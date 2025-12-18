Nam diễn viên 61 tuổi cứ đóng phim là yêu Hoa hậu, vừa chia tay mỹ nhân 2K2 liền đến bên người đẹp 95?

Quách Tấn An là tài tử hàng đầu đài TVB nói riêng và showbiz Hong Kong (Trung Quốc) nói chung. Với vẻ ngoài điển trai ngay cả khi đã ở độ tuổi trung niên cũng như danh tiếng và duyên ngầm của mình, nam diễn viên này chiếm được nhiều tình cảm của phái nữ. Theo tờ HK01, có đến 2 Hoa hậu Hong Kong si mê ngôi sao Thiên Biến.

Quách Tấn An là tài tử hàng đầu xứ Hương Cảng. Ảnh: HK01.

Vào tháng 5, Quách Tấn An và Hoa hậu Trang Tử Tuyền lộ bằng chứng cho thấy họ có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Cặp sao hơn kém nhau đến 38 tuổi này quen biết nhau sau khi đóng chung phim The Fading Gold. Trong tác phẩm, cả hai vào vai cha - con. Sau khi kết thúc quá trình ghi hình, họ thường xuyên bị bắt gặp đi chơi tennis cùng nhau. Không chỉ vậy, vào tháng 4 vừa qua, Quách Tấn An còn đích thân tổ chức tiệc sinh nhật, tạo bất ngờ cho Hoa hậu Hong Kong 2023.

Mối quan hệ chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa Quách Tấn An và Hoa hậu Trang Tử Tuyền bị đàm tiếu dữ dội. Không lâu sau, họ đã lặng lẽ dừng tìm hiểu nhau, đồng thời phủ nhận yêu đương trên truyền thông.

Quách Tấn An và Hoa hậu 2k2 Trang Tử Tuyền vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Sina.

Tài tử TVB thậm chí còn đích thân tổ chức sinh nhật cho Trang Tử Tuyền. Ảnh: Sohu.

Đến giữa tháng 12, tài tử TVB gây xôn xao khi lộ ảnh đón đưa Hoa hậu Hong Kong Trần Hiểu Hoa. Gần đây, cặp sao đóng vai vợ chồng trong bộ phim Kim Thức Sâm Lâm. Do đó, truyền thông nghi vấn Quách Tấn An và người đẹp sinh năm 1995 đang ngầm có mối quan hệ "phim giả tình thật". Hiện, Quách Tấn An và Trần Hiểu Hoa vẫn chưa phản hồi về nghi vấn tình ái của mình. Với việc vướng tin hẹn hò với 2 Hoa hậu trong năm 2025, nam diễn viên bị cư dân mạng gọi là "tài tử sát Hoa hậu" của showbiz xứ Hương Cảng.

Quách Tấn An đang vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Hoa hậu Trần Hiểu Hoa. Ảnh: HK01.

Quách Tấn An sinh năm 1964, là 1 trong những ngôi sao của đài TVB. Anh gây ấn tượng qua các phim như Thiên Biến, Chuyền Về Chàng Vượng, Liên Thành Quyết... Quách Tấn An đã 3 lần giành giải Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) của tại lễ trao giải thường niên TVB. Về đời tư, tài tử kết hôn với nữ diễn viên Âu Thanh Di vào năm 2006 và có 2 con chung. Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, cặp sao đã thông báo ly hôn sau 18 năm chung sống.

Quách Tấn An ly hôn bà xã diễn viên vào năm ngoái. Ảnh: HK01.

Trang Tử Tuyền sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2023. Cô đang là gương mặt được đài TVB ra sức lăng xê. Tử Tuyền có vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo dễ mến. Trong khi đó, Trần Hiểu Hoa sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2018. Người đẹp là cái tên được TVB o bế, tham gia nhiều phim truyền hình giờ vàng. Tuy nhiên, cô bị chê là "bình hoa di động", diễn xuất kém cỏi.

Trang Tử Tuyền đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 21 tuổi. Ảnh: HK01.

Trần Hiểu Hoa là Hoa hậu được TVB nâng đỡ, nhưng sự nghiệp vẫn giậm chân tại chỗ vì diễn xuất kém. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sohu, Sina