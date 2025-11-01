Thời gian gần đây, bà Trần Lam - vợ của "ông trùm" Hướng Hoa Cường và mẹ của diễn viên Hướng Tả - thường xuyên livestream hé lộ nhiều bí mật showbiz và hào môn. Mỗi lần bà livestream là đều lên hot search Weibo với loạt tiết lộ dậy sóng dân mạng.

Tring livestream mới nhất, bà Trần Lam nói cuộc sống của những mỹ nhân gả vào hào môn đều không mấy hạnh phúc. "Về cơ bản những cô gái gả vào hào môn đều không hạnh phúc, vì tôi đã thấy quá nhiều trường hợp. Những ngôi sao nổi tiếng sau khi lấy chồng giàu thì không đi làm nữa, ở nhà nhìn chồng mình có rất nhiều bồ nhí bên ngoài, nhưng minh tinh thì càng cần thể diện. Khi không còn năng lực kiếm tiền, bạn đâu thể lên tiếng, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi" - mẹ diễn viên Hướng Tả tiết lộ.

Trần Lam livestream hé lộ bí mật làm dâu hào môn

Có lần bà đã giúp đỡ 1 nữ minh tinh đi cầu xin phóng viên đừng đăng bài, chụp ảnh chồng mình ngoại tình. Cô chắn chắn đã biết chuyện chồng ngoại tình nhưng nếu bị phanh phui ra thì sẽ khó lòng sống nổi. Bà Trần Lam tiết lộ ở Hong Kong (Trung Quốc), đại gia đều để tài sản ở quỹ tín thác nên những minh tinh lấy chồng hào môn không thể lấy được tài sản, nhà, xe, khi ly hôn cũng không được chia đồng nào.

Cuối cùng, bà khuyên những minh tinh này muốn giữ chân chồng thì cần phải cùng chồng xây dựng sự nghiệp, cổ phần mỗi người một nửa, phải giúp được công việc cho anh ấy. Trần Lam khuyên phụ nữ phải có công việc riêng, có đường lui thì dù chồng có thế nào cũng không sợ nữa. "Tôi nghĩ phụ nữ vẫn phải dựa vào bản thân, tôi không nói đàn ông không đáng tin nhé, không dám đâu, nhưng phụ nữ chúng ta vẫn cần bảo vệ mình. Bạn dựa vào chồng, rời xa xã hội, nhưng tới khi chồng có sự cố, thay lòng, bạn sẽ thảm lắm. Đã xa rời thị trường công việc quá lâu thì khi quay lại rất khó, bạn phải luôn duy trì làm việc, bạn có giá trị của mình, thì không còn lo nhìn sắc mặt của chồng, tự mình có thu nhập là có chống lưng" - vợ "ông trùm" showbiz kết luận.

Chia sẻ của bà Trần Lam nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người tranh thủ "hóng thị", đồn đoán danh tính của những nữ minh tinh trong câu chuyện này. Một số người cho rằng bà Trần Lam đưa ra lời khuyên phụ nữ phải có công việc riêng là rất đúng đắn. Tuy nhiên cũng có số khác cho rằng vợ "ông trùm" giả tạo khi đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng lại "giam lỏng" con dâu Quách Bích Đình ở nhà, không cho cô làm việc.

Trần Lam là vợ "ông trùm" quyền lực của showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Trong showbiz, "lấy chồng đại gia" tượng trưng cho cái kết trong mơ của nhiều mỹ nhân hàng đầu: hôn lễ xa hoa, biệt thự triệu đô, xe sang, kim cương và cuộc đời an nhàn, có thể rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Với nhiều nữ diễn viên, cưới chồng giàu không chỉ là lựa chọn tình yêu mà còn là tấm vé bước vào giới thượng lưu, đổi lấy sự bảo đảm về địa vị và tài chính sau nhiều năm phấn đấu trong ngành giải trí khắc nghiệt.

Thế nhưng, phía sau những đám cưới bạc tỷ và nhẫn kim cương sáng chói, là một ván cược của số phận, bởi 2 chữ "đại gia" vốn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Không phải đại gia nào cũng là bến đỗ, và không phải hôn nhân hào môn nào cũng là thiên đường. Khi đế chế tài chính của người đàn ông sụp đổ hoặc vướng lao lý, người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là nạn nhân đầu tiên bị cuốn vào tâm bão. Có người bị kéo vào khủng hoảng tài chính, có người trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí phải gồng mình trả nợ thay chồng - như một bi kịch không lối thoát.

Trong giới giải trí Trung Quốc và Hàn Quốc, không ít minh tinh tưởng như đã được hưởng vinh hoa phú quý nhờ lấy chồng đại gia, nhưng rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh bẽ bàng vì cuộc hôn nhân bạc tỷ ấy. Từ Jeon Ji Hyun, Vương Diễm, Từ Hy Viên cho đến An Dĩ Hiên, họ đều là minh chứng cho câu nói đắng cay "Lấy chồng đại gia, chưa chắc đã là phúc". Vì cuộc hôn nhân hào môn, họ mang tiếng "vợ của kẻ phạm tội", "phu nhân nợ nần", "mỹ nhân gánh nợ thay chồng".