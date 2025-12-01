Nguyễn Thanh Nhàn - cầu thủ cởi áo khoe 6 múi sau bàn thắng "kết liễu" Thái Lan là ai?

Hiệp phụ đầu tiên tại trận Chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn đã phối hợp cùng đồng đội, ghi bàn thắng thứ 3, ấn định tỷ số 3 - 2, giúp Việt Nam giành chức vô địch. Khoảnh khắc chàng cầu thủ ăn mừng cùng đồng đội đầy cảm xúc khiến tất cả mọi người vỡ oà.

Hình ảnh Thanh Nhàn ăn mừng cùng đồng đội sau bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam (Ảnh: Phạm Huyền)

Ngay lập tức, hình ảnh cũng như thông tin về Thanh Nhàn cũng được tìm kiếm và phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003, đến từ Tây Ninh là một trong những tiền đạo trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trưởng thành từ lò đào tạo PVF, anh chàng đang khoác áo CLB PVF-CAND và là gương mặt quen thuộc trong đội hình ĐTQG Việt Nam các lứa tuổi.

Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ thi đấu hay những chiếc huy chương cùng đồng đội, hành trình theo đuổi bóng đá của Thanh Nhàn cũng được nhắc đến như một câu chuyện điển hình về nỗ lực.

Thanh Nhàn bộc lộ niềm đam mê với bóng đá từ nhỏ. Khi tham gia tuyển sinh lớp năng khiếu bóng đá tại địa phương, Nhàn gặp bất lợi lớn về thể hình vì vóc dáng nhỏ con. Cũng chính vì lý do này mà dù sở hữu tốc độ tốt, anh chàng vẫn thường xuyên không được ưu tiên thi đấu.

Nhận thấy tiềm năng nhưng cũng lo lắng cho sự phát triển thể chất của cậu học trò, các huấn luyện viên từng khuyên gia đình tìm cách hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho Nhàn thông qua thuốc hỗ trợ chiều cao và dinh dưỡng. Tuy nhiên đây không phải là điều dễ dàng với gia đình Nhàn.

Ở quê nhà, cha Thanh Nhàn làm thợ hồ, mẹ bán thịt heo ngoài chợ. Kinh tế không dư dả, nhưng gia đình vẫn chắt chiu đầu tư cho con trai với mong muốn tạo nền tảng tốt hơn cho tương lai. Thanh Nhàn sử dụng thuốc hỗ trợ tăng trưởng trong hơn một năm và nhận thấy chiều cao có cải thiện vài centimet. Song việc này phải dừng lại khi điều kiện kinh tế gia đình không cho phép duy trì lâu dài. Chính giai đoạn này giúp Nhàn sớm ý thức được hoàn cảnh, từ đó càng quyết tâm theo đuổi bóng đá bằng nỗ lực của bản thân.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thanh Nhàn đến vào năm 2019, khi anh chàng thi đấu tại giải U17 Quốc gia tổ chức tại Tây Ninh. Tại đây, HLV Philippe Troussier - thời điểm đó chuẩn bị đảm nhận vai trò quan trọng ở bóng đá Việt Nam - đã đặc biệt chú ý đến màn trình diễn của tiền đạo trẻ. Ông đánh giá Thanh Nhàn là “viên ngọc thô” và trực tiếp đặt vấn đề đưa cầu thủ này về PVF, tạo điều kiện để anh chàng được rèn giũa trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Không phụ sự tin tưởng, Thanh Nhàn nhanh chóng tiến bộ rõ rệt. Ở cấp CLB, anh chàng gây tiếng vang lớn tại giải hạng Nhất khi trở thành Vua phá lưới V.League 2 mùa 2022, dù mới 20 tuổi. Hiệu suất ghi bàn ổn định giúp Thanh Nhàn trở thành mũi nhọn quan trọng của PVF-CAND, đồng thời là một trong những cầu thủ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao ở tuyến tấn công.

Thanh Nhàn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U19 Quốc gia (Ảnh: FBNV)

Thanh Nhàn giành danh hiệu "Vua phá lưới" mùa giải 2022 (Ảnh: FBNV)

Trên bình diện đội tuyển, Thanh Nhàn từng cùng U20 Việt Nam để lại dấu ấn tại VCK U20 châu Á. Hiện tại, trong màu áo U22 và U23 Việt Nam, anh thường được bố trí đá tiền đạo cánh hoặc chơi linh hoạt trên hàng công. Tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm gọn gàng giúp Thanh Nhàn trở thành nhân tố nổi bật.

Song song với sự nghiệp đang lên, đời sống cá nhân của Thanh Nhàn cũng thu hút sự chú ý. Tháng 10/2024, tiền đạo sinh năm 2003 tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004). Cặp đôi quen nhau từ khi còn rất trẻ và giữ mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm.

Ảnh cưới của vợ chồng Thanh Nhàn (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2025, niềm vui tiếp tục đến khi Thanh Nhàn lên chức bố. Tháng 3, vợ anh chàng sinh con gái đầu lòng, bé được đặt tên thân mật là Sunny. Do thời điểm đó đang cùng U22 Việt Nam tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc, anh chàng không thể ở bên vợ trong thời khắc vượt cạn nhưng đã chia sẻ trên Facebook: “Xin chào em Sunny của ba mẹ, chúc mừng vợ đã vượt cạn thành công, cảm ơn vợ nhiều”.

Hiện tại, Nguyễn Thanh Nhàn đang cho thấy sự trưởng thành cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống. Với nền tảng đào tạo bài bản, tinh thần cầu tiến và bản lĩnh được trui rèn qua từng giải đấu, anh chàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa hơn, trở thành một lựa chọn đáng tin cậy của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.