Angelababy thất nghiệp vẫn vung tiền "nịnh" nhà chồng cũ

Ngày 12/11, tờ Sohu đưa tin từ khóa "Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh mau tái hợp đi" vào top 5 hot search trên MXH Weibo và thu hút hàng chục nghìn người bình luận. Trong cuộc khảo sát có 150.000 người tham gia, có đến 62% netizen muốn 2 diễn viên quay về bên nhau. Sở dĩ công chúng bất ngờ ủng hộ cặp sao hàng đầu này hàn gắn mối quan hệ vợ chồng đều vì bài đăng của em dâu họ Huỳnh Hiểu Minh.

Theo đó, vợ chồng em họ Huỳnh Hiểu Minh vừa tổ chức tiệc thôi nôi, mừng sinh nhật 1 tuổi cho con trai. Tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đưa con trai Tiểu Hải Miên đi dự tiệc. Dù ngày vui của gia đình vắng bóng Angelababy, song em dâu họ cho biết nữ diễn viên đã gửi 1 chiếc vòng tay bằng vàng đến tặng cháu trai. Vì vậy, vợ chồng em họ Huỳnh Hiểu Minh đã đăng bài công khai cảm ơn tấm lòng của Angelababy.

Theo tờ Sohu, chiếc vòng tay bằng vàng mà minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) tặng cháu trai nặng khoảng 20 gram, có giá hơn 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng). Điều đáng chú ý là món quà được Angelababy gửi tặng dưới danh nghĩa của quý tử Tiểu Hải Miên, chứ không phải chị dâu cũ. Không chỉ vậy, theo tục lệ ở Giang Nam (Trung Quốc) - quê nhà của vợ chồng em họ Huỳnh Hiểu Minh, tặng vòng vàng mang ý nghĩa “khóa chặt bình an”. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi sự khéo léo, tinh tế và biết giữ chừng mực của Angelababy. Tại showbiz Trung Quốc, Angelababy cũng là trường hợp hiếm hoi đã ly hôn 3 năm rồi mà vẫn được nhà chồng cũ quý mến.

Em họ Huỳnh Hiểu Minh đăng bài công khai cảm ơn Angelababy đã tặng vòng tay vàng cho con trai cô trong ngày thôi nôi

Angelababy ly hôn Huỳnh Hiểu Minh 3 năm vẫn được nhà chồng cũ quý mến. Trong cuộc khảo sát vào ngày 12/11, có đến 62% cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ cặp sao hàng đầu tái hợp

Cư dân mạng cho rằng với cách ứng xử của Angelababy hiện tại còn lâu Huỳnh Hiểu Minh mới có thể tái hôn. Sau khi ly hôn vợ minh tinh, Huỳnh Hiểu Minh từng qua lại với nhiều mỹ nữ, nhưng đều giữa đường đứt gánh. Trong đó, tài tử từng tính đến chuyện kết hôn với hot girl Diệp Kha, nhưng bị bố mẹ phản đối gay gắt. Gia đình Huỳnh Hiểu Minh không chấp nhận Diệp Kha vì quá khứ tai tiếng, chuyên "đào mỏ" đàn ông giàu của hot girl này. Sau khi Diệp Kha sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh, nhà nội chẳng những không đoái hoài, còn "hất cẳng" cô ra khỏi biệt thự của con trai.

Theo nguồn tin trong giới, từ cuối năm 2024, gia đình Huỳnh Hiểu Minh giục nam diễn viên này tái hôn với Angelababy sau khi anh chia tay cô bạn gái tai tiếng Diệp Kha. Thậm chí, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh còn tuyên bố trước mặt con rằng chỉ công nhận 1 mình Angelababy là con dâu. Nguồn tin cho biết bố mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Vì vậy, dù cặp sao đã ly hôn 3 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình. Ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà của ông bà và bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh tại Thanh Đảo (Trung Quốc).

Thực tế, Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn ngay từ đầu. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, Huỳnh Hiểu Minh cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ.

Ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn được treo trong nhà ông bà, bố mẹ tài tử dù cặp sao đã ly hôn gần 3 năm

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh luôn giục nam diễn viên tái hôn với Angelababy

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Họ bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Huỳnh Hiểu Minh đã chi 702 tỷ để tổ chức hôn lễ trong mơ với Angelababy. Đám cưới của cặp đôi thu hút 5,92 tỷ lượt theo dõi

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Giữa tháng 11, Yêu Quái - người thành lập tập đoàn Zhengyi - gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ của cặp sao hàng đầu trên sóng livestream. Theo Yêu Quái, không phải người thứ 3 mà "tiền" mới chính là lý do chính khiến mối quan hệ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đi vào ngõ cụt. Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy lấy được nhiều dự án phim ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng mang tiền về cùng chồng đầu tư làm ăn. Từ đây, mâu thuẫn giữa họ nảy sinh ngày càng nhiều, đặc biệt là khi Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ nặng, lại còn dính dáng đến nghi án trốn thuế. Sau những cuộc cãi vã như cơm bữa, hôn nhân của cặp sao hạng A cũng tan nát.

Yêu Quái cho biết Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn vì mâu thuẫn tiền bạc, chứ không phải có người thứ 3 chen chân

Angelababy từng là tiểu hoa đán 85 hàng đầu showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô đã rơi vào chuỗi ngày sóng gió, sụp đổ theo cách chưa từng thấy sau khi đi xem show diễn thoát y của Lisa tại Pháp vào năm 2023. Sau vụ ồn ào, Angelababy bị "phong sát ngầm", không được lộ diện ở các sự kiện giải trí, sóng truyền hình và không được hoạt động trên MXH trong nhiều tháng.

Hậu thoát án phạt cấm sóng, nữ diễn viên đã nỗ lực quay lại ngành giải trí gần 2 năm qua, nhưng không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Cô rơi vào cảnh thất nghiệp triền miên. Hiện tại, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Nguồn: 163, Sohu, Weibo