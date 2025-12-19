Chuyện gì đang xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thềm Gala WeYoung?

Chiều 19/12, một góc khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi quy tụ đông đảo bạn trẻ đến tham gia, “hòa mình” vào các khu trải nghiệm hoạt động của nhiều nhãn hàng trước thềm Gala WeYoung sẽ diễn ra vào tối 20/12. Các không gian như fandom zone, KAM Booth cùng một số hoạt động bên lề khác thu hút sự quan tâm của người trẻ, biến buổi chiều cuối tuần tại phố đi bộ thành điểm hẹn sôi động, rộn ràng hơn thường ngày.

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều bạn trẻ đã lên đồ chỉn chu, makeup xinh xắn để đến chụp photobooth cùng thần tượng tại khu vực fandom zone. Đây là nơi được bố trí photoframe kết hợp cùng các fandom quốc nội, tạo nên không gian đậm chất idol.

Đông đảo bạn trẻ lên đồ ghé khu vực fandom zone.

Khu vực này có 2 photobooth, mỗi máy có 26 frame idol khác nhau để fan thoải mái lựa chọn. Người tham gia có thể chụp cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn, số lượng ảnh in ra không giới hạn. Ngoài ra, fandom zone còn chuẩn bị sẵn nhiều phụ kiện như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người chụp dễ dàng tạo dáng và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm Gala WeYoung.

Không gian được trang trí theo phong cách thần tượng, màu sắc bắt mắt, nhanh chóng trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ ghé phố đi bộ trong buổi chiều tối cuối tuần.

Đông đảo bạn trẻ cho biết rất yêu thích các hoạt động ở fandom zone.

Chưa dừng lại ở đó, ở khu vực góc trái của sự kiện còn có khu trưng bày văn hoá thần tượng quốc nội, nơi giới thiệu các fan project do fandom tự thực hiện. Mỗi góc trang trí đều thể hiện rõ tinh thần của từng fandom.

Bên trong trưng bày nhiều món quà fan tự tay chuẩn bị như búp bê, goods, slogan, vật phẩm đại diện của idol hoặc fandom, thậm chí là những món quà để gửi tặng idol hoặc chia sẻ cho các fan khác. Không gian mang đậm màu sắc thần tượng khiến khu vực này liên tục có người dừng lại tham quan, chụp ảnh.

Khu vực góc trái của sự kiện còn có khu trưng bày văn hoá thần tượng quốc nộI, nơi giới thiệu các fan project do fandom tự thực hiện.

Phương Ly (19 tuổi, TP.HCM) cho biết cô biết đến hoạt động này thông qua các thông tin về sự kiện WeYoung trên mạng xã hội. Cô bạn cũng tham gia vote cho Dopamine - FC chính thức của ca sĩ Dương Domic trong hạng mục Best Fandom Forever: “Mình biết thông tin qua fanpage WeYoung, thấy có frame của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là thần tượng của mình nên quyết định đến chụp. Hôm nay cuối tuần nên khá đông, mình thấy ở đây có nhiều trai xinh gái đẹp chờ đến lượt chụp hình và mình cũng không ngoại lệ. Đang rất háo hức ạ”

Khi cầm trên tay những tấm ảnh vừa in xong, Phương Ly chia sẻ cảm giác vui và hào hứng vì ảnh chụp xinh, lại có frame idol mình yêu thích.

Trong khi đó, Ngọc Ly và Hạnh Hân (21 tuổi, TP.HCM) cho biết cả hai quen nhau ngay tại photobooth khi cùng thần tượng chung một nam nghệ sĩ.

“Chúng mình đều là fan của Rhyder và có tham gia vote cho Flash - FC chính thức của nghệ sĩ RHYDER ở Best Fandom Forever. Trải nghiệm này khá vui, vừa có thêm kỷ niệm, lại còn quen thêm bạn mới", cả hai chia sẻ.

Tương tự, Như Thanh và Ngọc Kim (cùng 18 tuổi) biết đến fandom zone thông qua Threads khi thấy cộng đồng fan chia sẻ rôm rả. Cả hai nhanh chóng ghé qua chụp photobooth, check-in cùng thần tượng và hào hứng cầm trên tay tấm ảnh vừa được in ra.

Như Thanh và Ngọc Kim (ngoài cùng góc trái) và nhóm bạn.

Cô bạn này cho biết đi qua và thất rất ấn tượng với hoạt động nên đã ghé checkin liền.

Một số bạn trẻ khác cho biết họ chỉ tình cờ đi dạo phố đi bộ, thấy không gian trang trí đẹp mắt, lại được chụp ảnh cùng thần tượng nên ghé vào trải nghiệm và “không ngờ lại vui đến vậy”.

Bên cạnh các hoạt động dành cho fandom, chuỗi khu trải nghiệm của các nhãn hàng cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc trước thềm Gala WeYoung. Mỗi không gian mang một màu sắc riêng, từ hiện đại, trẻ trung cho đến những giá trị truyền thống được kể lại theo cách gần gũi hơn với giới trẻ.

Một trong những điểm dừng chân thu hút sự chú ý là Cà phê 3T là một trong những điểm dừng chân để lại nhiều ấn tượng với giới trẻ. Không chỉ đơn thuần là một quán cà phê, 3T chinh phục Gen Z bằng hành trình lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt. Bên cạnh đó, KAM Booth x ZWILLING cũng thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm. Tại booth, người tham gia có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc check-in và nhận những phần quà từ thương hiệu. Không gian trải nghiệm kết hợp giữa hoạt động tương tác và hình ảnh trực quan, giúp nhiều bạn trẻ dễ dàng dừng lại, chụp hình và chia sẻ kỷ niệm cùng bạn bè ngay tại sự kiện.

Các hoạt động của nhãn hàng tại sự kiện.

Trong khi đó, La Vie mang đến một sắc thái nhẹ nhàng hơn với thông điệp “Chút Yên cho nhịp sống hiện đại”. Hơn 30 năm đồng hành cùng người Việt, La Vie theo đuổi tinh thần “Yên” như một cách tái tạo năng lượng tích cực giữa nhịp sống không ngừng chuyển động. Không cổ vũ việc rời xa đời sống năng động, La Vie đưa những điều tốt lành của thiên nhiên vào từng khoảnh khắc thường nhật, để mỗi khoảng nghỉ ngắn trở thành điểm chạm giúp cân bằng thân - tâm - trí.

Sự góp mặt của các thương hiệu với những cách tiếp cận khác nhau đã góp phần làm nên bức tranh trải nghiệm đa dạng, khiến không khí trước thềm Gala WeYoung trở nên sôi động, gần gũi và giàu cảm xúc hơn với giới trẻ.

Sự xuất hiện của các nhãn hàng với những không gian trải nghiệm đa dạng đã góp phần làm nên không khí sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, biến buổi chiều cuối tuần trước thềm Gala WeYoung thành điểm hẹn vừa vui, vừa giàu cảm xúc cho giới trẻ.

10 năm qua, Cà Phê Trứng 3T vẫn chọn cách "giữ nhiệt di sản Việt" bằng vị cà phê trứng đậm đà cùng trải nghiệm văn hoá gần gũi. Tự hào đồng hành cùng WeYoung 2025, 3T mang tinh thần "1 Thập Kỷ Trọn Vị Di Sản Việt" hoà vào dòng chảy văn hóa trẻ hôm nay, cùng WeYoung Awards 2025 lan toả giá trị văn hoá này và cùng tạo nên những trải nghiệm đậm chất riêng đáng nhớ.