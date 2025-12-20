SOOBIN thắng lớn tại WeYoung 2025

Tối 20/10, đêm Gala trao giải WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông lẫn công chúng. Sự kiện là điểm hẹn tôn vinh những cá nhân, tập thể trẻ nổi bật, sáng tạo và truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực. Giữa không khí sôi động của đêm trao giải, hạng mục Best Fan Project đã xướng tên Dự án Fan Support cho chuỗi concert ALL-ROUNDER, mang về niềm tự hào lớn cho cộng đồng fan KINGDOM.

Khoảnh khắc FC KINGDOM được gọi tên cho hạng mục Best Fan Project. Nguồn: WeYoung

Dự án Fan Support chuỗi concert ALL-ROUNDER được đánh giá là một trong những fan project rực rỡ và quy mô nhất trong năm. Với tinh thần đồng hành cùng SOOBIN theo cách văn minh, sáng tạo và bài bản, KINGDOM đã tạo nên một "bản đồ ánh sáng" ấn tượng phủ khắp hai thành phố lớn. Hàng loạt màn hình LED, LCD xuất hiện tại sân bay, các tuyến metro, những con phố đông đúc cho đến các khu vực check-in của Trạm Thông Tin 1009, giúp hình ảnh SOOBIN được lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo khán giả.

Không chỉ dừng lại ở mặt truyền thông thị giác, các nhóm fansite trong cộng đồng KINGDOM còn đồng loạt góp mặt với dàn máy ảnh hùng hậu, ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng nhớ của chuỗi concert. Song song đó là loạt hoạt động hỗ trợ mang đậm tính nhân văn như trợ giá vé, tặng vé cho fan có hoàn cảnh khó khăn, food support, freebies, banner cũng như các khu vực hỗ trợ trải nghiệm dành cho người tham dự concert.

Tất cả những hoạt động ấy được triển khai một cách chỉn chu, xuất phát từ sự nhiệt huyết và tình cảm chân thành mà người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Quan trọng hơn, dự án còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng KINGDOM, khi mỗi cá nhân đều chung tay vì mục tiêu chung là góp phần làm nên một chuỗi concert trọn vẹn và đáng nhớ.

Ảnh: WeYoung

Tiếp nối không khí vinh danh đầy cảm xúc tại WeYoung 2025, hạng mục Iconic Concert đã chính thức gọi tên Live Concert ALL-ROUNDER của SOOBIN. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, bởi đây không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho một dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu và mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

ALL-ROUNDER là concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của SOOBIN, đồng thời đánh dấu cột mốc 14 năm bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật. Không đơn thuần là một đêm diễn âm nhạc, chương trình được xây dựng như một câu chuyện dài, nơi mỗi chương là một giai đoạn trưởng thành của nam ca sĩ. Từ những bản R&B tình cảm, pop hiện đại cho đến các thử nghiệm âm nhạc mới, concert dẫn dắt khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: có cao trào bùng nổ, có những khoảng lặng sâu lắng, và có cả những khoảnh khắc nhìn lại hành trình đã qua.

Ảnh: WeYoung

Đứng sau thành công của ALL-ROUNDER là ê-kíp sáng tạo hàng đầu, quy tụ nhiều cái tên quen thuộc với các dự án lớn của Vbiz. Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư mang đến một tổng thể sân khấu giàu tính điện ảnh, trong khi Giám đốc âm nhạc SlimV đảm nhận phần hòa âm, phối khí, giúp các ca khúc quen thuộc được khoác lên lớp áo mới. Cùng với đó, phần ánh sáng do Long Kenji thực hiện đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc thị giác ấn tượng, nâng tầm trải nghiệm concert.

Hơn 30 ca khúc được sắp xếp theo cấu trúc kể chuyện xuyên suốt, tái hiện trọn vẹn hành trình nghệ thuật của SOOBIN từ những ngày đầu cho đến hiện tại. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn, mà còn là một lát cắt cảm xúc, phản ánh sự chuyển mình về tư duy âm nhạc, phong cách biểu diễn và bản lĩnh sân khấu của nam ca sĩ.

SOOBIN đã có một năm thăng hoa khi hoạt động nghệ thuật hết công suất. Ảnh: FBNV