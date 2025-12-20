Xem livestream Gala WeYoung 2025 tối nay ở đâu?

Chiều tối 20/12, Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), hứa hẹn sẽ là sự kiện giới trẻ sôi động nhất cuối tuần này.

Mang tinh thần "đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ", hành trình WeYoung nói chung và đêm Gala nói riêng là nơi tôn vinh những người trẻ xuất sắc, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực.

Các tiết mục trong đêm Gala sẽ quy tụ hàng loạt gương mặt trẻ và đầy triển vọng. Siêu thảm đỏ với sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, KOL và những cái tên nổi bật ở lĩnh vực đời sống - xã hội cũng không thể bỏ qua.

Sáng 20/12, các nghệ sĩ tập dượt cho đêm gala (Ảnh: Viết Thanh)

Thảm đỏ sẽ bắt đầu từ 16h00 đến 19h00. Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 sẽ chính thức bắt đầu vào 19h45 ngày 20/12/2025.

Ngay lúc này, nhiều người đang có chung 1 thắc mắc: Đêm Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp ở đâu?

Tất cả những diễn biến của đêm Gala WeYoung sẽ được phát trực tiếp (livestream) trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp. Cụ thể như sau:

- Facebook: WeChoice, Kenh14, Soha, Cafebiz, Afamily, Gamek, Genk, Đi soi sao đi, AutoPro, KingLive, Welax, Vẫn là Welax nhưng chỉ có clip tự đóng, Mutex, Kenh14 Special, Here We Go, Kenh14 Food, Kenh14 Girly, Welearn (CafeBiz), CafeF Bất động sản, Soha Đời sống, Soha Giải trí, Soha Khám Phá - YouTube: WeChoice, Kenh14 News, Afamily Special, KingLive, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Welax Official. - TikTok: WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, KingLive.

Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung như một sân chơi dành cho những giá trị trẻ trung, hiện đại và phản ánh đúng nhịp đập văn hóa của người trẻ Việt.

Năm 2025, WeYoung bao gồm nhiều hạng mục trải dài trên các lĩnh vực quen thuộc với giới trẻ: Young ID, Next Gen CEO, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth. Mỗi hạng mục không chỉ phản ánh thị hiếu, sở thích của người trẻ mà còn cho thấy cách họ tạo ra, dẫn dắt và lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Khu vực IDOL14 được trang hoàng hoành tráng, thu hút mọi người check-in (Ảnh: Viết Thanh)

Về tiêu chí vinh danh và trao giải, hạng mục Young ID vinh danh 10 đề cử chiến thắng, trong đó gồm: 5 đề cử được Hội đồng Thẩm định WeYoung lựa chọn và 5 đề cử có số lượng bình chọn cao nhất trên Website chính thức. Kết quả hạng mục IDOL14 được dựa trên 100% số lượng bình chọn của độc giả trên Website chính thức. Và các hạng mục còn lại sẽ được HĐTĐ trực tiếp đánh giá và lựa chọn, kết hợp với số liệu chuyên môn từ các tổ chức social listening uy tín.