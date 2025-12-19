Bỏ vài ly trà sữa mỗi tháng, cuối năm có vàng trong tay

Trước đây, tích lũy vàng từng được xem là “thói quen tài chính quốc dân”, có tiền dư là mua một chỉ, nửa chỉ cất đi để dành. Thế nhưng hiện nay, khi giá vàng biến động gần như theo từng ngày, việc mua vàng không còn đơn giản, bởi để sở hữu một lượng nhỏ cũng phải bỏ ra khoản tiền có khi ngang, thậm chí hơn cả tháng lương, khiến nhiều người phải dè chừng mỗi lần xuống tiền.

Với sinh viên, người mới đi làm và nhóm lao động thu nhập trung bình, mua vàng dần từ chuyện “cân nhắc” trở thành… chùn bước. Không phải không muốn, mà là khó theo kịp mặt bằng giá, nhất là khi chỉ nhìn bảng giá mỗi sáng cũng đã thấy “choáng”, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, thuê nhà, ăn uống đều tăng.

Dù vậy, nhu cầu nắm giữ vàng chưa bao giờ mất đi. Bởi đó là cảm giác “chắc tay” và an tâm mà kim loại quý này mang lại. Chỉ có điều, vàng đang dần rời khỏi vị thế tài sản tích lũy quen thuộc để trở thành mục tiêu xa xỉ với không ít người, khi cảm giác “muốn mà không với tới” ngày càng hiện rõ.

Đi làm cả tháng, dư được bao nhiêu để nghĩ tới chuyện mua vàng?

Thanh Hiền (SN 1999, Hà Nội) đang là một nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng chia sẻ: “Những năm trước khi giá vàng ở mức 5 - 6 triệu đồng/chỉ thì cứ vài tháng mình lại trích lương để mua vàng cất đi, phòng khi có việc cần dùng. Cứ vậy, mỗi năm mình cũng để dành dụm được vài chỉ vàng. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, đặc biệt trong năm nay, giá vàng tăng mạnh, liên tục ở mức 14 - 15 triệu đồng/chỉ, thực lòng mình không thể mua nổi vì vượt quá cả thu nhập cá nhân”.

Cũng tương tự, Tuyết Nga (SN 1996, TP.HCM) bày tỏ cô bạn vừa tiếc nuối, vừa loay hoay vì đã không quyết đoán mua vàng tích trữ từ sớm. Giờ giá vàng lên cao, dù rất muốn nhưng Tuyết Nga không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Hồi trước mình không có thói quen mua vàng, chủ yếu bỏ ống heo tiết kiệm tiền mặt. Nhưng sau khi thấy bạn bè chia sẻ, mình cũng tìm hiểu và có nhu cầu tích vàng. Tuy nhiên có vẻ đã muộn để bắt đầu… Vì giá vàng hiện tại cao hơn những gì mình tưởng. Với mức lương cơ bản 10 triệu đồng, thực sự việc tích vàng với mình dần trở nên xa vời”, Tuyết Nga nói.

Có thể nói, đây cũng là tâm trạng chung của nhiều người trong thời điểm thị trường vàng biến động mạnh. Mua một chỉ thì quá sức, mua nửa chỉ vẫn là khoản tiền lớn, còn nếu không mua thì lại có cảm giác “mỗi ngày trôi qua là một ngày mình chậm hơn giá vàng”.

Nhiều bạn trẻ dù muốn mua vàng để tích luỹ nhưng cảm thấy một chỉ thì quá sức, nửa chỉ vẫn là khoản tiền lớn (Ảnh minh hoạ)

Chính sự lúng túng này khiến nhiều người, đặc biệt là người trẻ, rơi vào trạng thái đứng ngoài cuộc. Thu nhập chưa cao, chi tiêu cố định nhiều, áp lực tiết kiệm luôn song hành với nhu cầu sống. Mua vàng trong hoàn cảnh ấy, trở thành thứ gì đó rất muốn có nhưng khó chạm tới.

Mặc dù họ vẫn theo dõi giá vàng mỗi ngày, bàn luận về vàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể hành động. Mỗi lần định tích lũy, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: “Mua bao nhiêu bây giờ là hợp lý?”. Và khi không có câu trả lời, lựa chọn an toàn nhất lại là… chưa mua, chuyện tích luỹ vì thế trở thành một ý định dang dở.

“Ngoài công việc giờ hành chính, mình còn làm thêm 1 công việc freelance để cố gắng nâng tổng thu nhập cả tháng. Tuy nhiên trung bình cũng chỉ khoảng 13 triệu đồng/tháng mà giờ giá vàng đã vượt ngưỡng đó, chắc phải tích gần nửa năm mới đủ tiền mua 1 chỉ. Nhiều khi nghĩ nản lắm vì không biết phải làm gì. Đã vậy còn sắp Tết, rất nhiều khoản cần chi tiêu nên càng không dư dả để có thể mua vàng bây giờ”, Tuyết Nga chia sẻ thêm.

Không cần 15 triệu vẫn mua được vàng: Cách tích lũy từ chi tiêu nhỏ

Khi thu nhập không theo kịp đà tăng của giá vàng, nhiều người trẻ buộc phải thay đổi tư duy tích lũy. Thay vì cố mua những lượng vàng lớn, họ ưu tiên các lựa chọn vừa túi tiền, dễ xoay xở và linh hoạt hơn trong chi tiêu hằng ngày.

Tích lũy vì thế không còn đơn thuần là cất giữ cho một tương lai xa, mà cần đáp ứng được nhu cầu trước mắt. Có thể mua khi còn dư tiền, dùng làm quà trong những dịp cần thiết và vẫn giữ được giá trị khi cần bán lại. Với người trẻ, tích lũy “đúng” không chỉ nằm ở con số, mà còn ở khả năng chủ động và linh hoạt trong dòng tiền.

Họ bắt đầu tìm đến các sản phẩm vàng bản vị nhỏ được xem là phương án phù hợp với túi tiền của mình.

Theo thời giá hiện tại, thay vì phải chi hơn 15 triệu đồng để mua một chỉ vàng 9999 hoặc SJC, với miếng vàng 0,1 chỉ, người trẻ chỉ cần khoảng 1,5 triệu đồng là đã có thể sở hữu vàng. Số tiền bỏ ra không quá lớn, phù hợp hơn với thu nhập và khả năng tích lũy theo từng tháng.

Dù giá trị nhỏ, nhưng tính tiện dụng của những miếng vàng này lại rất cao. Có thể để dành dần, hoặc dùng làm quà cưới hỏi, mừng đám tiệc, đầy tháng… những dịp mà vàng luôn được xem là món quà mang ý nghĩa tài lộc, được cả người trao lẫn người nhận ưa chuộng.

Quan trọng hơn, khi cần thiết, giá trị của vàng vẫn có thể quy đổi theo giá vàng nhẫn tròn trên thị trường, giúp người mua yên tâm hơn về tính thanh khoản.

Không ít bạn trẻ cho rằng với con số này, chỉ cần tiết kiệm vài ly trà sữa trong một tháng là đã có thể mua được 0,1 chỉ vàng mỗi tháng. Mỗi lần mua là một khoản nhỏ, không làm xáo trộn chi tiêu, nhưng cộng dồn theo thời gian vẫn tạo ra cảm giác an tâm và chủ động về tài chính.

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm vàng 999.9 lấy cảm hứng từ bộ tứ biểu trưng: Tùng - Cúc - Trúc - Mai mang đến hình ảnh trọn vẹn của bốn mùa thịnh vượng cùng thông điệp về sự bền vững, viên mãn và hanh thông trong cuộc sống (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Thấu hiểu được nhu cầu của người trẻ, lao động có thu nhập cơ bản, Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang triển khai thử nghiệm một số sản phẩm tích lũy bản vị nhỏ tại hệ thống cửa hàng, trước khi dự kiến mở bán chính thức trên toàn hệ thống từ ngày 1/1/2026. Trong đó, sản phẩm Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Ghi nhận tại cửa hàng cho thấy, dù mới trong giai đoạn bán thử nghiệm, Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đã khiến nhiều người tìm đến hỏi mua, thậm chí có thời điểm khách xếp hàng dài chờ. Phần lớn người mua là những bạn trẻ mới ra trường, đi làm lâu năm nhưng thu nhập cơ bản, người lao động phổ thông,...những người nghĩ đến việc mua vàng miếng nhưng ngày càng khó sở hữu.

Với trọng lượng chỉ 0,1 chỉ, sản phẩm giúp việc mua vàng không còn là quyết định quá nặng nề về tài chính. Người mua có thể tích lũy từng chút một, mua khi có tiền dư, thay vì phải chờ đủ tiền cho một chỉ vàng trọn vẹn. Ngoài tích lũy cá nhân, đây còn được lựa chọn cho nhiều mục đích khác như quà cưới, quà đầy tháng, thôi nôi,... những dịp cần một món quà vừa có giá trị, vừa gọn nhẹ và vẫn “sang - xịn - đẹp”.