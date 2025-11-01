Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Ngày 31/10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gây rúng động mạng xã hội và showbiz Việt.

Trước đó, nữ diễn viên xây dựng hình ảnh là một nghệ sĩ, doanh nhân xinh đẹp, tốt bụng và thành đạt. Chỉ vài tiếng trước khi bị bắt, trên mạng xã hội, cô vẫn đăng tải clip chia sẻ về "hành trình cho đi" của mình.

Và có thể thấy, khoảng một tháng trở lại đây, Trương Ngọc Ánh rất hay cập nhật hình ảnh, video về các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của bản thân.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong clip cô đăng tải 9 tiếng trước.

Hình ảnh được Trương Ngọc Ánh đăng tải tối qua (30/10).

Ngày 30/10, cô còn đăng tải loạt ảnh đời thường bên bạn bè, thể hiện tinh thần lạc quan và vui vẻ. Chính những chia sẻ tích cực ấy khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi hay tin nữ diễn viên bị bắt.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng với Trương Ngọc Ánh bởi lâu nay cô luôn được xem là ngôi sao lớn của showbiz Việt.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, từng là người mẫu nổi tiếng thập niên 1990 trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Cô được biết đến qua loạt vai diễn ấn tượng trong Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát… Ngoài hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và từng đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim, giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn năm 2005 và có một con gái chung. Hai người ly hôn năm 2014. Những năm gần đây, cô gắn bó với nam diễn viên kém 14 tuổi nhưng cũng đã chia tay.