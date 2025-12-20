Mỹ nam Mưa Đỏ và 1 "tân binh khủng long" náo loạn WeYoung: Chiều fan đến cỡ này thì quá yêu!

Trước giờ G của sự kiện WeYoung, booth IDOL14 bất ngờ trở thành một trong những khu vực sôi động nhất khi Đình Khang và CongB cùng xuất hiện để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn hoành tráng, chính sự gần gũi và tinh thần kết nối đã khiến không gian này được yêu thích, trở thành 1 trong những hoạt động hấp dẫn tại sự kiện.

Đình Khang xuất hiện như "hoàng tử", chiều fan hết mực

Xuất hiện tại booth IDOL14, Đình Khang ghi điểm nhờ phong thái nhẹ nhàng, thân thiện và luôn chủ động tương tác với fan. Nam nghệ sĩ hào hứng pha trò, ký tặng, chụp ảnh với hâm mộ. Trong suốt thời gian có mặt tại booth, Đình Khang luôn giữ năng lượng tích cực, thoải mái chiều theo những yêu cầu đáng yêu từ fan.

Những khoảnh khắc anh cười, tạo dáng chụp ảnh hay trò chuyện ngắn gọn nhưng ấm áp nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Đình Khang tiết lộ hôm nay đã chuẩn bị 5 tiếng make up để đến Gala WeYoung. Đình Khang cũng là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong đề cử của WeYoung 2025.

Đình Khang trải nghiệm chụp photo booth tại IDOL14, chụp một phát ăn ngay

Đình Khang đu trend nhảy tóp tóp khiến fan thích thú





Đình Khang hào hứng tiết lộ đã chuẩn bị kì công khi đến WeYoung

Nguyễn Đình Khang (sinh năm 2000) là một gương mặt trẻ nổi bật, nhanh chóng ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn Tú cậu học sinh chưa tròn 18 tuổi, ngây thơ và trong sáng trong bộ phim Mưa Đỏ, đồng thời tham gia nhiều dự án đa dạng như Tử Chiến Trên Không, Tết Ở Làng Địa Ngục và Đèn Âm Hồn.

Ít ai biết rằng trước khi đến với diễn xuất, Khang đã có 10 năm theo đuổi bộ môn Taekwondo. Quãng thời gian rèn luyện ấy không chỉ mang lại cho anh thể lực vượt trội mà còn trui rèn tinh thần kỷ luật, trở thành nền tảng vững chắc giúp anh hóa thân linh hoạt và bền bỉ trong hành trình nghệ thuật.

Một số hình ảnh của Đình Khang tại sự kiện:

CONGB quá điển trai, mặt mộc đỉnh chóp!

CONGB mang đến booth IDOL14 nguồn năng lượng sôi nổi, đúng với tinh thần của một nghệ sĩ trẻ đang được đông đảo fan theo dõi. Nam ca sĩ thoải mái tương tác, pha trò và không ngần ngại nhập cuộc cùng người hâm mộ, khiến bầu không khí tại khu vực này luôn rộn ràng. Sự cởi mở và nhiệt tình của CONGB được xem là điểm cộng lớn, giúp anh tạo nên sự kết nối tự nhiên với fan.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh hay ký tặng, CONGB còn dành thời gian trò chuyện, hỏi han và ghi nhận sự ủng hộ của người hâm mộ. Sự xuất hiện của Đình Khang và CONGB đã biến booth IDOL14 thành một không gian kết nối đúng nghĩa.

CONGB được fan tặng ê hề quà tại sự kiện

CONGB lầy lội gọi kêu lô tô để nhận cơ hội giao lưu đặc biệt

CONGB là một trong những gương mặt trẻ sở hữu kinh nghiệm “chinh chiến” hiếm có khi từng tham gia loạt đấu trường quốc tế đình đám. Anh chàng xuất hiện tại Boys Planet 999, sau đó tiếp tục thử sức ở Starlight Boys và tiến thẳng vào vòng Chung kết. Tại đây, CONGB được các giám khảo quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng trình diễn chắc tay, kỹ thuật vững và khí chất sân khấu nổi bật - những yếu tố giúp anh xây dựng hình ảnh một thực tập sinh giàu tiềm năng ngay từ rất sớm.

Trở về Việt Nam, CONGB nhanh chóng chứng minh sức hút của mình khi ra mắt ca khúc “Em đợi anh lâu chưa?”, sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem và trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bằng phần nhìn cuốn hút, CONGB còn ghi dấu bởi màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại và cách kể câu chuyện cảm xúc gần gũi với khán giả.

Bước ngoặt lớn nhất đến ở Anh Trai Say Hi mùa 2, nơi CONGB có màn bứt phá rõ rệt và liên tục giữ thứ hạng cao trong bảng bình chọn mỗi tuần. Hành trình của anh được xem là một trong những điểm nhấn của mùa giải khi nhiều mentor và khán giả nhận xét CONGB là “nghệ sĩ toàn diện” - hội tụ cả giọng hát, vũ đạo, phong thái lẫn tư duy làm nghề nghiêm túc. Đây cũng là lý do CONGB đang trở thành một trong những nhân tố Gen Z đáng chú ý nhất hiện tại, với nền tảng đủ mạnh để tiến xa hơn trên bản đồ âm nhạc.

Những hình ảnh dễ thương của CONGB và fan:

Bên cạnh sự góp mặt của hai nghệ sĩ, booth IDOL14 còn gây ấn tượng với khu photobooth được đầu tư kỹ lưỡng. Khu vực này có 2 máy photobooth, mỗi máy sở hữu 26 frame idol khác nhau, cho phép người tham gia tự do lựa chọn. Fan có thể chụp ảnh cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn, đặc biệt số lượng ảnh in ra không giới hạn. Fandom zone cũng chuẩn bị sẵn nhiều phụ kiện như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người tham gia dễ dàng tạo dáng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh việc vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức.



