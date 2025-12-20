Tư liệu quý: Ninh Anh Bùi “tập sự MC” dưới sự kèm cặp của Khánh Vy tại tổng duyệt gala WeYoung 2025

Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa, gala WeYoung 2025 sẽ chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 20/12. Bên cạnh sự chú ý dành cho các đề cử, khách mời hay nghệ sĩ trình diễn, cư dân mạng còn dành nhiều quan tâm cho bộ đôi MC sẽ dẫn dắt xuyên suốt, đảm bảo nhịp điệu của chương trình.

Và cặp đôi chịu trách nhiệm cho trọng trách này chính là MC Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi.

Tối muộn ngày 19/12 vừa qua, cả hai đã tập dượt, thảo luận kịch bản và cách dẫn với nhau ngay tại khu vực tổ chức gala.

Ninh Anh Bùi và MC Khánh Vy tập dượt cho gala WeYoung (Nguồn: Xuân Thịnh)

Theo ghi nhận của chúng tôi, vì lần đầu thử sức với vai trò MC một sự kiện lớn như thế này, Ninh Anh Bùi hào hứng nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Trong khi đó, Khánh Vy với kinh nghiệm dày dặn của mình đã nghiêm túc mở “lớp bổ trợ” cấp tốc, chỉ cho Ninh Anh Bùi một số bí kíp của mình.

Sau khi pha trò lấy bình tĩnh, MC Khánh Vy chỉ cho Ninh Anh Bùi rằng khi dẫn, có thể nhấn nhá vào những tính từ để khán giả có thể cảm nhận cùng mình. Sự tương tác giữa hai người mang lại cảm giác thoải mái, đúng chất những người trẻ đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển.

Về phần Ninh Anh Bùi, anh cho biết sau khi nhận lời làm MC cho gala WeYoung 2025, anh chàng tự lên mạng search, tìm hiểu thêm về công việc mà mình sắp đảm nhận để học hỏi.

Nguyễn Tùng Dương cũng xuất hiện trong clip hậu trường này song chỉ làm cameo. Trong khi MC Khánh Vy và Ninh Anh Bùi trao đổi thì Dương tất bật hỗ trợ, một tay tập trung quay clip, một tay cầm đèn điện thoại chiếu sáng. Quá là tinh tế luôn!

Nguyễn Tùng Dương

Ninh Anh Bùi là TikToker và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên MXH. Anh sinh năm 1994, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh. Anh được biết đến rộng rãi nhờ các video đời thường, duyên dáng, hài hước và những clip chia sẻ cuộc sống cùng người bạn đời lâu năm Nguyễn Tùng Dương (nickname “Âm iu ơi”, sinh 1997), tạo nên hiện tượng mạng xã hội được gọi chung là “chú Ninh - anh Âm”.

Hiện tại, tài khoản của Ninh Anh Bùi trên TikTok thu hút 1,4 triệu người theo dõi, với video thường xuyên đạt hàng triệu view. Trước khi nổi tiếng với vai trò sáng tạo nội dung, anh từng là nhân viên văn phòng và kinh doanh homestay tại Hạ Long.

Tại WeChoice Awards 2024, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương được vinh danh ở nhóm đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area.

Cặp đôi tại tổng duyệt gala WeYoung vào tối 19/12 (Ảnh: Thái Châu)

Khánh Vy có tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999, đến từ Nghệ An. Cô từng là “hiện tượng mạng” khi clip nói được 7 thứ tiếng viral trên MXH. Tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao, cô nhanh chóng bước vào lĩnh vực truyền hình với vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình lớn, sự kiện song ngữ và các cuộc thi sắc đẹp.

Không dừng lại ở đó, Khánh Vy còn là một content creator nổi bật với hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu. Khánh Vy cũng chính là MC thảm đỏ tại WeChoice Awards 2024.

MC Khánh Vy (Ảnh: FBNV)

Cùng chờ xem màn "song kiếm hợp bích" của MC Khánh Vy và Ninh Anh Bùi!