Vợ chồng Justin Bieber cãi nhau to khi sinh con đầu lòng

Sau 6 năm kết hôn, vợ chồng Justin - Hailey Bieber đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024. Tuy nhiên những tin đồn hôn nhân trục trặc, tinh thần Justin bất ổn vẫn cứ bủa vây cặp đôi.

Đến nay, nam ca sĩ sinh năm 1994 tiết lộ anh và Hailey thực sự đã có 1 cuộc cãi vã lớn khi sắp lên chức bố mẹ. Điều này bắt nguồn từ mâu thuẫn của Justin và nữ hộ sinh. Nam ca sĩ cảm thấy nữ hộ sinh đã đẩy anh sang 1 bên khi anh muốn an ủi vợ đang đau đớn vì chuyển dạ. Anh hiểu nữ hộ sinh chỉ đang làm việc của mình, nhưng anh muốn có mặt ở đó bên vợ con trong giây phút quan trọng.

"Làm cha là bản năng của con người, và tôi muốn ở bên cạnh con" - Justin Bieber nói. Nam ca sĩ có thái độ gay gắt với nữ hộ sinh đến nỗi Hailey cảm thấy lo lắng. Cô yêu cầu chồng phải làm rõ mọi chuyện và xin lỗi nữ hộ sinh. Giữa họ xảy ra cuộc cãi vã. Justin Bieber đồng ý xin lỗi, giải thích rằng cảm xúc của anh đang dâng cao. Sau đó, anh yêu cầu nữ hộ sinh không được "làm mất đi khoảnh khắc làm cha của anh", đồng thời nói thêm anh cũng có trực giác tốt trong việc làm cha.

Justin Bieber tiết lộ vợ chồng anh có cuộc cãi vã lúc Hailey sắp sinh

Cuộc sinh nở của Hailey Bieber không hề dễ dàng. Cô bị rỉ nước ối ở tuần 39 và đau đẻ đến 18 tiếng. Cô chảy rất nhiều máu và không dùng phương pháp giảm đau ngoài màng cứng. Thậm chí, bà xã Justin Bieber còn hoảng loạn nghĩ mình sẽ chết. Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và tin tưởng các bác sĩ sẽ không để điều đó xảy ra.

Sau sinh, Hailey Bieber vừa vật lộn học cách thích nghi làm mẹ, vừa đối mặt với nhiều tin đồn ly hôn, bất hòa. Nữ doanh nhân thừa nhận điều đó khiến đầu óc cô rối bời, và đó là khoảng thời gian nhạy cảm nhất trong đời. Nhưng giờ đây, cô không cho phép những điều tiêu cực ảnh hưởng đến mình nữa.

Cuộc sinh nở của Hailey không hề dễ dàng

Justin Bieber gặp Hailey Baldwin lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey là fan cuồng của Justin Bieber và cả cặp đôi Jelena. Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì một tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ. Mặc dù có những tin đồn hẹn hò, cả hai đều khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Vào cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò một cách nghiêm túc hơn. Họ công khai một vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016. Trong thời gian này, Justin vẫn còn vướng bận với mối quan hệ "hợp tan" với bạn gái cũ Selena Gomez, khiến chuyện tình của anh với Hailey gặp nhiều sóng gió và áp lực từ dư luận.

Sau hai năm đường ai nấy đi, Justin và Hailey bất ngờ tái hợp vào giữa năm 2018. Mối tình lần này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài tuần sau khi quay lại, Justin đã cầu hôn Hailey. Tháng 9/2018, cả hai đã đăng ký kết hôn tại một tòa án ở New York, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức một đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina. Bất chấp những đồn đoán và ồn ào không ngớt, cả hai đang xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Justin - Hailey đã chào đón con trai đầu lòng, bé Jack Blues Bieber, vào tháng 8/2024.

Cặp đôi kết hôn năm 2018

Nguồn: Page Six