng 1 phong cách Y2K, visual của Angelababy 20 năm vẫn trẻ đẹp không hề thay đổi. Ảnh: Weibo.

Angelababy từ lâu đã được xem như biểu tượng sắc đẹp của thế hệ tiểu hoa đán 8X hàng đầu Cbiz. Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, cô đã tỏa sáng theo cách không thể nhầm lẫn. Nữ diễn viên sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao thanh thoát, mắt to tròn, môi gợi cảm như búp bê, làn da trắng mịn không tỳ vết. Vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, vừa sành điệu kiêu kỳ đầy mê hoặc. Đây cũng được coi là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1989.

Đáng chú ý hơn cả, 2 lối trang điểm ngọt ngào như công chúa và mắt khói lúc đó giúp Angelababy bùng nổ nét đẹp sang chảnh, thậm chí còn được cho là hơn hẳn so với kiểu make up đậm quyến rũ phổ biến trong giới minh tinh Cbiz hiện giờ. Nhiều khán giả bình luận vẻ đẹp của Angelababy "vượt thời gian", xinh như nữ thần từ khi ở tuổi thiếu niên xứng đáng "báu vật Cbiz".

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Ngoài mắt khói, lối trang điểm tông hồng ngọt ngào năm ấy cũng tôn trọn vẹn nét đẹp được ví như "thiên sứ" của Baby. Ảnh: Weibo.

Angelababy bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ bạn bè cùng lớp đã gửi ảnh của cô đến tạp chí Yes nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ ngoại hình nổi bật, Angelababy được quản lý La Chí Tường mời ký hợp đồng. Năm 14 tuổi, Angelababy trở thành người mẫu độc quyền của 2 tạp chí Ray và Dear ở Nhật Bản. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) và xứ sở hoa anh đào. Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh và chuyển sang Đại lục phát triển, Angelababy có sự nghiệp người mẫu sáng giá.

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Cô bị ghẻ lạnh, ế show, không có phim đóng ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm vào năm 2023 . Do không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn, nữ diễn viên không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy đang loay hoay lấy lại danh tiếng sau vụ bị cấm sóng ngầm. Ảnh: Weibo.