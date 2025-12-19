Giải mã chiếc nhẫn "phong thuỷ" của HLV Kim Sang-sik: Có liên quan gì đến cú lội ngược dòng "điên rồ" nhất?

Dư âm chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam tiếp tục khiến người hâm mộ vui mừng và tự hào. Những hình ảnh và chi tiết thú vị về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vẫn đang được chia sẻ rầm rộ.

HLV Kim Sang-sik được học trò tung lên ăn mừng (Ảnh: Hải Đăng)

Mới đây, hình ảnh HLV Kim Sang-sik xuất hiện bên đường biên với chiếc nhẫn màu đen đeo ở ngón tay út khiến không ít khán giả tò mò.

Theo chia sẻ trên kênh Vlog Minh Hải, khi được hỏi, HLV Kim tiết lộ đây là chiếc nhẫn may mắn của ông. Vì vậy nhiều người cho rằng trong trận đấu căng thẳng như Chung kết SEA Games, ông muốn củng cố thêm sự thoải mái và tự tin.

Ở phía dưới đoạn clip cận cảnh chiếc nhẫn, cư dân mạng còn nửa đùa nửa thật rằng phải mua chiếc nhẫn như thầy Kim để đeo lấy may.

Cận cảnh chiếc nhận của HLV Kim Sang-sik (Ảnh chụp màn hình/ @vlogminhhai)

Trong thực tế, việc đàn ông đeo nhẫn đen ở ngón tay út không có một ý nghĩa duy nhất hay quy ước nào. Nó thường được hiểu theo biểu tượng xã hội - cá tính - văn hóa hiện đại, tùy bối cảnh.

Trong cách nhìn biểu tượng phổ biến hiện nay, ngón tay út thường gắn với sự độc lập, tư duy riêng và cái tôi không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực quen thuộc. Khi kết hợp với màu đen - gam màu đại diện cho sự điềm tĩnh, kín kẽ và quyền lực - chiếc nhẫn thường được hiểu như một cách khẳng định bản lĩnh cá nhân theo hướng tối giản.

Đặt chi tiết này vào hình ảnh HLV Kim Sang-sik, nhiều người dễ liên tưởng đến phong thái huấn luyện của ông: trầm tĩnh, không phô trương cảm xúc nhưng luôn giữ sự kiểm soát. Trên sân, ông không phải mẫu HLV liên tục gào thét hay khoa tay múa chân mà thiên về quan sát, điều chỉnh chiến thuật và phản ứng đúng thời điểm.

Vì vậy ở góc độ biểu tượng, chiếc nhẫn đen ở ngón tay út hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh một nhà cầm quân đề cao lý trí và kỷ luật.

Bên cạnh đó, nếu theo dõi các trận đấu của HLV người Hàn Quốc và các cầu thủ ĐTQG Việt Nam, người ta thường nhận thấy tình huống khó hiểu, thậm chí điên rồ nhưng cũng rất may mắn.

Chẳng hạn như trong trận Chung kết SEA Games 33 vừa qua, 3 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay người là Thanh Nhàn, Thái Sơn và Văn Thuận đều góp phần vào chiến thắng của U22 Việt Nam. Đặc biệt ở tình huống bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2, Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa và sút chìm nên thủ môn đội bạn đã đẩy ra. Ngay lập tức Thanh Nhàn ập vào rất nhanh, đá bồi nâng tỷ số.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên HLV Kim có quyết định thay người đỉnh như vậy nên hoàn toàn dễ hiểu khi công chúng luôn tò mò với những chi tiết nhỏ nhất của ông.

Ở góc nhìn thực tế, rất có thể HLV Kim Sang-sik đơn giản chỉ đeo nhẫn vì hợp phong cách, vì thói quen cá nhân hoặc vì thấy thoải mái. Song chính việc một chi tiết nhỏ như chiếc nhẫn cũng được người hâm mộ chú ý lại cho thấy sức nặng hình ảnh của ông trong mắt công chúng.

Trong các buổi phát biểu hay ở những trận đấu trước đây, HLV Kim Sang-sik không bao giờ dùng chiếc nhẫn này (Ảnh: VFF)

Chính trong bối cảnh đó, nếu chiếc nhẫn được xem như một chi tiết cá nhân thì những gì HLV Kim Sang-sik làm được trong năm 2025 lại là phần chứng minh năng lực rõ ràng và thuyết phục nhất cho phong thái điềm tĩnh, tự chủ. Không còn là những kỳ vọng mang tính thử nghiệm, đây là năm ông thực sự thu hoạch sau quá trình xây dựng lối chơi kỷ luật và ổn định với cú "ăn ba" lịch sử: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Suy cho cùng, chiếc nhẫn đen ở ngón tay út của HLV Kim Sang-sik có thể không mang thông điệp nào được chủ ý gửi gắm. Nhưng trong 1 năm mà ông cùng học trò liên tiếp chinh phục những chiếc cúp hay tấm HCV thì chi tiết nhỏ ấy lại vô tình trở thành phần mở rộng của một chân dung lớn hơn. Đó là một HLV điềm tĩnh, độc lập trong tư duy và đủ bản lĩnh để để thành tích tự lên tiếng.

Khi kết quả đã được đo đếm bằng danh hiệu, mọi biểu tượng cá nhân không còn là sự phỏng đoán mà trở thành điểm nhấn góp phần khắc họa uy tín của một nhà cầm quân.