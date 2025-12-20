Trọn vẹn thông tin trước giờ Gala WeYoung 2025 “lên đèn”: Hội "lên đồ" đến chơi gì, xem gì cho đã?

Sau nhiều ngày mong chờ, tối nay 20/12, Gala WeYoung 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Trải qua giai đoạn bình chọn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng trẻ, Gala WeYoung được chờ đợi không chỉ bởi kết quả vinh danh mà còn vì không khí lễ hội cực sôi động, náo nhiệt ngay giữa trung tâm thành phố.

Có thể nói, WeYoung 2025 là nơi quy tụ các xu hướng mới mẻ trong nhiều lĩnh vực nổi trội được người trẻ quan tâm, như thời trang, không gian & sự kiện giải trí… Chính bởi vậy mà Gala WeYoung 2025 còn có những hoạt động mang tính phá cách, sáng tạo đậm chất tinh thần người trẻ.

Cùng điểm qua những điều hấp dẫn nhất sẽ có tại GALA WeYoung 2025 hôm nay nhé!

Check-in “tẹt ga” với các booth IDOL14, khui “sít rịt” giao lưu thần tượng

Các khu trải nghiệm hoạt động của nhiều nhãn hàng trước thềm Gala WeYoung sẽ diễn ra từ chiều ngày 20/12. Các không gian như fandom zone, KAM Booth cùng một số hoạt động bên lề khác thu hút sự quan tâm của người trẻ. Tại đây sẽ được bố trí photoframe kết hợp cùng các fandom quốc nội, tạo nên không gian đậm chất idol.

Khu vực này có 2 photobooth, mỗi máy có 26 frame idol khác nhau để fan thoải mái lựa chọn. Người tham gia có thể chụp cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn, số lượng ảnh in ra không giới hạn. Ngoài ra, fandom zone còn chuẩn bị sẵn nhiều phụ kiện như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người chụp dễ dàng tạo dáng và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm Gala WeYoung.

Chưa dừng lại ở đó, ở khu vực góc trái của sự kiện còn có khu trưng bày văn hoá thần tượng quốc nội, nơi giới thiệu các fan project do fandom tự thực hiện. Mỗi góc trang trí đều thể hiện rõ tinh thần của từng fandom.

Bên trong trưng bày nhiều món quà fan tự tay chuẩn bị như búp bê, goods, slogan, vật phẩm đại diện của idol hoặc fandom, thậm chí là những món quà để gửi tặng idol hoặc chia sẻ cho các fan khác. Không gian mang đậm màu sắc thần tượng khiến khu vực này liên tục có người dừng lại tham quan, chụp ảnh.

Đặc biệt hơn, người hâm mộ sẽ có cơ hội được tham gia fan meeting ngay trên phố đi bộ, giao lưu cùng với CONGB tại booth IDOL14.

Sân khấu “xập xình”, dàn line-up siêu cháy

Từ 20h00 đến 23h00, Gala WeYoung 2025 bước vào phần quan trọng nhất với lễ vinh danh và trao giải. Đây là thời điểm các hạng mục của WeYoung 2025 chính thức được công bố, ghi nhận những gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu đã tạo được dấu ấn nổi bật trong cộng đồng suốt một năm qua.

Theo những hình ảnh được hé lộ, sân khấu được đặt ngay giữa trục chính phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên một không gian mở cực trẻ trung. Xung quanh khu vực sân khấu là đại lộ ánh sáng, nơi trưng bày các fan project đến từ cộng đồng người hâm mộ dành cho các nghệ sĩ và đề cử tham gia WeYoung 2025. Các fanproject này góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội rõ nét, đồng thời thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với sự kiện.

Không chỉ có sân khấu xịn xò, dàn nghệ sĩ và các tiết mục trong đêm Gala WeYoung 2025 cũng hứa hẹn sẽ mang đến một buổi tối bùng nổ, đáng nhớ. Những cái tên nổi bật đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc và cá tính sáng tạo như Bảo Anh, (S)TRONG Trọng hiếu, Kai Đinh, GDUCKY, Pia Linh,... sẽ cùng hội tụ, đem đến những bản mashup cực hot với giới trẻ hiện nay.

Cùng với đó là sự dẫn dắt của 2 MC quen mặt Khánh Vy - Ninh Anh Bùi (Ninh Dương Story) khiến công chúng “đứng ngồi không yên”, đếm ngược đến giờ G đêm Gala.

Hệ thống giải thưởng và vinh danh

Năm nay, hệ thống giải thưởng của WeYoung trải dài khắp các lĩnh vực - từ những gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng, đến đời sống văn hóa, giải trí và những trải nghiệm hàng ngày mà người trẻ quan tâm.

Hạng mục Young ID tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Tại Gala WeYoung 2025, 20 đề cử Young ID sẽ được vinh danh trên sân khấu. Trong đó sẽ đặc biệt có top 5 đề cử được cộng đồng bình chọn và top 5 đề cử cho Hội Đồng Thẩm Định lựa chọn.

Hạng mục IDOL14 - tôn vinh các nghệ sĩ trẻ tài năng, cộng đồng fan nhiệt huyết và những sự kiện âm nhạc bùng nổ, phản ánh đời sống âm nhạc sôi động của giới trẻ Việt Nam. Đây là nơi ghi nhận nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ và sức mạnh đoàn kết của các fandom.

IDOL14 bao gồm 4 hạng mục giải thưởng, và mỗi hạng mục đều có Top 1 do cộng đồng fan bình chọn, biến đây thành "cuộc chiến" thú vị giữa các fandom, nơi người hâm mộ trực tiếp thể hiện tình yêu, sự ủng hộ và sức mạnh đoàn kết cho thần tượng. Hệ thống hạng mục giải thưởng IDOL14 bao gồm: Best Fandom Forever, Best Fan Project, Young Rising Artist, Iconic Concert.

Hạng mục Young Slang mang đến bức tranh sinh động về cách giới trẻ Việt Nam giao tiếp, sáng tạo và truyền cảm hứng thông qua ngôn ngữ. Danh sách 20 từ khóa nổi bật năm 2025 không chỉ phản ánh những xu hướng, tiếng lóng được yêu thích, mà còn hé lộ cách người trẻ định hình văn hóa, kết nối cộng đồng và thể hiện cá tính riêng. Đây là một hạng mục ghi nhận sức sáng tạo, sự linh hoạt và tinh thần trẻ trung trong đời sống ngôn ngữ của giới trẻ.

Hạng mục Super Brand For The Youth tôn vinh những thương hiệu chinh phục giới trẻ bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng và chuẩn gu. Đây là nơi ghi nhận những thương hiệu tạo ảnh hưởng tích cực, định hình phong cách và trải nghiệm hàng ngày của giới trẻ Việt Nam.

Hệ thống giải thưởng gồm 5 hạng mục nhỏ, mỗi hạng mục sẽ do Hội Đồng Thẩm Định lựa chọn ra Top 5 đề cử nổi bật, với Top 1 được công bố tại đêm Gala WeYoung, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lòng người trẻ.

Còn chần chờ gì mà không ra ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng tận hưởng không khí siêu trẻ trung, sôi động này!

Ngoài ra, tất cả những diễn biến của đêm Gala WeYoung sẽ được phát trực tiếp (livestream) trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp. Chi tiết TẠI ĐÂY.

Được thành lập năm 1731 tại Solingen, Đức, ZWILLING là một trong những thương hiệu đồ dùng bếp lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Trải qua gần 300 năm phát triển, ZWILLING không ngừng hoàn thiện nghệ thuật chế tác dựa trên ba giá trị cốt lõi: chính xác – bền bỉ – chuẩn mực. Thông qua hệ sinh thái đồ dùng bếp cao cấp – từ dao rèn Đức, nồi gang Pháp STAUB đến các giải pháp bếp hiện đại – ZWILLING đại diện cho một phong cách sống nơi chất lượng không thỏa hiệp, thiết kế tinh giản và giá trị sử dụng vượt thời gian. Tại Việt Nam, ZWILLING mang tinh thần bếp chuẩn Âu đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các cửa hàng chính hãng tại TP.HCM (Crescent Mall & Estella Place) và Hà Nội (Lotte Liễu Giai), cùng hệ sinh thái online chính thức và fanpage Facebook, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, thông tin và dịch vụ tư vấn từ thương hiệu.