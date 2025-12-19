Bà xã Quang Hải gây chú ý với màn dạy con “cứng” nhưng hiệu quả bất ngờ, lộ nghi vấn mang thai lần 2 với vòng 2 lùm lùm

Chu Thanh Huyền - bà xã của cầu thủ Quang Hải, mới đây lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường giữa cô và bé Lido. Tuy chỉ là tình huống rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng cách xử lý và dạy con của Chu Thanh Huyền lại khiến nhiều người xem xong phải "gật gù" công nhận vừa lạ vừa hiệu quả.

Trong đoạn clip được chia sẻ, khi đang bế con trên tay, bé Lido bất ngờ có hành động tác động vào mặt mẹ. Thay vì la mắng hay ngăn cản theo cách quen thuộc, Chu Thanh Huyền lập tức phản ứng theo một cách không ai ngờ tới: Cô làm y hệt hành động đó với con, đồng thời nhẹ nhàng nói rằng: "Con cũng làm đau mẹ như thế mà" .

Không quát tháo, không cáu gắt, chỉ là một hành động mô phỏng kèm lời giải thích ngắn gọn, nhưng lại khiến bé Lido hiểu ra vấn đề ngay tức thì. Sau lần đó, cậu bé không còn quấy khóc hay có những hành động tương tự với mẹ.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều bình luận trái chiều nhưng phần lớn đều là sự công nhận. Nhiều cư dân mạng cho rằng Chu Thanh Huyền khá "cứng" trong cách dạy con, dám áp dụng phương pháp cho con "tự cảm nhận" để hiểu đúng - sai.

Đây là kiểu dạy con rất hiệu nghiệm nhưng không phải bà mẹ nào cũng đủ bình tĩnh và bản lĩnh để làm, nhất là với những em bé còn rất nhỏ. Không ít người còn nhận xét rằng cách dạy này giúp trẻ sớm hiểu được cảm xúc của người khác và học cách kiểm soát hành vi của mình.

Khoảnh khắc Chu Thanh Huyền dạy bé Lido khiến ai xem cũng phải gật gù.

Thực tế, Chu Thanh Huyền từ trước đến nay vẫn được biết đến là bà mẹ khá khéo léo trong việc nuôi dạy con. Ngoài việc nghiêm khắc đúng lúc, cô cũng thường xuyên trò chuyện, giải thích cho bé hiểu hành động nào là đúng, hành động nào có thể làm người khác đau. Cô ưu tiên sự nhất quán trong cách dạy, không nuông chiều quá mức nhưng cũng không tạo áp lực nặng nề cho con, giúp bé phát triển tự nhiên cả về cảm xúc lẫn hành vi.

Không chỉ chú ý đến cách dạy con, dân tình còn tinh ý nhận ra trong clip, vòng hai của bà xã Quang Hải trông "lùng bùng" hơn bình thường. Từ đó, nhiều nghi vấn cho rằng Chu Thanh Huyền có thể đang mang thai lần hai. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ người trong cuộc, nhưng chi tiết này vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán và gửi lời chúc tới gia đình nhỏ của nam cầu thủ.

Chu Thanh Huyền và Quang Hải chính thức về chung một nhà vào khoảng tháng 4/2024 sau một thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Con trai đầu lòng của cặp đôi – bé Lido chào đời vào đầu năm 2024, trở thành niềm hạnh phúc lớn của cả hai.

Từ khi lên chức bố mẹ, Quang Hải và Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, cho thấy hình ảnh một gia đình trẻ hạnh phúc và ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.