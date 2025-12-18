NSƯT Phi Điểu cấp cứu

Ngày 18/12, NSƯT Phi Điểu cho biết bà nhập viện từ 16/12 sau khi xuất hiện triệu chứng sốt cao, run rẩy kèm tụt huyết áp. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch.

Sức khỏe của NSƯT Phi Điểu dần ổn định, bà đã có thể ăn uống và trò chuyện bình thường dù vẫn còn mệt mỏi. Bà nói đây là lần hiếm hoi nhập viện cấp cứu.

“Tôi năm nay 93 tuổi mới lần đầu nhập viện cấp cứu. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cảm cúm thông thường nhưng bệnh mỗi lúc một nặng nên phải vào viện. Sau lần ốm này tôi phải chú ý sức khỏe hơn, không dám chủ quan”, nữ nghệ sĩ cho biết.

NSƯT Phi Điểu chăm hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 90.

Con trai của nữ nghệ sĩ đang công tác xa. Gia đình nhờ cháu của NSƯT Phi Điểu thay phiên chăm sóc trong thời gian bà điều trị.

Nữ nghệ sĩ có lịch quay phim ngày 20/12. Bà chia sẻ ê-kíp không liên lạc được nên bà không khỏi lo lắng. NSƯT Phi Điểu chia sẻ bà áy náy khi không thể đến ghi hình. Bà áy náy vì ảnh hưởng đoàn phim, nhưng được đạo diễn và diễn viên thông cảm. NSƯT mong được xuất viện, sớm trở lại phim trường trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933. Bà khởi đầu sự nghiệp với vai trò phát thanh viên giọng Nam Bộ tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM. Năm 68 tuổi, bà lần đầu tham gia phim ảnh với Blouse trắng. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn với những vai người bà, người mẹ, được khán giả gọi là người mẹ, người bà hiền nhất Việt Nam.

Năm 1997, nghệ sĩ Phi Điểu nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ở tuổi ngoài 90, bà vẫn miệt mài đóng phim. Dịp 2/9, bà xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma 2 của đạo diễn Trung Lùn, có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần...